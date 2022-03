Caldas se acoge a la Ley Seca desde hoy, como medida de seguridad para las elecciones de mañana

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Para garantizar el orden público durante los comicios de mañana a Congreso de la República, por lo menos 25 municipios de los 27 que tiene Caldas se acogieron al Decreto Nacional 318 del 5 de marzo pasado y pusieron en vigencia medidas como la Ley Seca, algunos de forma más ampliada que otros.

La Ley Seca es la prohibición de la venta y el consumo de bebidas embriagantes en un territorio y lapso determinado. Conozca cómo regirá esta y otras medidas en los municipios, exceptuando Norcasia y Salamina, pues se llamó a sus alcaldes y no respondieron, ni las páginas web oficiales de estas alcaldías registraban información relacionada.

Las medidas, uno por uno

Aguadas Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Anserma Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe el tránsito de vehículos y motos con escombros y cilindros de gas en zona urbana y rural a partir de las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Aranzazu Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Belalcázar Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Chinchiná Ley Seca desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se resgringe el tránsito de vehículos con transpote de escombros, llantas, gas propano en cilindros, pipetas y similares desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe el tránsito de motos con parrilleros desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. de lunes 14 de marzo.

Filadelfia Ley Seca desde las 12:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo, se restringe el porte de armas desde el viernes 11 de marzo hasta el lunes 14 de marzo, los establecimientos nocturnos deben cerrar a las 11:00 p.m. hoy y mañana.

La Dorada Ley Seca desde hoy a las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

La Merced Ley Seca desde las 0 horas de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Manizales Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se restringe la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas, escombros, desechos o similares y menaje (muebles, ropa y enseres) desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Manzanares Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo, se prohíbe el porte de armas desde el viernes 11 de marzo hasta el lunes 14 de marzo.

Marmato Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Marquetalia Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Marulanda Ley Seca desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 8:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe el porte de armas desde el viernes 11 de marzo hasta el lunes 14 de marzo. Los establecimientos nocturnos deben cerrar a las 12:00 a.m. hoy y mañana.

Neira Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Pácora Ley Seca desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 6:00 a.m del lunes 14 de marzo.

Palestina Ley Seca desde las 6:00 a.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Pensilvania Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Riosucio Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe el tránsito de vehículos con cilindros de gas desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Risaralda Ley Seca desde las 5:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m del lunes 14 de marzo.

Samaná Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

San José Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe mañana domingo la circulación de vehículos que transporten pipas de gas, trasteos y similares en el casco urbano.

Supía Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Victoria Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo.

Villamaría Ley Seca desde hoy a las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe el tránsito de vehículos con cilindros de gas desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se prohíbe el porte de armas desde el viernes 11 de marzo hasta el lunes 14 de marzo.

Viterbo Ley Seca desde las 6:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m. del lunes 14 de marzo. Se restringe el porte de armas desde el viernes 11 de marzo hasta el lunes 14 de marzo.