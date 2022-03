"Aspiro a que cuidemos el país entre todos", afirma el precandidato presidencial Federico Gutiérrez

LA PATRIA | MANIZALES

Federico Gutiérrez, más conocido como Fico, precandidato presidencial de la Coalición Equipo por Colombia, no deja de decir que ganará la consulta este 13 de marzo y que será el próximo presidente de Colombia.

Así lo dejó ver ayer en una entrevista con LA PATRIA y en su visita a Manizales. Aspira a que quienes defienden la democracia y las libertades y que entienden que el país tiene riesgos representados en proyectos populistas autoritarios, se unan antes de la primera vuelta presidencial el 29 de mayo.

"Esto no puede ser un proceso donde primen los partidos o los egos individuales. Lo importante es Colombia y vamos es a cuidarla", expresa.

Por el cambio

- Hay otra coalición, la Centro Esperanza, ¿esto quiere decir que buscará que lleguen juntos a primera vuelta?

Hoy ellos no tienen coalición, sino una colisión. El problema adentro es inmenso porque se odian. Cómo van a unir al país si ni siquiera se han podido unir entre ellos. Ahí hay gente a la que respeto y les he dicho a algunos, independiente de que hoy tengamos procesos electorales separados y que no estemos de acuerdo en todo, que hay que ir buscando la forma de llegar unidos a segunda vuelta. Claro que Colombia necesita cambios, estamos cansados y mamados de la corrupción y de la violencia, 42% de la población está en situación de pobreza, pero no necesitamos cambios que supongan saltos al vacío como les pasó a Venezuela y a Nicaragua, y eso representan otros sectores políticos que generan caos y violencia.

- Dicen que usted es el candidato del expresidente Álvaro Uribe o del presidente Iván Duque, ¿se desmarca de estas líneas o reconoce ser el candidato de alguno de los dos?

El Centro Democrático tiene un candidato, mal haría en intervenir en un proceso interno de un partido del que no hago parte. Con el expresidente Uribe he tenido una buena relación y respeto, él tiene su proceso, yo tengo el mío y siempre he actuado con independencia. Cuando fui alcalde de Medellín le gané a todos los partidos y eso no me hizo enemigo de ellos. Trabajé con todos para que le fuera bien a la ciudad. No soy excluyente, no sufro de superioridad moral, creyendo que soy el único bueno y que los otros no sirven. En el país hay gente buena y con ellos vamos a trabajar.

A votar bien

- En las encuestas de preferencia electoral, desde el año pasado puntea Gustavo Petro, ¿los otros precandidatos y candidatos no gustan?

Ese señor no va a ser presidente. El país ya le ha dicho no como en tres oportunidades y esta vez le va a volver a decir que no. Ese señor representa odio, lucha de clases; puede que haya entregado las armas, pero no desmovilizó su pensamiento. No le conviene al país. El 13 de marzo comienza en firme la campaña presidencial. Hoy somos más o menos 30 entre precandidatos y candidatos. Ese señor no ha parado, además va comprando conciencias con bolsas con plata, y lo que hace es llenar plazas pagándole a la gente. Están llenos de plata y van a tener que explicar de dónde la están sacando.

- El 13 de marzo se elije además Senado y Cámara, ¿cree que las fuerzas políticas que van a quedar lo favorecerán?

Eso aspiro y que cuidemos el país entre todos. Invito a la gente a que vote bien, el Congreso es muy importante. Hay congresistas serios y buenos, y otros que no trabajan y además hay unos corruptos. Es la oportunidad de sacarlos y votar por congresistas buenos.

- Alejandro Char, su compañero de la Coalición por Colombia, está envuelto en uno de los últimos escándalos de corrupción en el país, ¿qué piensa de eso?

Alejandro es que el que tiene que responder. Frente a los temas de índole personal no opino, sobre eso ya se pronunció su familia y él. Frente a las otras denuncias, la justicia tiene que actuar rápido y él mismo lo ha pedido. En todas las coaliciones hay personas altamente cuestionadas.

De Caldas

- Caldas ha sido cenicienta para muchos expresidentes, que se comprometieron con el departamento a ejecutar proyectos, a terminarlos, a hacer gestiones y no hay nada, ¿si llega a ser presidente, a qué se compromete con Caldas?

No voy a arrancar de cero como si en la región no se hubiera planeado nada, la gente en Caldas sabe cuáles son las prioridades. El Aeropuerto del Café tiene que ser una realidad, y ese proceso viene avanzado y lo vamos a sacar adelante. Voy a respetar los compromisos económicos adquiridos por la Nación y a garantizar el resto de los recursos para que el proyecto sea una realidad.

- El desempleo afecta a todo el país, en Manizales especialmente a las mujeres y los jóvenes y el exceso de gente en el sector informal, ¿qué propone para enfrentarlo?

Hay empleo si hay empresas; hay empresas, si hay crecimiento económico. También es importante entender el modelo que algunos quieren implementar. Recuerdo como durante el paro, con violencia y bloqueos, quebraron a tantas empresas y destruyeron tantos empleos. Hay que ponernos de acuerdo y cuidar el sector productivo. Soy prolibre empresa y libre mercado. Tenemos es que formar talento humano y ser competitivos. Tenemos que crecer el próximo año por encima del 5% y poder cerrar brechas. Para eso hay que hacer las vías que faltan, la infraestructura que falta, hay que capacitar bien a la gente y vamos a liderarlo con el sector productivo. El Estado en vez de ser verdugo tiene que ser aliado, la carga impositiva a las empresas es desmedida y eso se tiene que revisar porque necesitamos es que haya más empresas.

Otras apuestas

* Propone hacer un millón de viviendas de interés social en el país.

* En vías rurales, pasar de un billón de pesos de inversión anual a tres billones de pesos.

* Hacer acueductos y alcantarillados en municipios donde no existen.

* Que los niños tengan seguridad alimentaria garantizada y los jardines infantiles cobertura total.

* Que haya asistencia psicosocial, educación superior para los jóvenes. Gratuidad para universitarios de estratos uno, dos y tres, y becas complementarias para universidades privadas en carreras profesionales afines a lo que necesita el sector productivo, carreras técnicas y tecnologías y formación laboral.