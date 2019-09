César Gaviria tiró pullas al Gobierno y Mario Castaño a los políticos en encuentro del Partido Liberal en Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El expresidente de Colombia y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, llegó enfermo a Manizales hacia el mediodía del sábado. Invitado especial para lo que en la tarde, en Expoferias, fue la concentración de este Partido.

Lo esperaban el senador Mario Alberto Castaño Pérez, presidente de la colectividad en Caldas; candidatos y familiares. Unos dijeron que tenía vértigo, otros que se le había subido la presión, y también que estaba así por una operación de rodilla hace poco en la que no le fue bien.

Gaviria Trujillo se dirigió del aeropuerto La Nubia a un restaurante de comida española en Milán, donde almorzó paella con vino tinto, acompañado por Castaño Pérez y candidatos del liberalismo.

Debilitado

Arribó a Expoferias hacia las 2:00 p.m., centro de exposiciones que ya estaba lleno de militantes rojos con banderas y pancartas. Gaviria Trujillo se bajó de una camioneta color vinotinto, después de sus guardaespaldas, y en la que también venía Camilo Gaviria Trujillo, candidato a la Gobernación de Caldas por la alianza Centro Democrático-Partido Liberal; además primo segundo del expresidente.

Gaviria Trujillo tenía pantalón y correa desabrochados, la tez del rostro palida y su voz más débil y temblorosa que de costumbre. Se negó a hablar con LA PATRIA. Expresó que tenía poco qué decir, que los periodistas preguntaban cosas que no eran las que él quería; y aunque se le insistió sobre qué quería decir, pidió buscar a su jefe de prensa.

Entró directo a las oficinas del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, ubicadas frente a los pabellones de Expoferias. A los 15 minutos fueron llegando los anfitriones: Castaño Pérez, candidatos a Asamblea y a concejos y Jorge Hernán Mesa Botero, candidato liberal a la Alcaldía de Manizales apoyado también por el uribismo.

Una ambulancia hizo presencia. Muchos de los que esperaban afuera al expresidente pensaban que lo tendrían que trasladar a un centro asistencial o al aeropuerto debido a los rumores de su salud. Sin embargo, una media hora después Gaviria Trujillo salió escoltado y a paso lento ingresó al recinto, con un hombre detrás suyo, que estuvo siempre al pie.

Dardos

Entre luces de reflectores, agitación de banderas y la voz del animador diciendo: “bienvenido, bienvenido”, entró el expresidente. El animador también exclamó: “Mesa, Mesa, arriba Mesa, ahí está nuestro alcalde”. Retumbó luego por los parlantes la primera parte de la cantata Carmina Burana, hasta que el animador interrumpió: “porque continúan las oportunidades. Bienvenidos, bienvenidos. Arriba esas banderas”.

Desde una tarima el expresidente inició los discursos. Con un rostro ya sonriente sostuvo que Castaño no es un senador cualquiera. “Es el más aguerrido, el más valiente, el que es capaz de hacer cualquier cosa”.

Habló del Gobierno Nacional ante la mirada escrutadora del candidato uribista Gaviria Gutiérrez. “Tenemos un presidente que no sabemos a dónde nos lleva. Uno no sabe a dónde quiere ir. Es una administración muy poco experta, y los problemas de los colombianos son muchos”.

También recordó lo aguerrido que fue Luis Carlos Galán (excandidato presidencial liberal asesinado) y al que reemplazó en la Presidencia. “Infortunadamente lo mataron los carteles de la droga, una amenaza para la democracia colombiana, un problema que no hemos podido resolver”.

Destacó a los candidatos Mesa y Gaviria, los invitó a movilizar a la gente, a darle fe. “Ojalá seamos capaces con este Gobierno de hacer algunas cosas y los objetivos que plantean se puedan cumplir”.

El remate

Le siguieron en discursos Mesa y Gaviria (ver recuadro) y el remate de la concentración fue con el senador: “Me comprometo a hablar 10 minutos para ir a ver el triunfo del Once Caldas sobre el América”, y sonaron vuvuzelas.

“Tenemos propuestas serias. Los que estamos aquí marcamos la diferencia con hechos, no nos interesan las mentiras ni la demagogia”. De Gaviria Gutiérrez expresó que muchos dicen que él cabalga y hace su campaña a la Gobernación en los hombros del Partido Liberal, “obvio que cabalga en los hombros del Partido, porque cuando uno tiene un papá que fue liberal y que lo hizo bien, uno es liberal. Por eso estamos comprometidos con él”.

Dijo que los que estaban allí hacen política de frente, con carácter, con avales, con partidos, legitimando al ciudadano. “No somos hipócritas de la política. No andamos recogiendo firmas para disfrazarnos de políticos. La coalición que avala a Camilo y a Mesa tiene carne, cara y cuerpo. No estamos en el mundo gaseoso, el de políticos que no existen ni meten mentiras, que no hicieron nada en ocho años en Senado y cuatro en Cámara, que no transformaron el departamento; que fueron presidentes del Senado y de la Cámara y no trajeron nada, y ahora dicen que tiene que seguir Caldas en las mejores manos. Sino hicieron cuando tenían el poder, qué van a hacer ahora que no lo tienen”.

Enfatizó en que esta coalición va por 22 de las 27 alcaldías de Caldas. El público le gritó: ¡Viva Mario Castaño! El senador remató: “Amigos liberales, no nos van a atemorizar echándonos cuentos. Sin pena, con carácter, les decimos: no les tenemos miedo, aceptamos la contradicción, el debate; no aceptamos la polarización ni la descalificación. De la mano del ejército liberal vamos al triunfo el 27 de octubre, y de eso no hay dudas”.

Frases de los candidatos

Jorge Hernán Mesa Botero, a la Alcaldía de Manizales

* “En Manizales somos el Partido de Gobierno, somos el Partido que ha hecho posible que el 90% de los manizaleños estemos satisfechos. Por eso no veo la necesidad de que la ciudad salte al vacío”.

* “Camilo Gaviria es consciente de que Manizales también es Caldas y será elegido con el 45% de los votos en Manizales, y lo más importante, es consciente de que será gobernador de Caldas con los votos del Partido Liberal”.

Camilo Gaviria Gutiérrez, a la Gobernación de Caldas

* “Hoy es un día con una mezcla de nostalgia, pero con alegría enorme. Hoy tendría que estar en esta tarima mi padre, Fortunato Gaviria -asesinado-, pero la vida nos da la oportunidad de estar acá cumpliendo un sueño que empezó hace 30 años al lado de mi padre, un liberal que dio esta tierra. Por eso he dicho desde el principio: ¡vengo de cuna liberal!”.

* “Desde hace un año y medio, hemos enaltecido al Partido Liberal, no hemos hecho como otros, que han venido por un partido y después se han ocultado por firmas. Por eso hoy me llena de orgullo estar al lado de este Partido”.