“Descubrí que teníamos estilos muy distintos”, dice Ángela María Robledo de Gustavo Petro

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

“Yo aprendí a pararme ante la vida con mucha libertad gracias a mi madre, vivíamos en una Manizales conservadora, pero ella nos permitió crecer libres y rebeldes. Mi abuelo, de los primeros educadores de Antioquia, estuvo allí presente en ese hermoso retoñar”, escribió el 28 de enero en su cuenta de Twitter la psicóloga y política manizaleña Ángela María Robledo Gómez.

Ocurrió 11 días después de haber terminado su relación política con Gustavo Petro Urrego, que venía en deterioro desde el 2019. También por Twitter hizo pública el 17 de enero la carta de dimisión a Colombia Humana, movimiento que preside Petro.

Se quedó sin espacio

Sus argumentos están expresados en una misiva de dos páginas, que empieza por recordarle a Petro que el 16 de marzo del 2018 le marcó a su celular para ofrecerle que fuera su fórmula vicepresidencial en la aspiración a la Presidencia de la República. Ella aceptó por sentir que la propuesta programática recogía puntos que habían sido prioridad en su trabajo como feminista, académica y congresista.

Le recuerda que ya en la entraña de Colombia Humana, y con mujeres de varias regiones del país, aportaron un decálogo que contribuía a cerrar la deuda histórica que tiene el país con el 52% de su población femenina, y que con él se comprometieron a cumplirlo.

También le habla de los 8 millones de votos que sacaron en esa elección, constituyéndose en la segunda fuerza política del país, que los llevó a obtener curules; en Senado, a él, y en Cámara, a ella. Que llama “curules de la paz”.

Igualmente le menciona la lucha jurídica que le tocó dar durante 15 meses para recuperar esa curul, que había sido demandada, pero que no le impidió seguir ratificando su condición de lideresa que trabaja con organizaciones y movimientos que aspiran a un profundo cambio del país, “¡el cambio es con las mujeres o no será!”, resalta.

“Por circunstancias que conocemos bien y por acciones, omisiones e injustificados silencios a los que he hecho referencia de manera pública, siento que estas aspiraciones no tienen hoy espacio político en Colombia Humana. Por el contrario, mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento”.

Primeras fisuras

Dice que fue una carta muy pensada. Como no, si se trataba de darle final a una relación que en marzo cumpliría tres años, pero en la que no logró conocer mucho a “Gustavo” personalmente. “Lo conocí en el mundo político y quizá descubrí con el tiempo que teníamos estilos de trabajo muy distintos y también eso influyó en mi decisión de renunciar. Hago un liderazgo más sereno, transformador por supuesto, pero solidario, y creo que eso no lo encontré en mi posibilidad de trabajo con Gustavo Petro”.

El 1 de febrero también en su cuenta de Twitter, Robledo replicó parte de una entrevista que le hicieron. “Es necesario que la izquierda colombiana replantee su relación con las mujeres. Nuestro trabajo muchas veces parece invisible”.

En esa complejidad como ella define la relación entre la política y las mujeres, porque el mundo de la democracia representativa está plagado de rituales patriarcales, muy machistas, puso por encima uno de sus principios éticos, que asegura había quedado establecido en el programa de Colombia Humana: cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En el 2019, para la elección de alcalde de Bogotá, y tras el suceso con el periodista y político Holman Morris, de denuncias por violencia contra la mujer, Gustavo Petro decide apoyarlo como candidato.

“Asumí que no podía estar ahí, apoyándolo. Entonces se produce una fisura que tiene mucho que ver con el distanciamiento que se va dando y con que tenía que salir de Colombia Humana”.

La gota que rebozó la copa

Esta combinación hizo escalar la situación a las redes sociales. Allí considera que hubo un ataque fuerte en su contra, al límite de la violencia política; cuando ella, como feminista, dice cero tolerancia con cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“Hubo ataques a mi condición de mujer, que me parece que Gustavo no frenó a tiempo, no hubo una señal de rechazo. Las redes no las maneja nadie, pero sí se pueden orientar. Él guardó silencio, un silencio inexplicable y sentí que no podía estar más allí”.

Reitera que sigue compartiendo la tarea programática de Colombia Humana, pero que la política también tiene que ver con las formas como se ejerce. “En un país en donde la violencia política hay que tomársela en serio, sentí que había actuaciones, no de Gustavo, pero sí de un sector del petrismo que había que ponerle un límite. Eso no es política”.

Ángela María Robledo, la manizaleña que ocupa aún la curul de la paz en la Cámara de Representantes y que fue la fórmula vicepresidencial a la candidatura de Gustavo Petro, sigue esperando la respuesta del senador. “Nos vamos a seguir encontrando en el camino”, asegura ella.

Regresa al Partido Verde

Con su mente puesta en una gran convergencia de fuerzas políticas progresistas, Ángela María Robledo sigue con su trabajo para enfrentar lo que denomina el ultraderechismo del Gobierno actual, que considera autoritario y que tiene sumido al país en la violencia, la desinstitucionalización, el empobrecimiento, la desigualdad.

Recibió la invitación para regresar al Partido Verde. Participará en la contienda para definir un precandidato a la Presidencia de la República y en donde también están Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo. “Los 8 millones de votos que sacamos en Colombia Humana demuestran que sí es posible. En Colombia hay un escenario interesante para las fuerzas alternativas”, dice.

Mira con tranquilidad el proceso y asegura que hay que ir haciendo la tarea y ver si se abre el camino. “Anhelo la transformación profunda de este país, pero cualquiera de las personas puede hacerlo, no me considero adicta al poder. Soy audaz, y si la vida señala caminos hay que andarlos, muy acompañada”.

Escribió en su cuenta de Twitter el 5 de este mes: “Despacio, que vamos de afán. Ni yo estoy inscrita en el Partido Verde, ni es malo que sectores del centro se reúnan. Todas las fuerzas están resolviendo sus caminos, luego todos los caminos de las fuerzas alternativas tendremos que confluir si no queremos perder el 2022”.