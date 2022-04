Contralor electo asegura que se centrará en lo técnico

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El cundinamarquéz Iván Darío Delgado Triana lleva cinco días como contralor de Manizales. Se posesionó el jueves en el Concejo, que lo eligió para el periodo 2022-2025.

"Este nombramiento lo asumo con responsabilidad. Es importante tener en cuenta las expectativas de la ciudad y del Concejo Municipal en cuanto a la labor de la Contraloría, pues se quiere es que se haga un trabajo y un control con la comunidad, lo que encaja con mi eslogan: Control fiscal de la mano con la comunidad", dice.

Su reto

- Con su llegada, ¿ha pensado en hacer cambios de personal en la Contraloría?

Lo primero que tengo que hacer es llegar a conocer más a fondo el talento humano. La idea no es entorpecer los procesos que se vienen adelantando, ya conozco que estamos haciendo la auditoría a la Administración Central, que es la más grande que se hace. Por eso inicialmente es conocer a los compañeros, trabajar con ellos, y más adelante vamos mirando qué decisiones administrativas se toman, que son propias de todo cambio de administración.

- Siete concejales, de 18 que votaron, lo hicieron en blanco en su elección el 30 de marzo, no lo respaldaron, ¿entiende esto como un descontento político con su designación o cómo lo interpreta?

Eso hace parte del reto que tengo de que efectivamente se pueda hacer un control fiscal de manera técnica, alejado de amiguismos, de maquinarias políticas, de cualquier situación particular. Es importante tener en cuenta la forma en que llego a la ciudad. Me presenté a un convocatoria pública en la cual se evaluó mi capacidad académica y mi experiencia, precisamente ahí quiero enfocarme; en demostrarles a la comunidad y a esos concejales que tal vez sentaron su voz de protesta que el trabajo se puede hacer de manera seria, técnica y de cara a la comunidad, y que tengan la seguridad de que se están investigando las situaciones propias del municipio.

Falencias

- Previo a su elección en el Concejo se habló de su cercanía con el Partido Liberal, porque fue escogido antes como contralor de Ibagué gracias a apoyos de esta colectividad, ¿cuál es su relación con este Partido?

En Ibagué, cuando fui electo, cuatro concejales votaron por otro candidato, no por mí, y precisamente el concejal del Partido Liberal fue uno de ellos. El tema no es de filiación, ni de afinidad política. Obviamente en Ibagué, donde he ejercido mi vida profesional, tengo amigos en los partidos Liberal, Conservador y de todas las líneas políticas, pero nunca he sido apoyado por el Partido Liberal de manera directa.

- Hay desazón en Manizales frente a la efectividad del control fiscal que hace la Contraloría Municipal, porque se habla mucho, pero son pocos los resultados en establecer responsables y recuperar recursos, ¿garantiza que hará un efectivo control y vigilancia a lo público?

Esa es una de las grandes falencias de los órganos de control territorial, específicamente del control fiscal. Las contralorías municipales y departamentales se han visto muy afectadas con esto. ¿Qué vamos a hacer?, a trabajar de forma técnica en la elaboración de los hallazgos para establecer resultados innovadores y de impacto, y vamos a acelerar las decisiones de los procesos de responsabilidad fiscal que se vienen adelantando. Con esto queremos demostrar trabajo ante la comunidad, dejar establecidos hallazgos que tengan un sustento probatorio y fáctico (relativo a los hechos) y así poder tomar decisiones más rápidas. La experiencia me ha llevado a establecer que no es dejar hallazgos por dejarlos, ni abrir procesos por abrirlos, sino realmente tener las herramientas para tomar decisiones de fondo, de manera adecuada y en el menor tiempo posible.

Mayor esfuerzo

- No ser de Manizales, piensan muchos, le dificultará actuar como contralor del municipio, ¿no lo ve como algo negativo de su perfil?

No, lo que hay que hacer es complementar la experiencia que tengo en control fiscal y aplicarla al territorio. Esto obviamente va a llevar a que se haga un esfuerzo mayor en conocer la ciudad, el territorio, los miembros de las veedurías; hacer un trabajo más de la mano con el Concejo. Son situaciones que de entrada tienen que empezar a establecerse, y más en una ciudad de la que uno no es nativo o no ha vivido. Es un esfuerzo adicional, pero también me va a permitir ver las cosas de forma diferente, no tener prejuzgamientos, no tener conocimiento previo de las situaciones y enfocarnos realmente en lo técnico y en lo que quede demostrado en los procesos.

Quién es el nuevo contralor

Nació en Girardot (Cundinamarca), tiene 38 años, casado, tiene dos hijas, residía en Ibagué (Tolima).

Es abogado, tiene una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público y Derecho Privado y es especialista en Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Financiero y en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas.

Fue contralor de Ibagué hasta el 31 de diciembre del 2021. También laboró como sustanciador del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, docente de las universidades Cooperativa de Ibagué y del Tolima, director de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría de Ibagué, encargado de la Oficina Jurídica de la Contraloría de Ibagué, oficial mayor en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca) y asistente en la Cámara de Comercio de Girardot.