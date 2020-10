Una restricción necesaria

Los resultados de las pruebas de covid-19 de los días recientes en Manizales y Caldas evidencian que estamos en el pico de la pandemia y, de acuerdo con los expertos será un periodo largo, de varias semanas, antes de que se empiece a percibir una caída sostenida de los contagios, pero principalmente de los casos activos y de las muertes por causa de esta enfermedad. Así que estamos en el momento más crítico y nos mantendremos en ese nivel todavía un buen tiempo, por lo que no se puede bajar la guardia.

Frente a esa realidad, resulta pertinente que desde la Alcaldía de Manizales se anuncie una serie de medidas para evitar aglomeraciones durante la celebración del Halloween. Y como en esta ocasión esa fecha corresponde a sábado también es acertado que se tomen medidas restrictivas desde el viernes y hasta el lunes festivo, y no solo para los niños también para los adultos, porque esta ocasión se convierte en motivo para fiestas y toda clase de reuniones que no son las más adecuadas en la actual emergencia sanitaria.

Lo ideal sería, desde luego, que con la sola toma de conciencia ante el riesgo real no fueran necesarias determinaciones coercitivas y limitantes de la movilidad, pero está claro que toda la pedagogía que se viene impartiendo en este sentido durante 7 meses no ha sido suficiente para que muchas personas tomen en serio el riesgo de contagio. Ante la evidente indisciplina de una minoría, no queda más opción que seguir el camino de las restricciones.

Desde el Gobierno nacional han lanzado la directriz de evitar que durante el próximo fin de semana se pierda el trabajo desarrollado durante todo este tiempo para desacelerar la pandemia. En ese sentido, varios alcaldes caldenses han manifestado el interés de seguir los pasos de Manizales, pero esperan el respaldo de la Gobernación de Caldas para asumir la responsabilidad de limitar las actividades durante el próximo puente. Es importante que haya unidad de criterio en todo el departamento para que a mediados de noviembre no nos lamentemos porque no se actuó de la manera correcta esta vez.

Es cierto que las unidades de cuidado intensivo no están a tope, y que el manejo coordinado que viene haciendo el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) permite hacer un uso muy racional de la infraestructura médica, para mantener todo bajo control, pero eso no significa que podamos relajarnos. Ojalá pase el pico sin que tengamos que utilizar todas las camas UCI que se habilitaron para la emergencia.

Como ciudadanos debemos asumir con gran responsabilidad el sentido del autocuidado y la autorregulación. Si lo hacemos bien estaremos evitando adquirir la enfermedad y contagiar a otros que, tal vez, podrían ver comprometida su vida. Una prueba de fuego a estos criterios responsables es que en los conjuntos cerrados y edificios se celebre el Halloween en cada casa, evitando contactos innecesarios entre vecinos y sin fomentar ningún tipo de reunión o fiesta.