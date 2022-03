Conozca quiénes son y cómo piensan los candidatos al Senado nacidos en Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Diana Lorena Gómez Zuluaga

Administradora de empresas, Centro Democrático, 98 en el tarjetón. "Represento la frescura, la innovación, el sentido de lo público".

Guido Echeverri Piedrahíta

Abogado, avalado por la Alianza Social Independiente (ASI) que forma parte de la Coalición Centro Esperanza y Partido Alianza Verde, 68 en el tarjetón. "La gente me conoce, tengo un genuino interés de lo público".

Iván Gutiérrez Rodríguez

Actor y conferencista, Partido Conservador, 29 en el tarjetón. "Soy un caldense y quiero llevar los valores de los caldenses al Congreso".

Jhon Hemayr Yepes Cardona

Ingeniero de alimentos, avalado por el Partido Alianza Verde que forma parte de la Coalición Centro Esperanza y Partido Verde, 60 en el tarjetón. "La gente se está dando cuenta de que podemos llegar a estos espacios con ideas y no con plata".

José Fernando García Gómez

Economista, avalado por el Partido Colombia Justa Libres, 25 en el tarjetón. "Pongo al servicio de los colombianos el conocimiento de lo público, tengo 30 años como docente, asesor y consultor".

José Luis Correa López

Médico, Partido Liberal, 22 en el tarjetón. "He defendido causas justas del país, del tejido social. Entiendo la indignación de ciudadanos que piensan que esto debe cambiar".

Mario Alberto Castaño Pérez

Contador público, Partido Liberal, 9 en el tarjetón. "Soy una persona seria, evidente, leal, gestor para las regiones. Sé hacer normas para el país y por los más desvalidos".

Aborto

Diana Lorena Gómez. Me mantengo en los tres aspectos que la Corte había autorizado. Debemos trabajar en la educación de los jóvenes para que tengan una sexualidad responsable, la vida está por encima de todo.

Guido Echeverri. Es una decisión que debió tomar el Congreso, es una asignatura faltante en esta legislatura. A estas alturas no conocemos la sentencia de la Corte ni los términos teóricos y científicos de la trascendencia de la decisión.

Iván Gutiérrez. Soy provida, más allá de ser un moralista o mojigato. Una persona que aborta sabe lo que tiene que sufrir por convertir el vientre en un sepulcro. Desde que se unen espermatozoide y óvulo hay vida. Lo que se ve es una política mundial perversa por lo que hacen con los fetos abortados.

Jhon Hemayr Yepes. Hay es un comunicado de la Corte y se debe saber cuál es el sustento. Hay contextos muy diferentes en casos de violación. Hay que legislar para un estado laico, con un sustento científico y pensando en los derechos de la mujer.

José Fernando García. El primer derecho es a la vida y el segundo la protección a la familia. No al aborto, por eso nos hemos declarado defensores del derecho a nacer, del derecho a la vida y que la vida sea tratada constitucionalmente.

José Luis Correa. El aborto ilegal es un problema de salud pública, y por tanto debe ser abordado técnica y socialmente por el peligro que corre la vida de la madre. La decisión de la Corte significa que puedan hacer un proceso sin que corran riesgos. Como congresistas tenemos que revisar el fallo para reglamentarlo.

Mario Alberto Castaño. La Corte no debió tomar una decisión que debió haber tomado el Congreso. Aprobaría el aborto con base en consideraciones clínicas de la madre y del hijo.

Abuso sexual

Diana Lorena Gómez. Hay que tener una política pública y campañas de prevención, en las que se les informen a los niños de los riesgos y alertarlos. La presencia de los padres es vital, también endurecer las penas y promover el diálogo familiar.

Guido Echeverri. Existen normas que sancionan estos delitos, no es un tema de más legalidad. Hay que trabajar muy duro en la educación familiar, la mayoría de casos son por abusos de familiares o de personas cercanas. Hay que hacer es que la ley funcione y que se castigue a los responsables.

Iván Gutiérrez. Hay que abrir la puerta del hogar, porque muchas veces en la familia está el principal enemigo. Soy católico y defiendo la Iglesia y los sacerdotes, y me ha tocado exhortarlos porque han cometido violaciones. Es un problema que hay que trabajar con educación psicológica y psiquiátrica.

