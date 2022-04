Cambios de gabinete en la Alcaldía de Manizales, supeditados a renuncias

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Sectores políticos y hasta medios de comunicación daban casi segura la salida de cinco secretarios de despacho en el gabinete del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. LA PATRIA habló primero con ellos.

* Juan Sebastián Ramos, secretario de Medio Ambiente: "Mientras no haya alguna comunicación oficial no podría decir algo. Es posible que sí se den movimientos, pero no sé cuáles".

* Jeniffer Cotacio, secretaria de Mujer y Equidad de Género: "No he pensado renunciar, ni he sido notificada por el alcalde de alguna decisión. Se encuentra a gusto con el trabajo que he realizado. Estaré hasta que él lo disponga".

* Luz Mery Pinilla, secretaria de Servicios Administrativos: "Tengo la libertad de renunciar en cualquier momento, y si lo hago, el alcalde debe nombrar un reemplazo".

* Juan Felipe Jaramillo, secretario de TIC y Competitividad: "Sigo al frente del cargo, no he recibido información contraria a eso. Estaré trabajando por Manizales como siempre lo he hecho".

* Rubén Darío López, secretario de Obras Públicas: "Todavía no se ha dicho nada. Son determinaciones del alcalde, son cargos de libre nombramiento y remoción".

Sustentos

La Oficina de Prensa de la Alcaldía manifestó: "El alcalde no está pensando en ningún cambio, por Ley de Garantías Electorales; pero si alguien renuncia, él está en la potestad de aceptarla o no y de nombrar si lo considera pertinente".

Consultamos entonces con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que explicó que durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta, si se da, no se puede modificar la nómina estatal. "Esto quiere decir que no se pueden crear nuevos cargos, vincular nuevos funcionarios a cargos ya existentes, ni retirar a los servidores públicos de sus cargos".

Sin embargo, aclara Función Pública, que para garantizar el buen funcionamiento del Estado hay excepciones que permiten hacer nombramientos: si hay un cargo existente que esté vacante o queda vacante durante la Ley de Garantías por renuncia, licencia o muerte y cuya provisión sea indispensable para el cabal funcionamiento de la administración pública.

En lo político

No obstante, en círculos políticos se da por segura la salida del secretario de Medio Ambiente, y en su reemplazo el nombramiento de Carlomán Londoño, exsecretario de Agricultura Municipal que renunció en diciembre para irse como gerente de campaña del hoy representante a la Cámara electo Santiago Osorio, primo del alcalde de Manizales. Expresan que esto sería un tipo de puerta giratoria, que permite salir y regresar.

También se habla de la presunta salida de los secretarios de Obras y que se estaría definiendo entre la de la Mujer y Equidad de Género o el de TIC y Competitividad para ubicar a personas recomendadas por congresistas electos que tendrían vínculos con la Alcaldía. Mencionan además la posible salida de la secretaria de Servicios Administrativos para ubicar a Henry Murillo, que también trabajó en campaña con Osorio.