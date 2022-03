Consejo de Estado confirma pérdida de investidura de concejal Diego Tabares

LA PATRIA| MANIZALES

El Consejo de Estado ratificó la sentencia de pérdida de investidura para el concejal conservador de Manizales Diego Tabares Prieto. La decisión de primera instancia fue del Tribunal Administrativo de Caldas.

Se decretó debido a conflicto de intereses en la elección de Contralor Municipal de la capital de Caldas para el periodo 2020- 2021, ya que en la misma época en la Contraloría se adelantaban procesos fiscales en contra del padre del concejal, Jairo Tabares.

La demanda la interpuso el 9 de junio de 2021 el abogado Simón Arango Noreña, quien expuso: "No inicié la acción por temas políticos, investigué y recopilé información creo en la veeduría ciudadana, y los ciudadanos debemos ser actores activos en estos temas".

La razón de la demanda es que considera que el concejal Tabares debió declararse impedido para la votación en la que quedó electa Jenny Constanza Osorio Vélez.

Lo reemplazaría, en principio, Simón Ramírez, que entró en el periodo anterior del Concejo por Ronald Bonilla, quien también perdió la investidura. Sin embargo, el actual presidente de la Corporación, Hernando Marín, contó que aún no reciben la notificación del fallo y solo con él podrán determinar quién lo reemplazará. En el Consejo de Estado le confirmaron a LA PATRIA la decisión e indicaron que solo faltan las firmas.

En un comunicado en su instagram @diegotabaresp esto fue lo que dijo:

"Acepto la decisión del Consejo de estado con tranquilidad pero con sensación de injusticia.

Encontré mi lugar en el mundo siendo político, emprendí mi campaña al concejo con inmensa pasión y ánimo de hacer las cosas bien, me caminé cada calle de la ciudad y vereda con una sonrisa inmensa, conocí de primera mano la insatisfacción de la gente y obstinadamente decidí ganarme la confianza de la gente, nadie lo pensaba al principio y al final logré una votación histórica en mi partido siendo el concejal más joven de la ciudad.

Llegué al concejo con Dios, mi familia y amigos, y juro por ellos que nunca había trabajo tanto en mi vida, hoy con una lágrima que recorre mi rostro puedo asegurar que di todo de mi, no guardé nunca nada y traté de dignificar en su máximo esplendor la labor de un político, fui ponente de 11 proyectos de acuerdo, hice debates de control, participé en foros internacionales, y desde el concejo lideré temas que quedan para el servicio de la ciudad, para la comunidad LGBTI, para los niños, las familias y los empresarios de la ciudad, ONGs me reconocieron como el mejor concejal en varias oportunidades pero lo más importante fue llegar a su corazón, a sus casas y me recibieran con tanto afecto, siempre agradecí su apoyo hasta el último instante y no me queda sino agradecerles por tanto … Cumplí mi sueño de la mano de ustedes con absoluta honestidad y transparencia!

Esta decisión frena mi camino político, pero no frena mis sueños, la vida me indica que debo de rehacer ese sueño de ser algún día gobernador de caldas, ya que por el fallo no puedo ser nunca más elegido por votación popular. Por eso hoy mis contradictores políticos tomarán whisky y estarán celebrando, pero debo de decirles que seguiremos ganándoles en las urnas siempre, porque el cariño que nos tiene la gente me arropará en este momento, será Dios quien juzgue sus intenciones y su futuro, de mi parte no existirán acciones, solo Dios. A mis seguidores les aseguro que mis ganas, mi pasión y mi carácter no permitirán que me derrumbe, siento que dios me indica que mejores cosas llegarán para mi y saldré a las calles a agradecerles por la confianza, no es el final es un nuevo comienzo!"