Jhon Hemayr Yepes. Los niños deben recibir una especial protección de sus derechos, no puede ser también que el aparato educativo no tiene cómo darles las explicaciones a los niños para estos casos. Hay que abordar el espacio educativo, las autoridades no saben cómo proceder.

José Fernando García. Los derechos de los niños son superiores y deben prevalecer sobre los demás. La Corte acaba de exhortar al Congreso para decirle que haga la política pública del aborto, pero si no protegemos los niños desde la familia y desde la escuela no los protegeremos. Hay que hacer una política de familia.

José Luis Correa. No hay que revictimizar a las víctimas, hay que mejorar las rutas de atención y que las sanciones sean ejemplarizantes en condenas y fallos a la velocidad que se requieren.

Mario Alberto Castaño. Fui de los que lideré en el Congreso la cadena perpetua para los violadores, la defendí. Colombia está en mora de endurecer las penas. Desafortunadamente la Corte tumbó esta medida.

Reforma pensional

Diana Lorena Gómez. Hay que hacer una reforma porque no todos reciben lo que aportaron. Hay que ponerle límite a las pensiones elevadas, no es posible que donde buscamos la equidad se siga permitiendo que quienes más ganan desequilibren la pensión de los demás. Debe primar el interés general sobre el particular.

Guido Echeverri. Según informe de la Andi, el 2022 debía ser el año de las grandes reformas: laboral, pensional, de la justicia y estoy de acuerdo en que debe hacerse una reforma pensional porque este es de los países más desiguales del mundo. Hay quienes se pensionan con muy poco y otros con cifras muy altas.

Iván Gutiérrez. Sería gestor de un proyecto pensional equitativo, pero digno. Asesorarme para lograr que se tenga una vejez digna y no de caridad. De que lo miren a uno con pesar.

Jhon Hemayr Yepes. Esto es una bomba de tiempo, para ciudades como Manizales que su población se ha envejecido. Hay que mirar cómo hacer para que accedan a este amparo, especialmente los que están en el sector informal y se quedan por fuera de una pensión, y los jóvenes que tienen poca opción de pensionarse.

José Fernando García. Como economista he estudiado el problema pensional, que es de financiamiento para cualquiera de los régimenes. La informalidad está excluyendo a la mayoría de colombianos. Hay que hacer una tarea conjunta para financiar las pensiones de todos.

José Luis Correa. Hay que tener más empleo formal para que haya más cotizantes. Hay un desangre progresivo del sistema pensional porque hay un régimen público que carga con los topes más altos. Hay es que fortalecer el régimen público de pensiones y generar un régimen diferencial y así se pueda cotizar sobre medio salario mínimo.

Mario Alberto Castaño. $30 billones valen las pensiones en el país. 9 millones de colombianos están en la informalidad y no reconoce el sistema, que es inequitativo por lo alto de algunas pensiones. Hay que pensar en subir un poco la pensión hacia abajo, no hacia arriba y que los informales coticen para que puedan recibir al menos un mínimo vital.

Cuánto debería ganar un congresista

Diana Lorena Gómez. No daría una cifra, debería pagarse por resultados: proyectos de ley, asistencia.

Guido Echeverri. La mitad del salario que devengan hoy o sea unos $16 millones.

Iván Gutiérrez. Quitando impuestos que cobran, con $15 millones uno vive bien y da ejemplo.

Jhon Hemayr Yepes. El salario debe bajar, debe ser de acuerdo a sus resultados.

José Fernando García. $25 millones, pero eliminando las prebendas que tiene alrededor.

José Luis Correa. Debería ser un salario según sus resultados y poder tener actividades comerciales alternas.

Mario Alberto Castaño. $30 millones y deben permitirse actividades privadas: dar clases, pertenecer a empresas y a juntas directivas.

Cuánto va a costar su campaña

Diana Lorena Gómez. Esta es una campaña muy austera. Inicié la campaña Pedaleando por Colombia porque era la única posibilidad de hacerlo, y todo ha sido con donaciones de amigos. No creo que llegue a gastos elevados, ni siquiera a $60 millones.

Guido Echeverri. El tope será de $600 millones a $700 millones. Hay una parte que financia el Estado y uno adquiere un crédito con una entidad bancaria calculando el número de votos que va a sacar y lo que va a recibir por reposición de votos. Aspiro a copar ese tope de $700 millones con un crédito personal y con aportes de los amigos.

