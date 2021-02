Concejal de la U en Manizales parte cobija con los jefes del Partido

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En medio de la visita del exsenador Mauricio Lizcano Arango, que viajó de Estados Unidos a Colombia, se conoce que uno de los tres concejales del Partido de la U en Manizales, Juan Manuel Marín López, no está de acuerdo con esta organización en Caldas, pero sigue con la curul.

Lo que detonó el alejamiento entre los políticos fue una foto del 16 de este mes en la que aparece en Anserma con el representante a la Cámara del Partido Liberal por Caldas, José Luis Correa López, en una siembra de árboles convocada por este último.

Antecedente

Entre los lizcanistas afirman que esto no es nuevo. Que el concejal es pupilo de Juan Felipe Álvarez Castro, que fue lizcanista hasta el 2019 y pasó a la línea de Correa con toda su gente. Álvarez se sale del liberalismo, pero que supuestamente el concejal se queda.

Dicen que Marín no participa de las actividades del Partido, que al Comité Político en Manizales, donde tienen asiento diputados y concejales, nunca ha asistido, pero que en redes sociales lo ven activamente en las jornadas de Correa.

Contra el borreguismo

LA PATRIA entrevistó al concejal Marín sobre esta situación.

- ¿Es cierto que ocupando curul de la U usted milita en la línea liberal de José Luis Correa?

Decir que no milito en el Partido de la U es falso. Cuando me cite de manera oficial el secretario general del Partido de la U, asistiré. Que no asista a las reuniones que hace el exsenador Mauricio Lizcano no quiere decir que no sea concejal de la U. José Luis y yo nos conocemos desde hace años; me veo con él, entrenamos juntos, compartimos varios pensamientos, pero eso no me hace militante de un partido diferente por el que fui elegido. De varios partidos políticos asistimos a esa actividad.

- El año pasado posó para una foto con el representante Óscar Tulio Lizcano, en señal de reconciliación tras declaraciones del congresista en las que instó a que no votaran por usted.

En campaña ellos sacaron una misiva porque yo no compartía las órdenes que estaban dando. Estoy en contra del borreguismo y de que tenga que hacer lo que dicen los caciques políticos. Luego tratamos de coincidir, pero siguen impartiendo esas órdenes o tratan de doblegar a las personas. Hago parte de la Unidad Nacional, no de la única línea de la U en Caldas. Soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, tengo claro que no he incurrido en doble militancia ni en proselitismo político.

- ¿Cómo es su participación entonces en la U en Caldas?

Tengo un grupo de líderes y amigos con los que me reúno, y asisto cuando nos convoca la línea nacional. No ir a una casa donde está la cara de Mauricio Lizcano no me hace ser de otro partido. No soy enemigo de ellos, conservo la amistad con los concejales de la U, pero no coincidimos es en la organización de Mauricio Lizcano.

- ¿Por qué no expresó esto desde el año pasado?

No tengo que expresar públicamente lo que hago. Pensábamos que podíamos trabajar juntos. Les dije: soy el concejal más votado del Partido de la U y vengo a hacer parte como Juan Manuel Marín, pero no se cumplieron los compromisos.

- ¿Qué le incumplieron?

Ideales. Les dije que llegaba a pensar por mí mismo, pero volvieron a decir lo tenía que hacer. Soy rebelde, no me dejo doblegar. No hablo de incumplimientos monetarios ni de burocracia.

- Como concejal, que es persona pública, ¿no debió expresar su posición política?

Sí, pero como persona elijo que contar y que no, y guardar silencio cuando creo que es mejor hacerlo.

A la Dirección Nacional

Óscar Tulio Lizcano, representante a la Cámara por el Partido de la U en Caldas, dijo que el Comité Político Departamental conoce esta situación y que la elevará a la Dirección Nacional para determinar si el concejal Marín incurrió o no en doble militancia. “Seguimos sumando gente. Como decía metafóricamente Ómar Yepes: unos entran por delante y otros salen por detrás, lo importante es mantener el bus lleno”.