MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Se disolvió la posibilidad de una gran alianza entre movimientos y partidos independientes y alternativos para definir una candidatura de unidad a la Alcaldía de Manizales. La culpa se la atribuyen al precandidato y concejal del Partido Alianza Verde Carlos Mario Marín.

Desde octubre del 2018 comenzaron a hablar del deseo de escoger un candidato que representara estas fuerzas. Hubo reuniones, cafecitos y encuentros. Alcanzaron a sonar 16 nombres, hasta que en junio pasado se estableció un preacuerdo de voluntades entre Polo Democrático y Alianza Verde para escoger candidato mediante una encuesta.

Definirían entre Andrés Felipe Betancourth, del Polo y MAIS, y entre los verdes Alejandro Vallejo -del fajardismo-, Alexánder Rodríguez -de Mockus- y Marín -de la línea Claudia López.

No establecieron si incluían a Alejandro Maya, de Colombia Renaciente -santistas-; al diputado Juan Sebastián Gómez, de la U línea penaguista, y a Luz Estela Velásquez, de Colombia Humana -petristas- que habían asistido a algunas reuniones.

Llenos de motivos

Sin embargo, fueron tan débiles los hilos con los que tejieron esta unión, que Vallejo renunció el 28 de junio en la mañana, indicando que se marginaba por diferir de acciones ejecutadas por Marín (instalación de publicidad política en espacio público promoviéndose para la encuesta, cuando no se permite). Esa noche estaba programada una reunión con miras a consolidar detalles de la encuesta y quiénes iban definitivamente. El horario lo propuso el propio Marín, pero nunca llegó.

El martes, la precandidata de Colombia Humana desistió de su aspiración y a través de una carta oficializó su adhesión a Betancourth. El miércoles el exprecandidato Luis Fernando Acebedo escribió en su cuenta de Twitteer @luisacebedo “¿Será que este joven es la respuesta a una encuesta que hizo fiesta por su egolatría manifiesta?”, y subió una foto de Marín pegando un microperforado de su publicidad en un vehículo particular.

Le respondió Betancourth por su cuenta @AndresFAlcalde “La confianza estaba puesta en la concertada encuesta, pero éste dañó la apuesta con su actitud, que es funesta ”.

Ese mismo día, la Alcaldía de Manizales a través la Secretaría de Medioambiente notificó a Marín por escrito que la valla ubicada en la Avenida Santander no cuenta con autorización de esta dependencia para hacer uso del espacio público y que fue instalada antes del tiempo establecido por la norma. Le solicitó retirarla en el término de tres días hábiles después de recibir esta comunicación, para que se evite sanciones y multas.

El resultado

El viernes 5 de julio las partes dieron por roto el preacuerdo para ir a la encuesta con los verdes y lo más posible es que este Partido vaya solo con su candidato; por otro lado estarían los independientes y alternativos (Polo, Colombia Renaciente, Colombia Humana y algunos verdes que no están de acuerdo), que de no llegar a un nuevo consenso quedarían con otros dos candidatos: Betancourth y Maya.

Estos dos, o tres aspirantes, irían a contienda electoral con Jorge Hernán Mesa (partidos Liberal y Centro Democrático), Jorge Hernán Yepes (Partido Conservador) y John Alfredo González (Colectivo Creo, que va por firmas). Es decir que a la Alcaldía de Manizales se moverían entre cinco y seis candidatos.

La apuesta está dura, dicen en el Concejo Municipal. Un corporado que pidió dejar su nombre en reserva sostuvo que Marín genera rechazo. “Una franja de la población le ha comido cuento a su forma de ser, conflictiva, pero en el componente político, empresarial y de medios no ven en él al muchacho sensato y aterrizado que pueda llevar las riendas de la ciudad”.

Con Carlos Mario Marín

- ¿Cómo vio la renuncia de Alejandro Vallejo a la alianza de los verdes y considera que ha interferido en la unidad de partidos por el uso de publicidad a su favor?

La publicidad en las encuestas es permitida por el Consejo Nacional Electoral y no creo que sea el argumento para que un precandidato se retire. No pude asistir a la reunión del viernes 28 porque me estaba graduando y recibí visita del exterior, tenía que ser decoroso con ellos.

