Candidato conservador se une a la campaña de William Oliveros a la Alcaldía de La Dorada (Caldas)

ADOLFO CORTÉS Y MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | LA DORADA

El candidato a la Alcaldía de La Dorada por el Partido Conservador, Rafael Antonio Cartagena Sáenz, se adhirió ayer a la campaña de William Fernán Oliveros Serrano.

El anuncio lo hizo en rueda de prensa en la sede de Oliveros Serrano, avalado por la coalición Gran Consenso por La Dorada en la que están los partidos Liberal y Cambio Radical, apoyado por el MIRA, ADA y militantes del Centro Democrático.

Oliveros anunció que en el transcurso de esta semana logrará otra adhesión en apoyo a su proyecto político, en el que también están empresarios de la zona.

Ya son dos

Con Cartagena ya son dos los candidatos conservadores que se retiran de esta contienda electoral, que se definirá en la elección del domingo.

El primero fue Hugo César Giraldo Giraldo que aspiraba a la Alcaldía de Villamaría, y que por no encontrar apoyo del conservatismo en Caldas decidió presentar renuncia al Directorio Nacional Conservador, que dirige el exsenador caldense Ómar Yepes Alzate, y se unió a la candidatura de Andrés Felipe Aristizábal Parra, por la coalición Un Sueño Llamado Villamaría, en la que están también los partidos Liberal y Centro Democrático.

Giraldo Giraldo presentó su renuncia el 11 de este mes, pero Cartagena Sáenz no lo ha hecho. “Todavía no la he presentado, pero ya la estoy haciendo para hacerla llegar al Directorio Nacional en Bogotá”.

Cartagena Sáenz aparecerá de todas formas en el tarjetón del domingo para la Alcaldía de La Dorada, pues su renuncia será extemporánea. Expresa que les está haciendo saber a sus seguidores, vía telefónica y por recorridos a pie por las casas, que no voten por él porque ya no está en contienda.



Se advirtió: Félix Chica

Para el representante por Caldas a la Cámara del Partido Conservador, Félix Alejandro Chica Correa, ambas renuncias han sido de candidatos que no pasaron por el aval del Directorio Departamental Provisional, que él dirige. “En su momento le solicitamos al doctor Yepes que no avalara a estas y a otras personas porque no les veíamos compromiso, formación, responsabilidad ni determinación para mantener una campaña hasta el final”.

El representante dice que está tranquilo, porque los candidatos que sí avaló el Directorio Departamental están firmes, han hecho el ejercicio de campaña y van hasta el final.

Ómar Yepes Alzate, presidente del Directorio Nacional Conservador, manifiesta que es una lástima que la gente se arrime a pedir aval, y a la hora de la verdad abandone la causa y se lucre y lo negocie como si fuera propio, cuando el aval le pertenece es al Partido.

“Deberían haber presentado la motivación para no proseguir, previo a la renuncia. Es muy lamentable esa conducta. El Partido debería tenerlo en cuenta para el futuro, entender que son personas en quienes no se puede depositar confianza”.

Ante la reacción de Chica Correa, Yepes Alzate expresa que las candidaturas a las alcaldías de Villamaría y de La Dorada no tenían mucha posibilidad de salir adelante, al inicio de la campaña. “Pero una campaña bien adelantada, con firmeza, claridad y buenas propuestas puede hacer cambiar las cosas y obtenerse resultados favorables. Hoy en día los ciudadanos no están tan aferrados a los partidos políticos sino que están acompañando personas que hacen propuestas llamativas, y en un momento dado pueden dar sorpresas”.

Para Yepes Alzate, el conservatismo sufre mengua con estos retiros, “porque se pierde el interés y el entusiasmo de muchos. No será igual para obtener unos buenos resultados”. Agrega que esto no solo está pasando en Caldas sino en otros departamentos, y que habrá que analizar las dos renuncias con el Directorio Nacional para determinar qué harán.