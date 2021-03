"Colombia necesita salir de esta rabia", dijo Sergio Fajardo ayer en Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ Y LUIS FRANCISCO ARIAS

LA PATRIA | MANIZALES

Por fuera de los extremos políticos, así quiere Sergio Fajardo que los ciudadanos lean su propuesta de cara, otra vez, a la Presidencia de la República. Estuvo ayer en Manizales para conversar y compartir ideas con quienes ha hecho política en el último año.

Se refiere a Compromiso Ciudadano -su movimiento-, Partido Alianza Verde y Dignidad (movimiento del senador Jorge Robledo) y a otras personas que están construyendo la Coalición por la Esperanza.

"Esto lo hacemos desde la serenidad, la seriedad, el respeto, el reconocimiento, y en contraposición de la política de la polarización donde el mundo se entiende del amigo contra el enemigo y que al enemigo hay que eliminarlo. Nosotros somos otra política", sostiene.

Del lado del cambio

Explica en qué va esta Coalición.

El núcleo básico está conformado por Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Ángela María Robledo, la Alianza Verde y estoy yo como parte de Compromiso Ciudadano. La presentación pública será el 22 de abril, para contar en qué estamos y qué representamos; los principios éticos, políticos y programáticos y que se inicia una competencia que debe terminar en marzo del año entrante en una consulta, en la que se escoja una persona que represente todo este grupo. Tenemos unas bases comunes y después vamos a elaborar nuestras ideas y a recorrer el país. El reto es tener una lista única para el Senado y listas únicas para la Cámara. Mostrar que uno puede pensar distinto de otra persona, pero se puede respetar, reconocer y avanzar para construir, y eso es lo que necesita Colombia; necesita salir de esta rabia, de esta agresión permanente.

- ¿Cómo ve las posibilidades de ser el candidato?

Naturalmente quiero ser la persona escogida por esta Coalición de la Esperanza, pero será parte de un proceso político, democrático y serio. Si no soy escogido, respetaré las reglas con las que nos comprometimos. Falta mucho camino por recorrer. Siento que esto va adelantado 15 meses. Hago un esfuerzo por tener serenidad y respetar a la gente, porque también se convierte en un espectáculo.

- Hace cuatro años ocurría lo mismo: la campaña a la Presidencia se adelantó cerca de un año, y usted también estaba sin sonar mucho.

La primera vez que salió mi nombre en una encuesta fue 0%, no aparecía, y aquí vamos. Hemos avanzado y construido, con derrotas y dificultades. Parte del fenómeno en Colombia es que se quiere polarizar y quitar todo lo que está por fuera de los extremos, y no nos van a borrar. Van 20 años de quienes han estado en el poder, y, suficiente. Representamos el cambio que puede unir a Colombia. Cuando se hace política de polarización se está en el mundo de la guerra, en el que todo vale, lo que sea con tal de dañar al que no está con usted, y la primera damnificada es la verdad, porque la mentira aparece para destruir al otro. Para Colombia es una fatalidad, porque el país ha pasado por esas épocas, y después se convierte en violencia física.

Altos y bajos

- ¿Cómo va en las encuestas, la más reciente arroja que está a 8 puntos de Gustavo Petro?

Creo que vamos bien. Llevo dos años sujeto a insultos y nunca respondo, para demostrar que hay que tener serenidad para conducir el país. La campaña para la consulta presidencial empezaría en enero del 2022, vamos a ver qué pasa. En política hay que aprender a tramitar los altos y los bajos, mantener la tranquilidad para entender lo que está ocurriendo y saber cómo se tiene que conectar con la gente. Mi convicción es que la mayoría en Colombia está por fuera de los extremos, agotado de esto. Vamos en una buena dirección, no mirar para los lados ni dejarse atrapar en las provocaciones.

- ¿Los señalamientos que le han hecho sobre Hidroituango y la construcción de la biblioteca España siendo alcalde de Medellín, están en ese paquete?

He actuado de manera correcta en mi vida pública y por eso puedo salir a explicar, no tengo qué esconder, respondo por mis actuaciones. En mi administración actuamos de manera seria y correcta, siempre estuve encima de nuestro trabajo. La verdad toma tiempo, necesita explicación; la mentira, no, basta con decir una palabra a una persona. Yo tengo la paciencia para explicar lo que hicimos.

Entre sus propuestas

* Empleo de emergencia económica.

* Esquema para regresar al sistema educativo.

* Proyectos que tengan como protagonistas a mujeres y a jóvenes y que generen empleo en los municipios; departamentos y gobierno nacional articulados para apoyarlos.

* Entender cada municipio para ver cómo avanza en el proyecto de desarrollo productivo.

* Apoyo a pequeñas y medianas empresas para que no se pierdan trabajos y se avance en la superación de la informalidad.

Sobre...

Claudia López

"Se equivocó con respecto a la declaración que hizo de los migrantes venezolanos; pero ha hecho un gran trabajo en Bogotá, porque gobernar es difícil, son 8 millones de personas y por allá pasa todo".

Antanas Mockus

"Dice que estoy impaciente y no tengo idea de cómo dice eso, cuando no ha conversado conmigo. Si algo soy, es paciente y he avanzado en tener un equilibrio personal que me permita no caer en la trampa de las agresiones".

Gustavo Petro

"La convergencia que proponemos es por fuera de los extremos, y vamos para la primera vuelta presidencial con las personas que estamos acá".