- Según las autoridades, los precandidatos que van a encuesta no pueden hacer publicidad en espacios públicos, ¿qué hará con su publicidad?

Esperemos que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral de fondo. Lo que hicimos fue comunicarle por medio de una carta enviada por el representante legal de nuestro Partido que íbamos a una encuesta en una contienda. Tendrían que multar y sancionar a todos los precandidatos que lo han hecho en el país.

- Además de la valla que ubicó en la Avenida Santander también tiene rodando un carro valla y otras publicidades, ¿quién le aporta económicamente para esto?

La valla me la donaron, está registrado. El carro valla me lo donó el dueño del carro, y un jingle que publiqué en mis redes sociales me lo donó el grupo musical Sonora Bonita.

- ¿Por qué no dice quién le donó la valla y el carro valla?

Porque hay una factura, porque me pidieron que fuera explícitamente en términos legales. Arturo Espejo, quien es mi amigo y cree en mi proceso dijo, yo pongo la lona. El resto de los materiales de campaña han sido donados por empresas de publicidad. Hubo una que me regaló 10 mil volantes. Hasta hoy no me he gastado un peso de mi bolsillo, tengo además mis ahorros para mi campaña, que va a valer muy poquito.

- Los de otros grupos consideran que usted ha sido el palo en la rueda para avanzar, ¿lo ve así?

No me lo han manifestado. Por el contrario les he propuesto que llamemos a otros sectores alternativos como el de Alejandro Maya y siempre se opusieron; el Polo Democrático Alternativo particularmente. Después, sin mi presencia, ellos lo convocaron a la encuesta. Han tratado de poner siempre las condiciones y no es así. Esto no es una apuesta de la izquierda, es una campaña de centro político -Fajardo, Antanas, Claudia López y Jorge Robledo-, y es ahí en donde hemos tenido discusiones de fondo.

- ¿No está de acuerdo con que ingrese la izquierda política, representada en Colombia Humana?

Todos los que quieran entrar. Si ellos se quieren ir, ya no puedo hacer nada.

- ¿Pero usted no está de acuerdo con que llegue la izquierda?

Hay que ceder un poco, pero si hay posiciones dogmáticas, definitivamente no vamos a llegar a un acuerdo.

- Faltan 20 días para finalizar la inscripción de candidatos, ¿harán o no la encuesta para definir uno?

Vamos a hacer la encuesta, en los próximos 10, 15 días como inicialmente se propuso: con los verdes y esperando que las personas que quieran participar, participen porque estamos abiertos.

- Se dice que estaría apoyado por el exsenador Mauricio Lizcano y que más adelante en el proceso, él se le uniría a su candidatura, es cierto?

No, nunca he hablado con él. Nuestra campaña será independiente.

- Pero usted dice que es amigo de Lizcano.

Mi alianza va a ser con los manizaleños. Ya hemos ensayado muchos años unir a los políticos y no ha funcionado, es momento de unir a la ciudad sin maquinarias políticas.

- ¿Qué opinión le merece Mauricio Lizcano y su movimiento político?

Es un movimiento político que hace un trabajo por la ciudad que hay que respetar.

- ¿Si se lo ofrece, recibiría apoyo de Lizcano más adelante?

Está muy temprano para pensar en adhesiones políticas. Estamos ahora en una precandidatura independiente.

- ¿Qué tienen que hacer entonces los independientes y alternativos para definir una candidatura única?

Ha sido difícil con la izquierda por las posiciones dogmáticas y radicales que han presentado y esto nos ha distanciado un poco. La encuesta no se ha dañado por mí. Vamos a seguir hasta el final con la encuesta, vamos a cumplir nuestra palabra, dijimos que íbamos a unir el mayor número de fuerzas políticas posibles y esperamos que de la misma manera sea correspondido este proceso.

