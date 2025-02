Jaime Hernández-Gutiérrez

La pérdida auditiva es un padecimiento que afecta a un estimado del 5% de la población mundial. En Colombia, en 2021 había 459.784 personas sordas. Existen diferentes grados y circunstancias, pero las soluciones que sirvan para los casos de sordera profunda de nacimiento resultan útiles para todos los demás.

Es común encontrar sordos que se enfrentan a barreras invisibles en el momento de acceder a servicios bancarios, del estado o de profesionales de diferentes áreas, debido a que generalmente no conocen la lengua dominante de su medio, en este caso el español, y el público en general no conoce la lengua de señas.

Dificultad con la lengua escrita

Es un hecho comprobado por nuestra experiencia que la sordera en la mayoría de los casos les impide a los afectados conocer la lengua escrita. Las ayudas instaladas como avisos que representan las señas (señalética) generalmente contienen muy poca información. Los subtítulos de las películas son útiles para una pequeñísima minoría que sabe leer, mientras los intérpretes son relativamente costosos, no siempre disponibles y su eficiencia depende de la habilidad que tengan para improvisar contenidos nuevos.

Los sordos profundos de nacimiento sólo aprenden la lengua escrita con grandes lagunas de estructura y de contenido, y no son lectores o escritores eficientes. A esto se suma que a menudo se requiere algún oyente que intervenga en su privacidad, por ejemplo, en la atención médica y en los asuntos legales o religiosos. En lo académico, a veces existe la duda de si las respuestas traducidas por un intérprete pertenecen al sordo y no al intérprete.

La ausencia de autonomía es la principal barrera que enfrenta la persona sorda cuando debe compartir su espacio con una sociedad de oyentes que sí tienen acceso directo a las oportunidades y a los derechos. La dependencia del sordo con respecto a las decisiones de las personas oyentes que sí manejan la oralidad y la escritura es el fundamento de la discapacidad, que entonces pasa de ser orgánica a ser social.

La barrera es de una sola vía: los oyentes pueden llegar a aprender la lengua de señas, pero los sordos no tienen siempre la posibilidad de aprender la lengua de los oyentes. Su escolaridad por lo general no alcanza niveles superiores y normalmente no pueden guardar la memoria de sus pensamientos.

Una oportunidad

Se requiere un sistema de traducción eficiente entre las dos clases de lenguas y es posible concluir que el mayor problema está en la falta de escritura de la lengua de señas. Estamos presentando la Visagrafía, que es una escritura para la lengua de señas, diseñada en 2007 en el Instituto de Audiología Integral (IdeAI) de la ciudad de Pereira.

Esta metodología consta de sólo quince elementos gráficos (grafemas), con los cuales se puede representar, aproximadamente, cualquiera de las señas por medio de un símbolo (ideograma) que equivale a una palabra o expresión.

Ejemplos de grafemas

-Pecho, hombros -Mano, vista lateral -Rostro

Ejemplos de ideogramas:

Cada grafema tiene un código que indica cuáles elementos lo conforman, lo cual permite, entre otras cosas, su identificación para propósitos informáticos. En el IdeAI hemos elaborado un diccionario de Visagrafía (versión la lengua de señas colombiana) con más de dos mil vocablos. Igualmente se han creado cartillas de enseñanza de esta escritura, adecuadas para niños o adultos principiantes.

La lengua de señas no es universal. Existe una forma específica para cada región del mundo, pero los elementos corporales y los movimientos que se usan sí tienen un carácter muy general. La Visagrafía puede adaptarse casi con seguridad a cualquier lengua de señas existente, así como el alfabeto greco-romano puede emplearse casi en cualquier idioma, aunque puede haber salvedades o adaptaciones para las diferentes fonéticas.

Si la palabra escrita es una aproximación a un sonido específico en alguna lengua, un grafema es una representación simplificada de los rasgos fundamentales de una seña. La forma más antigua de lengua escrita que existe es la ideográfica china, que, a pesar de sus dificultades inherentes ha sobrevivido por miles de años. En esta representación no existe un símbolo para los sonidos. En cambio, cada palabra tiene su propio carácter (ideograma), el cual se dibuja por medio de pinceladas.

Con la existencia de la Visagrafía aparece un importante oficio nuevo para los intérpretes, quienes se pueden convertir en traductores de documentos y libros, desde y hacia la lengua de señas, trabajo que pueden ejercer de una manera sosegada y propensa a muchos menos errores, sin la imposición de la velocidad, con la ventaja de poder acceder a un público objetivo más numeroso y perdurable. 0tros textos como los Derechos Humanos y relatos y novelas como Robinson Crusoe, que hemos traducido a la Visagrafía, demuestran la factibilidad de estas afirmaciones.

En fin, se trata de generar un medio accesible para todas las condiciones de sordera, que le permita a los afectados ingresar al mundo de la ciencia, la tecnología, y con ello superar por sí mismos la deprivación social, cultural y económica.