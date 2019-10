Carlos Mario Marín, protagonista

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Como hijo

Es el hijo único del hogar Marín Correa. Su familia lo crió en el barrio Vélez, vendiendo arepas. Creyeron que sería deportista porque practicó hockey a los 12 años, pero se decidió por la política cuando culminó el bachillerato. Su madre, Martha Lucía Correa, contadora (quien falleció en enero), le enseñó el gusto por la bici. De su padre, Carlos Alberto Marín, exconcejal de Neira y locutor, aprendió a amar la política. Creció entre emisoras, y de ahí su gusto por hablar en público. Se independizó de su casa cuando fue elegido concejal.

De estudiante

Fue personero del Colegio Gemelli, donde se graduó. No se destacaba por sus notas, pero sí por participar. Tenía espíritu de liderazgo. En la Universidad Autónoma de Manizales también lo demostró; fue representante estudiantil ante el Consejo Superior. Poco escribía en sus libretas, pero investigaba en internet.

Desde niño, Carlos Mario ha sido inquieto, participativo y extrovertido.

Como novio

Conoció a su novia, Valentina Acevedo, en un Carnaval de Riosucio. Llevan ocho años de relación, le pidió la mano en el Taj Mahal de la India, en un viaje oficial al que fue invitado como concejal, pero postergaron su matrimonio por la campaña política. Es detallista y le gusta sorprender.

Temperamento

Es inquieto y extrovertido. Le gustaba rodearse de personas mayores, por eso lo apodan el Abuelo. Enérgico para trabajar, a donde llega llama la atención. Es acelerado, impulsivo, pero tranquilo en familia y con amigos. Carismático y de buen humor. Se ofusca rápido, pero cuando hay estrés extremo prefiere aislarse y guardar silencio.

Cualidades

Tiene facilidad para relacionarse con los demás. Tiene actitudes de liderazgo. De buena expresión oral. Reconoce que se equivoca. Es honesto, alegre y expresivo. Perseverante en lo que se propone. Convencido de que hay que transformar la política.

Defectos

Su elocuencia y afán por comunicar, en ciertas ocasiones lo han inducido al error. A veces no piensa lo que dice. Por su ligereza en sus afirmaciones tuvo problemas con otros concejales (ver, Como político). Suele imponer su criterio. Es exigente, perfeccionista, se desespera cuando las cosas no le salen bien. Es radical, y eso no le permite llegar a puntos de acuerdo.

Gustos

Ver series y películas sobre política e historia. Come de todo. Escucha vallenato, especialmente a Carlos Vives. En su biblioteca tiene libros de política, de líderes como Barack y Michelle Obama y de Guardiola; también de historias de éxito. Dejó de consumir licor hace un año y medio, según sus cercanos, porque no quería exponerse a cualquier mal señalamiento; aclaran que no es adicto a la bebida. Juega Play Station y Xbox.

Su salud

Pesó 105 kilos, pero con un tratamiento a base de batidos bajó a 75 kilos. Lo complementó con ejercicio. Los más cercanos a él aseguran que no toma ningún medicamento.

Estilo de vestir

No se pone corbata. Usa pantalones de dril, yines, camisas y blazer. En campaña se pone una camiseta verde. fosforescente.

Carlos Mario siempre se moviliza en su bici eléctrica.

Manejo del poder y toma de decisiones

Toma decisiones con su equipo. Le gusta dialogar, pero suele ser autónomo. Confía en dos personas: Arturo y Jorge Espejo. Cuando hay una decisión que no es de su agrado procura que su criterio se tenga en cuenta.

Como político

Cuando fue personero estudiantil un grupo de jóvenes del Nuevo Partido lo integraron al equipo por su liderazgo. Se hizo conocer en la campaña de Antanas Mockus con la ola verde. Desde entonces milita en la Alianza Verde. Sus temas: el medioambiente, la lucha contra la corrupción y la bici. Defensor de Río Blanco, pero lo acusan de atribuirse solo como promotor de esta iniciativa. Algunas líneas de su partido no lo apoyan porque no genera consenso. Lo señalan de no permitir la coalición alternativa para la Alcaldía. En el 2016, el presidente del Concejo lo amonestó por escrito. En el 2018, la constructora CFC lo demandó por no asistir a seis sesiones, y el Tribunal Administrativo encontró que fueron justificadas las ausencias. En el 2018 tuvo altercados con los concejales Margarita Méndez, Manuel Correa y Rafael Torregrosa por cuestiones de género, de identidad sexual y de procedencia. Además, la Mesa Directiva lo sancionó disciplinariamente: sin voz, pero con voto durante 10 días. En enero de este año, el Juzgado Quinto Civil del Circuito le dio una orden de arresto por tres días, por desacato a una tutela interpuesta por CFC, que adelanta obras en la Reserva de Río Blanco, donde en el 2018 se perdió por siete horas mientras tomaba unas fotos del sector.

Como jefe

Tiene capacidad de hacer equipo, pero algunos se cansan de que prime su criterio. Es líder y trata bien a las personas. Sabe llegar a la gente e inyecta alegría. Agradece cuando termina la jornada y los llama para reconocer sus labores.

Padrinos políticos

La familia Espejo se convirtió en su segundo hogar. Lo conocen desde el colegio y lo han impulsado a construir su capital político desde su candidatura al Concejo. Para esta campaña a la Alcaldía lo apoya también Mauricio Lizcano.

Su séquito en la campaña

Lo acompañan su novia, su papá, la familia Espejo, dos amigos cercanos, su equipo de comunicaciones y algunos voluntarios. Tiene escoltas de la Unidad de Protección Nacional.

Cómo le ha ido manejando recursos

Sabe gestionar y conseguir ayudas, así financió su campaña al Concejo. Es austero. Suele ir a almorzar donde un amigo para no gastar plata de la campaña.

Amigos

Se preocupa por ellos, los invita a dejar el alcohol y a ser mejores personas. Tiene pocos, dicen que contados con los dedos de una mano, pero son de toda la vida. Amable y leal, y solo confía en ellos.

Devoción

Cree en Dios, desde hace año y medio va al grupo Emaús. Le gusta orar.

Lo que odia

La injusticia, la corrupción, las mentiras, el tráfico de influencias, que le oculten cosas y la irresponsabilidad.

Deportista

No practica un deporte en especial, pero va al gimnasio y monta siempre en bicicleta.

Participación en redes sociales

Tiene cuentas en Twitter (3.373 seguidores), Facebook (30.466) e Instagram (10 mil). Las ha usado a su favor como concejal, lo que otros le critican por sobreexposición.

Datos de campaña

Según Cuentas Claras el reporte de ingresos y gastos, hasta el viernes en la mañana, es el siguiente:

Total de ingresos: $89 millones

Total de gastos: $86 millones 981 mil 706

En la campaña reportan que el costo máximo será de $100 millones.

* Este perfil se elaboró con información de 15 fuentes.

Hoja de vida

Nombre: Carlos Mario Marín Correa

Edad: 28 años

Aval: Alianza Verde, con apoyo de militantes de la U

Estudios y profesión: politólogo. Especialista en Alta Gerencia y magíster en Desarrollo Urbano y Planeación del Territorio, de la U. Autónoma de Manizales.

Trayectoria política: concejal de la Alianza Verde (2016-2019). Miembro de la Dirección Nacional del Partido.

Trayectoria laboral: fue presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles. Fundador del movimiento #LaBiciEstáDeModa, fue director de la Oficina de la Bici.