MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Por considerar que hay que darles paso a nuevas generaciones y para no incurrir en un conflicto de intereses, la política Adriana Gutiérrez Jaramillo renunció al Directorio Departamental del Centro Democrático en Caldas.

Mantiene su cupo en el Directorio Nacional, pero no quiere interferir en el proceso que inicia su hijo Camilo Gaviria Gutiérrez, que por haber sido segundo en votación a la Gobernación aceptó ser próximo diputado.

Gutiérrez Jaramillo habló ayer con LA PATRIA.

Empezó a ver dificultades

- ¿Por qué decide marginarse del Directorio Departamental del Partido?

Después del proceso electoral es evidente que ha surgido en Caldas un nuevo liderazgo político en cabeza de Camilo Gaviria Gutiérrez, tiene su credencial como diputado y actuará bajo los lineamientos del Centro Democrático. He considerado ético y prudente renunciar porque de continuar generaría conflicto de intereses, que no es bueno ni saludable para el Partido. Sigo conservando mi puesto como integrante de la Dirección Nacional, en donde se tocan otros temas. La decisión ayuda a dar paso también a una nueva generación, oxigena la política en Caldas. Camilo cuenta con la energía y la voluntad para trabajar por el Directorio.

- Desde el inicio de la campaña a la Gobernación le sugirieron que renunciara, ¿por qué lo hizo ahora y no antes?

No lo consideré conflicto de intereses en campaña, era una expectativa que Camilo llegara al cargo. Ya hay elección, y que él haya aceptado la curul en la Asamblea será un ejercicio que requiere de toma de decisiones. Ahí sí puede llegar a tener un conflicto entre lo que opine yo y la Dirección Departamental.

- ¿La movió a renunciar el comunicado público de los congresistas del Centro Democrático anunciando apoyo al gobernador electo, Luis Carlos Velásquez, que es la oposición de Camilo Gaviria?

En parte. También tiene que ver con que se toman decisiones y no puedo estar de un lado y de otro. Se empiezan a ver las dificultades como dirigente y como madre. Todas estas consideraciones me llevan a tomar la decisión.

Todavía no

- ¿Considera que Camilo Gaviria será capaz de continuar con el liderazgo que usted ha ejercido en el uribismo?

El liderazgo se gana, no se hereda. Él tendrá que ganárselo. Le he dado unos consejos que he aprendido a lo largo de esta historia de vida, no es una sola cosa. Para ganarse el respeto, el acatamiento, es con el ejercicio del actuar diario. Él ya ha demostrado competencias para eso, y en el ejercicio de su Asamblea se puede ir ganando esa autoridad y respeto.

- ¿Ya está cansada de liderar procesos políticos en Caldas?

La gente no conoce lo personal de uno. En mi familia a casi nadie le gusta la política, hay hijos míos que no la pueden ver ni en pintura. Todos estos años he actuado con la convicción de defender la democracia, pero adentro de mi familia he tenido una lucha permanente de la que me gustaría liberarme para disfrutar la madurez, los nietos y a mis padres. Dedicar el tiempo que le he robado a la familia por estar en la política.

- ¿Su ausencia puede afectar la solidez del Partido, pues ya se habla de divisiones?

El tiempo dirá si es así. Hay mucha madurez en el Partido, nadie es imprescindible. Es más lo que se habla que la realidad, conjeturas de los mentideros políticos y de periodistas que hacen sus propias conclusiones. Adentro pueden haber posiciones que no coinciden, pero divisiones no las veo todavía.

- ¿Habrá división desde enero cuando su hijo asuma en la Asamblea haciendo oposición al gobernador electo y los congresistas del Centro Democrático apoyando al mandatario?

Es probable que se den fricciones, todos no pensamos igual. Esperemos que las cosas se den, no nos adelantemos a los acontecimientos.

Detalles de la renuncia

Adriana Gutiérrez anunció su renuncia al Directorio Departamental del Centro Democrático el lunes, en un almuerzo en la hacienda Cuba, en Villamaría, a la que asistieron 350 personas de todo el departamento. La invitación fue para agradecerles por el apoyo a su hijo Camilo Gaviria durante la campaña a la Gobernación de Caldas, en la que quedó segundo. No asistieron el senador Carlos Felipe Mejía ni el representante a la Cámara Luis Fernando Gómez, chano, quienes hace dos semanas anunciaron en un comunicado público su apoyo al gobernador electo, Luis Carlos Velásquez.

Gutiérrez acompaña políticamente al senador Álvaro Uribe desde el 2001, y fue de las fundadoras a nivel nacional y departamental del Centro Democrático, en el 2013.