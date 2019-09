Conservadores celebran los 170 años de la creación de su partido

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Una oda a los 170 años de creación del Partido Conservador se convirtió el encuentro de sus simpatizantes en Manizales, que se reunieron alrededor de temas académicos en busca de recuperar el fervor conservador y recordar lo que ha hecho ese partido desde su fundación en 1849 por Mariano Ospina y José Eusebio Caro.

El Fondo Cultural del Café fue el escenario para que por lo menos 300 personas participaran y celebraran los principios políticos del conservatismo colombiano. Afiches, pendones y volantes de candidatos para las elecciones de octubre acompañaron la entrada de los asistentes.

A eso de las 9:20 a.m., el exsenador caldense Ómar Yepes Alzate y ahora presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador instaló el encuentro, denominado Por una Colombia grande. La jornada se extendió hasta el mediodía.

"En el 2002 no era ni congresista ni diputado, era un habitante de Samaná, pobre como la mayoría. En ese entonces cuando hicieron la encuesta del Sisbén en el pueblo entramos en el registro, pues sus habitantes éramos de estrato 1 y 2. Ahí está la respuesta. Quiénes fallan son los que no actualizan las encuestas y no las revisan".

Cafeteros

Hubo una conferencia sobre la lucha contra la corrupción y el pensamiento conservador, y un pánel en el que se analizó la situación del sector cafetero con la presencia de Roberto Vélez, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros.

"La gran celebración será el 3 y 4 de octubre, pero la extendimos con foros en capitales del país, donde analizamos temas de corte regional con implicación nacional. Para Manizales fue el café, como producto generador de riquezas, empleo y desarrollo económico, pero también un sector que tiene retos para superar la crisis de precios, la carencia de renovación, los altos costos de los insumos y déficit en productividad. Queremos buscar soluciones", sostuvo Yepes Alzate.

También participaron Hernán Andrade, expresidente del Directorio Conservador; Hernando José Gómez, exdirector de Planeación Nacional, y la excongresista Dilia Estrada.

Entrevista a Félix Chica, representanta a la Cámara por Caldas:

¿Qué celebran los conservadores?

Somos un Partido que ha trabajado por el sector agropecuario, por la libertad y el orden, por mantener la institucionalidad, por los niños y jóvenes, por la defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa. Le estamos diciendo a la gente de Caldas y de Manizales que hemos estado presente en la historia republicana de nuestro país, que estamos defendiendo la familia, un factor fundamental para la sociedad.

¿La gente puede percibir que el Partido Conservador se quedó anquilosado en el siglo pasado, ustedes cómo atraen a las nuevas generaciones?

Hoy son muchos más los jóvenes que hacen parte de las juventudes conservadoras, es el nuevo conservatismo, que ven al Partido no como algo del siglo pasado, sino con principios y valores actuales. Eso es lo que la gente hoy está reclamando, esos valores que se perdieron en las aulas de clases y en la calle. Estamos avanzando en el llamado a los jóvenes, a las mujeres y a todos los colombianos que ven a este partido responsable y que defiende los intereses comunes.

¿Qué ha hecho entonces el partido por el país?

Colombia tiene que reconocerle al Partido Conservador las iniciativas institucionales como la Policía Nacional y la Controlaría General de la Nación, entidades importantes para el orden. Además defendemos el sector agropecuario. Hoy estamos hablando de que debe haber un Ministerio de la familia, para defender esta institución de la sociedad, ya que otros partidos, con todo respeto, no defienden nada.

¿Los dos candidatos conservadores para la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas se han mantenido firmes en sus candidaturas, ustedes cómo ven las alianzas políticas para estos cargos?

Si un partido quiere mantenerse vigente y no perder su representatividad debe tener candidatos propios. Esto no es regalándose o pegándose como un vagón. La colectividad quiere ser un partido dinamizador de los procesos electorales y políticos, en eso no vamos a claudicar. Tenemos un excelente candidato a la Alcaldía de Manizales como es el médico Jorge Hernán Yepes, un conservador de reconocida trayectoria; Ángelo Quintero Palacio, un campesino que se hizo profesional y ahora defiende el partido sin ningún reparo. Nos vemos como un partido fortalecido porque hace 18 meses estábamos a punto de sucumbir, incluso mi curul estuvo en peligro.

¿Cómo van las cuentas para los concejos y la Asamblea?

El conservatismo caldense se está fortaleciendo. Tenemos candidatos en todas las corporaciones. El Partido inscribió por lo menos 240 aspirantes cuando nos decían que no saldríamos ni con 10 en el departamento. Eso es un mensaje claro de vigor.

¿Y para las alcaldías?

Tenemos 21 candidatos aspirando a las alcaldías del departamento y vamos a ganarnos más de una Alcaldía. De eso estamos seguros.

¿Usted es uno de los 14 congresistas inscritos en el Sisbén, por qué aparece en ese registro?

En el 2002 no era ni congresista ni diputado, era un habitante de Samaná, pobre como la mayoría. No he sido un hombre de grandes riquezas, ni de medianas, y no me avergüenza decirlo. Me decían señor aguacatero, esa es la verdad. En ese entonces cuando hicieron la encuesta del Sisbén en Samaná, que era el municipio más pobre de Caldas, entramos en el registro pues sus habitantes éramos de estrato 1 y 2. Ahí está la respuesta. Quiénes fallan son los que no actualizan las encuestas y no las revisan. Nunca me dieron subsidios, porque entonces estuvieran diciendo que me lucré de la plata de los pobres. He sido un hombre de grandes necesidades, pero a mí nunca me dieron nada. Eso es señalar y estigmatizar a los congresistas que llegamos con muchas dificultades, porque lo que tengo es solo deudas en el banco y la voluntad de seguir trabajando.