Entre partidos y precandidatos

Darío Arenas, presidente del Polo en Caldas

“Queremos tener una candidatura y un programa de unidad, no un candidato único. Los tropiezos nos llevan a repensar qué hacer, porque estamos en época de definiciones. Propusimos incluir a Colombia Humana y a Colombia Renaciente, pero el Partido Verde no lo avaló y eso nos lleva a pararnos de la mesa. No es la primera vez que nos encontramos con estos obstáculos con el Partido Verde. Hace cuatro años para Cámara se trabajó cuatro meses y el día de la inscripción, sin informarnos, fueron a inscribir su candidatura. Hemos venido charlando los otros grupos, barajando posibilidades en el marco de la confianza, y el mecanismo de la encuesta no está. Veo muy probable que el mismo mecanismo que se usó para escoger candidato del Polo -por consenso- se use ahora entre Maya y Betancourth, y a pesar de lo sucedido con los verdes, también los tendremos en cuenta, si ellos acceden, pero siguiendo reglas básicas de juego”.

Andrés Felipe Betancourth, precandidato del Polo

“No desistimos de la candidatura de unidad, que se logra a través del consenso. Ya hay consenso con Luz Estela Velásquez, de seguir trabajando como parte del equipo de campaña y en una sola lista para Concejo de Manizales. Además, seguimos abiertos a construir más consenso con Colombia Renaciente y con Compromiso Ciudadano -fajardistas- hay muchos temas afines. Es lamentable que el Partido Verde no se ponga de acuerdo internamente, no me corresponde hablar de eso, pero es lo que no ha ayudado a que tengamos una unión más sólida”.

Alejandro Maya, precandidato de Colombia Renaciente

“Hay que buscar un escenario de unidad para ser una fuerza que convoque y gane la Alcaldía, y esa unidad debe ser más amplia, invitar a Compromiso Ciudadano -fajardistas- y a Juan Sebastián Gómez que ha venido manifestando su intención de participar. De esto debe salir una candidatura de centro independiente, que aglutine fuerzas de centro derecha y centro izquierda, con acuerdos programáticos. Si frente a un escenario de unidad implica que debo renunciar, no tengo inconveniente, pero desde que sea una candidatura que represente el centro político”.

Alejandro Vallejo, exprecandidato del Partido Verde -Compromiso Ciudadano-

“Tenemos que ser respetuosos de nuestra filiación al Partido Verde. No estoy en ninguna mesa discutiendo algún mecanismo, como lo expuse en mi renuncia, por lo tanto no es viable que esté en ningún grupo. Seguro asumiré una posición, corresponde a los precandidatos dar la discusión de cómo se va a elegir. Creemos en la libertad de opinión, si hay gente que no se siente cómoda votando por el candidato del Partido Verde podrá hacerlo por quién sí le genere confianza”.

Alexánder Rodríguez, precandidato a la Alcaldía del Partido Verde

“Desde el principio he propuesto un mecanismo democrático que permita incluir a todos los alternativos, independientes y afines en causas y programas para Manizales, que se desmarcan de las políticas tradicionales electorales. La puerta sigue abierta para que se incluyan más personas en la encuesta y si no iremos Carlos Mario y yo. Elegiremos, al primero como candidato, y al segundo como cabeza de lista al Concejo. He actuado conforme a la ética y a la ley para promocionar mi candidatura, cualquier valoración moral o legal de otro compañero es la ley la encargada de hacerla. Este fin de semana terminaremos de afinar la encuesta”.

Juan Sebastián Gómez, diputado del Partido de la U línea penaguista

“Desde hace tiempo he planteado querer sumar en la baraja de precandidatos, sin embargo algunos sectores de partidos manifestaron no estar de acuerdo. Ojalá lo que sucedió sirva como llamado a la sensatez, porque está en juego el futuro de la ciudad. Por el momento continúo mi tarea a la Asamblea. Lo que hay que hacer es una mesa entre quienes toman decisiones en los partidos y los candidatos”.

Luz Estela Velásquez, miembro de Colombia Humana

En su carta enviada a los miembros de Juntos Podemos, grupo de partidos y movimientos de izquierda que se conformó para las elecciones de octubre, asegura que como la candidatura de unidad alternativa no ha logrado concretarse, y basados en el contexto político actual, decide retirar su precandidatura a la Alcaldía y acompañar la de Andrés Felipe Betancourth, por proximidad al proyecto político de Juntos Podemos y a su posible futura concreción.