Iván Gutiérrez. Lo que uno siembra en la vida lo recoge. Después de haber sido actor, trabajo por las personas menos favorecidas y esto se ha logrado meter en el corazón de mucha gente. En la pasada campaña al Senado saqué 103 mil 300 votos con $3 millones 500 mil. Hay quienes se gastan $10 mil millones o $30 mil millones, y eso es plata maldita para los hijos y los nietos.

Jhon Hemayr Yepes. Hacemos una campaña muy austera de donaciones en la que la diputada Jessica Quiróz puso $20 millones, yo hice un crédito por otros $20 millones, Juan Barrera puso otros $20 millones, mis papás aportaron $4 millones y medio. Hemos logrado demostrar que se han alcanzado instancias con pocos recursos, poniendo las ideas por encima de la plata.

José Fernando García. Decidí no recibir aportes de nadie, para no tener ningún compromiso ni hipotecar mi independencia. No puedo empeñar el patrimonio de mi familia y los recursos que he logrado conseguir en mi vida profesional, que no son muchos. Todo lo estoy financiando con mis recursos, le he puesto un techo de $30 millones, pero hemos hecho un trabajo en redes sociales y con amigos del Partido que va a permitir competir con las ideas y el conocimiento.

José Luis Correa. (No aparecen datos suyos reportados en el portal Cuentas claras). El Partido tiene un problema con el portal Cuentas claras, que estamos resolviendo con nuestro contador y el CNE, pero estamos reportando unos $55 millones de ingresos y consideramos que sobre el 20% y 30 % del tope permitido de campaña será el estimado que vamos a gastarnos.

Mario Alberto Castaño. Lo que reporto a Cuentas claras es lo que realmente vale una campaña. Con mucha satisfacción y orgullo el Consejo Nacional Electoral me reconoció entre los congresistas y candidatos que primero reportó. La candidatura al Senado es de espectro nacional, hay que desplazarse. Estoy por el tope de $845 millones y creo que podré llegar tranquilamente a $700 millones haciendo una campaña decente.

Por quién va a votar para presidente

Diana Lorena Gómez. Por Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático.

Guido Echeverri. Por Sergio Fajardo, que forma parte de la Coalición Centro Esperanza.

Iván Gutiérrez. Por el candidato del Partido Conservador, David Barguil.

Jhon Hemayr Yepes. Por Camilo Romero, candidato del Partido Verde en la Coalición Centro Esperanza.

José Fernando García. Estamos todavía en el debate para determinar si vamos a tener nuestro propio candidato.

José Luis Correa. El Partido Liberal todavía no ha decidido, pero me gustan mucho Camilo Romero (Partido Verde) y Alejandro Gaviria (de la Coalición Centro Esperanza).

Mario Alberto Castaño. Me gusta Federico Gutiérrez.

Preguntas individuales

Diana Lorena Gómez. ¿Su partido Centro Democrático qué debería hacer frente a la Coalición por Colombia?

Si no se llega a consolidar la candidatura de Óscar Iván como una opción, debería considerar qué es lo que más le conviene a Colombia y trabajar sobre el interés general antes que el particular.

Guido Echeverri. Lleva una larga vida política: estuvo en el Congreso, ha sido gobernador, conoce el ambiente académico, ¿por qué a su edad quiere aspirar de nuevo al Congreso?

Tengo 67 años y mucha vida por delante, espero. Con el paso del tiempo uno se va llenando de imperativos éticos, conocimiento, experiencia y análisis crítico que llevan a presentar a la sociedad mi nombre y que cambiemos un poco el difícil panorama del país.

Iván Gutiérrez. ¿Cómo es la relación entre catolicismo y política?

El concepto católico de la política es que es de las actividades más hermosas del hombre en la tierra, lo que pasa es que el hombre se ha tirado todo por la codicia y ahí es donde todo se tergiversa. No se sale a servir sino a ambicionar. No hay mayor alegría en sentirse útil para los demás.

Jhon Hemayr Yepes. ¿Qué piensa de la gestión del alcalde de Manizales y del candidato a la Cámara Santiago Osorio, primo del alcalde?

En el Partido Verde habíamos hecho un proceso arduo de incluir a Juan Sebastián Gómez para que fuera candidato a la Camára, pero lastimosamente con dos días de anticipación se le hace retirar y nos quedamos sin fórmula y la Dirección Nacional no nos permite hacer un reemplazo. Por eso no nos hemos sentido identificados con Osorio y por eso invitamos es a que se vote por el logo del Partido.

