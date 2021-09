Alcalde de Anserma (Caldas) pide perdón por no ser buen político

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El alboroto político en Anserma se inició el 30 de agosto, cuando en la clausura de sesiones ordinarias del Concejo, el presidente de esta corporación, Jorge Eliécer Marín, le pidió al alcalde, John Alejandro Londoño, que renunciara al cargo.

“Si usted considera que el cargo le quedó grande, entonces respetuosamente le pido que renuncie, y si no quiere, entonces comience a apretar tuercas”, le dijo Marín, de la bancada del Centro Democrático, al alcalde Londoño, que llegó con aval del Partido Colombia Justa Libres y el apoyo de un sector del Partido Conservador -en el que militó antes-, del Partido de la U -línea lizcanista- y de Cambio Radical.

El alcalde le respondió ese día que no va a renunciar y lo invitó a ver los avances en las metas del Plan de Desarrollo. Ocho días después, el alcalde pide perdón por no ser tan buen político, pues asegura que le están cobrando es no saber de política.

Señalamientos

No obstante, Marín sostiene que el municipio está politizado, pues aunque el alcalde públicamente expresa que trabaja con todos los concejales, solo lo hace con los de gobierno.

Explica que siete de los 13 concejales del municipio lo respaldan: los tres del Centro Democrático, dos del Partido Liberal, uno de Cambio Radical y uno del Partido Conservador.

Según Marín, cuando el alcalde se posesionó dijo que iba a apretar a los funcionarios que no hicieran bien su trabajo, pero que al avanzar la Administración ve que esto quedó en el discurso.

"Hay un secretario, el de Gobierno y jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo, Deivy Gerardo Sánchez, al que no ha puesto en cintura a pesar de que no hace bien su trabajo y con cuyas actuaciones algunos ciudadanos se han sentido maltratados. Es displicente en la atención a las personas".

También le critica al alcalde la poca gestión a nivel nacional para el desarrollo de proyectos, el abandono de la malla vial, la falta de atención a presidentes de juntas de Acción Comunal y la falta de acompañamiento a locatarios de la Galería que deben modernizar sus puestos por orden de la Territorial de Salud de Caldas.

Que denuncien

El secretario de Gobierno, que fue secretario de Planeación en la Alcaldía anterior, le dijo ayer a LA PATRIA: "No me interesa manifestarme porque no es más allá que una persecución política. No he tenido problema con ningún ciudadano".

El alcalde agrega que lástimosamente se llevaron al seno del Concejo temas personales, rumores de calle. "Estoy haciendo las cosas diferente y ya no están cómodos con la manera como se está gobernando, que es más directa con la comunidad. Mencionan al secretario de Gobierno y antes también a otro funcionario. Siempre buscan un chivo expiatorio con tal de buscar que la Administración no tenga funcionalidad. Si algo está ocurriendo para eso tenemos Control Interno, Personería. He invitado a que pongan las denuncias para que se dé el debido proceso, pero sin pruebas no puedo hacer nada".

Expresa que como Marín y otros concejales no asisten a las reuniones en las que se socializan los avances del Plan de Desarrollo (de por lo menos 37%), por eso no conocen lo que se está haciendo en el municipio. Indica que en un año y medio es imposible arreglar la malla vial, que tiene un retraso de 50 años desde que fue construida; que gracias a la Gobernación ha entregado más viviendas de las que han entregado otras administraciones y que han organizado más acueductos y construido más placas huella que las dos anteriores administraciones.

El alcalde anuncia que la Unidad de Gestión del Riesgo en Anserma, desde la semana pasada, quedó adscrita a la Secretaría de Planeación, es decir que ya no está en manos de Gobierno, porque ahora viene la etapa de reconstrucción de zonas afectadas por las lluvias.

A favor y en contra

Concejal Juan Carlos Montes, Cambio Radical

No ha sido fácil, por pandemia, por el estallido social; pero apretar tuercas es algo muy cierto. Al secretario de Gobierno se le subió el don, se creció, cuando se debe es a la comunidad. Quizá el presidente del Concejo se dejó llevar por las palabras, pues hay que reconocerle al alcalde que es un excelente ser humano y ha hecho esfuerzos, pero se deja manejar de ciertas personas y así el municipio no va a progresar. Del secretario de Gobierno dicen que es grosero, altanero y que quiere hacer las cosas como él diga. Al alcalde le colaboré en su campaña, no espero nada para mí, sino para las comunidades, pero se dedicó más a un partido político -lizcanismo- y abandonó al resto de concejales.

Concejal María Isabel Restrepo, Partido Conservador

Me parece una falta de respeto que el presidente haya hecho eso con el alcalde. Hemos pasado una situación muy complicada por la pandemia, los paros, el invierno, y sin embargo se han hecho cosas: placas huella, mejoramientos de vivienda. El alcalde y la mayoría de secretarios lo han hecho bien, hay algunas falencias, pero no fue la forma de decirlo. Hay algunas quejas del secretario de Gobierno, pero no tengo mucho contacto con él. El presidente debió hablar con el alcalde.