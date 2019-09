Conozca las propuestas en desarrollo económico y emprendimiento de los candidatos a la Alcaldía de Manizales

Martín Jaramillo, investigador universitario y profesional en Economía aplicada, estudió las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Manizales. Sepa en qué consiste su análisis.

DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

Jorge Hernán Yepes, Partido Conservador: Promover una estrategia de emprendimiento con énfasis en economía solidaria basada en: dinamizar el emprendimiento para atender los sectores productivos; implementar la estrategia de desarrollo local OVOP (Mi pueblo, mi producto, mi orgullo); desarrollar una política de economía solidaria para contribuir al desarrollo rural; y crear el fondo local para la promoción de la economía solidaria.

Análisis: Repite la economía solidaria prácticamente en cada frase, pero no define lo que quiere decir, ni lo traduce a ninguna propuesta en particular. Cuando no lo menciona se leen propuestas concretas, pero con poco impacto.

La estrategia de desarrollo local que promueve OVOP (One Village, One Product) es apenas una estrategia de publicidad de la región que no sustituye políticas de desarrollo empresarial. Entre lo poco que se puede destacar está el desarrollo de una política de economía solidaria para contribuir al desarrollo rural integral. ¿Qué es desarrollar una política para el desarrollo rural? ¿Hay planes de mejorar la educación primaria rural? ¿Educación técnica? ¿Distritos de riego? ¿Provisión de bienes públicos? ¿Cuáles?

Otras propuestas van encaminadas a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible y el fondo local para la economía solidaria. Sin embargo, no ofrece soluciones concretas y no se sabe qué acciones sociales y solidarias se van a tomar, ni a qué objetivos de desarrollo le apuesta (son 17), ni a qué sector o estrategia. El plan no tiene propuestas concretas y tampoco identifica problemas específicos.

Andrés Felipe Betancourth López, Polo Democrático, MAIS, Colombia Humana-UP: Convertir la Plaza de Mercado en el centro comercial de la ciudad. Promover, en alianza con el sector privado, iniciativas industriales que transformen materias primas del territorio con criterio de innovación y agregación de valor. Generar acuerdos con empresarios y universidades para capacitación e investigación. Aprovechar la conectividad nacional para las materias primas. Estructurar un soporte de servicios financieros solidarios.

Análisis: La idea de mejorar el entorno de la Plaza de Mercado tendrá buenos resultados si se hace con una buena inversión, faltaría saber si están los recursos y la voluntad de quienes laboran allí. De igual manera, acierta al pensar en que el sector privado es quien debe darles valor agregado a las materias primas y que es una vía para aumentar la productividad y los ingresos de los campesinos. Acierta en el diagnóstico de un problema: la falta de combinación de esfuerzos entre la industria y el mercado laboral con la academia y la investigación. Esto se logrará si hay liderazgo y apoyo del Concejo, de lo contrario, tendrá las manos atadas.

Es interesante el pensamiento de ciudad metropolitana, pero no desarrolla lo que espera y quiere. Propone estructurar servicios financieros solidarios desde Infimanizales, pero, ¿para quién son los servicios financieros?, ¿qué se busca con esto? No se ve un plan de alto impacto para el desarrollo del empresariado. No hay un enfoque en el desarrollo económico para la reducción de pobreza, ni un plan para atender las denuncias de los empresarios.

Carlos Mario Marín Correa, Alianza Verde: Formalizar los emprendimientos. Crecer en formalización y dinamización empresarial. Establecer estrategias: Ventanilla Única Empresarial, Fondo de Emprendimiento y ferias de emprendimiento. Aumentar la relación entre empresas y universidades para mejorar el entorno económico y productivo. Impulsar la Zona Industrial, Zona Franca y el Centro Logístico del KM 41.

Análisis: Tiene ideas interesantes, pero, al igual que los otros, peca por no incluir los impuestos de Industria y Comercio, predial, del carro y valorización. Tiene propuestas poco viables como formalizar el emprendimiento, que es una estrategia difícil porque estos no quieren ser formales porque la carga de impuestos es alta y los beneficios no se notan. Una Ventanilla Única Empresarial dependen más de Mincomercio que del alcalde. Buenas ideas, pero con poca posibilidad.

Acierta al buscar condiciones para la llegada de nuevos modelos de negocio. Pero, para eso es necesario hablar de los tributos municipales, algo que se omite. Los buenos deseos deben venir acompañados de acciones precisas y acertadas para tener impacto real.

Las propuestas de integrar esfuerzos entre universidades y mercado laboral van en la dirección correcta. También es buena la idea de que expertos lleguen a empresas locales para mejorar procesos y capacidad técnica. El plan no discute el paquete de tributos ni el plan de acción para una población mayor que cada vez envejece más, no hay ideas para mejorar el impacto de la migración venezolana y para el desempleo juvenil que viene creciendo.

Jorge Hernán Mesa, Partido Liberal, Centro Democrático, ASI, MIRA y Cambio Radical: Continuar con las mesas sectoriales de competitividad. Impulsar el clúster de economía naranja. Formular un plan para el comercio informal. Conformar la Mesa Municipal de Comerciantes. Ampliar la cobertura de Manizales Más. Crear el centro de formación empresarial. Apalancar proyectos: Emprender SOS, Manizales 100% emprendedora, Red de emprendimiento. Crear un fondo y banco de oportunidades para emprendedores. Fortalecer el programa Barrio Amigo.

Análisis: Buena idea que continúe con las mesas sectoriales de competitividad y fortalezca el programa de Manizales Más para aumentar la capacidad empresarial. El centro de formación empresarial, que apunta hacia la misma dirección, tiene tanto potencial de hacer bien como de hacer mal. Los detalles de su implementación no están en el plan y son necesarios para que este no sea improvisado.

Su propuesta más mala es la que es común en otros candidatos: la creación de un banco para dar créditos a los emprendedores. Se ha mostrado que la banca pública rara vez resulta efectiva con los recursos. Una mejor forma de apoyarlos es bajando los impuestos de Industria y Comercio, predial y otros tributos municipales.

Me parece algo confusa la propuesta de crear una Mesa Municipal de Comerciantes. A los políticos les gusta crear comités y mesas de trabajo, pero resulta más efectivo hablar de propuestas concretas. Hay que preguntarse por la ausencia de elementos importantes para el desarrollo económico: ¿cuál es el plan ante la alerta de que somos una de las ciudades que más envejece en el país?, ¿qué ideas hay para mejorar el impacto de la migración venezolana?