Desencuentros entre alcalde de Manizales y gobernador de Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Personas cercanas al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, dicen que ambos mandatarios "viven agarrados", expresión coloquial para referir que sus encuentros son tensos y con discusiones cuando tienen que decidir juntos.

Esto lo han vivido con la pandemia, en la expedición de decretos y medidas de restricción, y desde que empezaron las protestas sociales hace 12 días, ante lo que pidieron apoyo de fuerza pública y Ejército.

Cuando al alcalde le han reclamado porque militarizó la ciudad, dice que no fue decisión suya, sino del gobernador y de instancias nacionales, y los cercanos al gobernador sostienen que Marín llamó a dirigentes gremiales para pedir que era necesario militarizar por los desmanes de vándalos en la ciudad.

Agregan que esto llegó al extremo en que en un Puesto de Mando Unificado discutieron tan fuerte que a otras autoridades presentes les tocó calmarlos. Se preguntan: ¿si Marín y Velásquez fueron respaldados por un mismo político (Mauricio Lizcano), por qué no se pueden entender?

También por redes

Según Velásquez, la relación entre un gobernador y un alcalde de ciudad capital, por naturaleza, es de una tensa calma. "Ambos propenden por el bien y pueden llegar a tener diferentes puntos de vista, pero siempre que me he sentado a hablar con el alcalde, fácilmente llegamos a puntos de encuentro. Creo que hay un equipo de trabajo alrededor, que siempre busca que las cosas salgan adelante".

A esto se suma que, el miércoles, cada uno convocó por su lado a mesas de diálogo con manifestantes, cuando debieron haber hecho una juntos, como por fortuna ocurrió un día después y se ha mantenido. Por su cuenta de Twitter el alcalde convocó a su mesa así: "Invitamos a todas las fuerzas vivas de la ciudad y a los representantes de las manifestaciones a sentarnos hoy en una mesa de diálogo para que nos escuchemos y construyamos desde el respeto. #IMPORTANTE: Participación con inscripción previa aquí".

Salió a criticarlo, también por Twitter, el senador liberal Mario Castaño (ver imagen). "Alcalde por favor reaccione o llame a sus adultos responsables; ¿cómo y a quién se le ocurre que para dialogar hay que inscribirse?". El alcalde se enganchó con Castaño a través de trinos en los que se respondieron.

Cuestionados

Sobre ambos temas, Marín aseguró que no ha habido enfrentamientos. “Desde campaña trabajamos en equipo con el gobernador. Tenemos algunas diferencias, las que nos permiten generar diálogos y concertación. En momentos como este la sociedad nos convoca a trabajar en equipo y estamos más unidos que nunca. Con el senador Castaño tampoco he tenido enfrentamientos. Me ha llamado la atención que en tremenda crisis nacional salga a atacar y pescar en río revuelto, en lugar de aportar”.

Agregó que el atributo más importante ahora es ser propositivo, aportar a la crisis con visión y liderazgo.

Castaño dijo a LA PATRIA que el alcalde tenía era que organizarse y prepararse para unas mesas de diálogo amplias. “El alcalde ha denotado su falta de conocimiento y de liderazgo. Ambos jóvenes (gobernador y alcalde) deberían entender la responsabilidad de la coordinación y del liderazgo para escuchar a todos los sectores en un país en disenso”.

Según analistas nacionales

Luis Eduardo Garzón, político; fue sindicalista, alcalde de Bogotá, ministro de Trabajo y candidato presidencial.

Indicó que el liderazgo ha tenido una gran evolución. "Primero fue el liderazgo caudillista, luego el del megáfono, de la tribuna pública para persuadir; pasó después a redes sociales, y ahora hay un liderazgo que llamo dronpeto, que es en el que se logra con dron ver todo en perspectiva. Por eso les digo a mis amigos sindicalistas que hoy no le están hablando a la gente. El asunto es cómo comunicar, que hoy es muy difícil".

Agregó que le gusta mucho lo que sucede en Caldas y Manizales (con la mesa unificada de diálogo), porque Bogotá no es el que define las negociaciones. "Hoy esto es un espejo roto, todos se reflejan en distintas fuerzas y causas, por eso los liderazgos ya tienen otra discusión y otra gente, hay actores nuevos comunicándose con el mundo. El problema está en la confianza, por ejemplo nadie cree en el Congreso. Hay que tener claro que uno no es conciliador, es un negociador, el que busca siempre encontrarse con el otro; si no hay negociación, hay son constancias y un show".

Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Rosario

Su teoría es que en Colombia no se tiene una estructura de diálogo social y esto conspira con la idea de liderazgos. "Diálogo social hay una vez al año con la negociación del salario mínimo; pero en las grandes decisiones no: el sistema anticorrupción, reforma a la salud, reforma al sistema fiscal o reforma tributaria. Cuando no hay esa costumbre ni esa predisposición al diálogo tienden a imponerse visiones, y es muy difícil que no haya choques entre gobernantes: gobernador-alcalde, alcaldesa-presidente, entre otros".

Agregó que la ausencia de autocrítica entre gobernantes del país, el "aquí no está pasando nada, son vándalos", "esto no es protesta", lleva a la incapacidad de echar para atrás, de pedir perdón, de aceptar errores por no dialogar, por excesos de la fuerza pública, que es lo que exacerba los ánimos.

"Es difícil pensar en estos momentos de crisis que emerjan liderazgos efectivos y representativos, y que los jóvenes se vean representados en ellos. No les creen a los políticos, entre ellos todo depende de las redes en el sentido de la telemática y de lo social, de colectivos donde se pueden expresar de manera más democrática, donde todos son iguales. Son liderazgos más anónimos, más invisibles".

Sostuvo que desde que empezó la pandemia hay choques entre gobernantes por establecer si las decisiones dependen más del gobierno nacional, de un gobernador o de un alcalde. "El mensaje es que debe haber mayor articulación. Pero esos choques entre gobernantes no los veo como algo negativo, creo que son normales en un proceso de descentralización, demuestran hasta qué punto está funcionando. Eso pasa con la democracia, que es todo, menos efectiva; implica que sea dispendiosa, porque se plantea la deliberación y esa deliberación no es automática, prevé disensos para que haya una lectura incluyente que es lo que se necesita ahora".