José Fernando García. ¿Qué garantía hay de que usted llegue al Congreso y vote a la luz de la Constitución y no como miembro de su religión?

Somos conscientes de que esta situación nos ha permitido separar la religión con las creencias. La religión va con el fundamento de la vida humana, en la mezcla de la política con la religión el punto es llegar a construir nación con base en la espiritualidad.

José Luis Correa. Se ha dicho que hace llave con el candidato de otro Partido, Santiago Osorio, ¿cuál es su relación?

No tenemos llave a la Cámara, estamos estudiando por qué candidato vamos a votar. Lo que ha habido es una candidatura cuya fórmula fundamental es la ciudadanía. Personas de distintos partidos han venido convergiendo en esta candidatura, pero nuestras bases son liberales.

Mario Alberto Castaño. Apoyó a Iván Duque a la Presidencia hace cuatro años, pero se ha dicho que el Partido Liberal respaldaría a Gustavo Petro, ¿lo haría usted también?

Soy hombre de partido, nunca me he separado de las decisiones del Partido. Quizás les va a causar sorpresa porque fui la primera persona que trajo a Petro a Manizales en el 2008. Soy persona aconductada y seguiré lo que defina el Partido a nivel nacional.

Ciencia y tecnología

Diana Lorena Gómez. Tenemos un reto enorme, todos los temas de inteligencia artificial se usan ya para todo. El tema del metaverso, donde todo está por desarrollar. Tenemos un déficit de 50 mil digitadores en el país, hay una cantidad de empleos que se requieren llenar y allí hay que encaminar nuestros esfuerzos y aplicarlo transversalmente a todas las instituciones del estado.

Guido Echeverri. Hay que aumentar drásticamente la financiación del Estado a Ciencia y Tecnología, utilizar las potencialidades investigativas que tiene Caldas que ha venido conformando un ecosistema con Bios, el Centro de Innovación de la U. de Caldas, Cenicafé, y promoviendo en las universidades la investigación científica aplicada que permita resolver problemas del entorno. Incentivar mucho las empresas startup para generar empleo.

Iván Gutiérrez. La tecnología y la comunicación pasaron de ser un cuarto poder al primero. Me ha tocado sensibilizar a jóvenes para que tengan un proceso de conocimiento tecnológico porque ya no quieren estudiar. Es un problema grande con todos los presupuestos que saca el Gobierno, dándoles todo en bandeja de plata y hay una desmotivación por el futuro entre algunos. Es muy triste que se quiera todo subsidiado cuando hay que enseñar es a pescar, dar todo regalado los vuelve es unos parásitos.

Jhon Hemayr Yepes. Las TIC se han convertido en una necesidad básica para la sociedad, mucho más después de la pandemia, que dejó en evidencia la desigualdad social. Hay que mirar cómo se ataca de raíz la falta de recursos económicos para que el docente pueda llevar sus mensajes, pueda investigar e innovar. La corrupción es un problema muy grande y le ha restado recursos a esta área.

José Fernando García. Uno podría decir que estamos desfinanciados en ciencia, tecnología e innovación, que tenemos entidades e instituciones que no están a tono con las realidades. Las universidades públicas y privadas son las responsables, pero ¿dónde está la financiación de la investigación? Hay ideas maravillosas que se quedan en formulaciones.

José Luis Correa. Las universidades públicas son pilares de estos temas. Si queremos apalancar estos procesos hay que reformar la Ley 30 o Ley General de Educación y tener una financiación seria para el ministerio de TIC que tiene los recursos menores. Las universidades privadas deben generar programas estructurados e investigadores, para lo que se necesita reformar el Icetex, y generar políticas estatales para que sea el Estado de los mayores consumidores.

Mario Alberto Castaño. Tiene que ser una responsabilidad tripartita entre el Estado como aportante de los recursos, las universidades y las empresas. El Estado ha hecho. Aprobamos en el Presupuesto General de la Nación casi $700 mil millones y ahí tiene que ser la tecnología y la innovación de la mano de las empresas. Hay que sacar de los núcleos de investigacón de las universidades estos procesos, esto es que los resultados de las investigaciones lleven a resolver problemas de las empresas y de la sociedad.