Regreso a clases, sin rutina

El título de este editorial obedece a que las clases, año a año, semestre a semestre, pueden padecer una especie de rutina y nada más grave para el aprendizaje que aquella, pues justo la sorpresa, la creatividad para enseñar es lo que termina por convencer a esas mentes dispuestas a aprender lo nuevo, que vale la pena ser tocado por el proceso educativo. Así que el regreso de la mayoría de estudiantes a las clases para este segundo semestre debe ser visto como la oportunidad para mejorar en los procesos para que el impacto en los educandos sea el mejor, tanto en su formación académica como en su aspecto humano. Entender que esto es un asunto de muchos actores, no solo de los estudiantes. Profesores, padres y autoridades es parte del proceso.

Esta semana regresaron por lo menos 50 mil estudiantes de Manizales, que se suman a los 84 mil del departamento que iniciaron sus clases en los municipios distintos a la capital la semana pasada. Hay que decirlo, a pesar de lo mucho que falta por mejorar en la educación básica y media en nuestro país, también es cierto que se han ganado cosas, gracias a factores diversos como la mejor formación de docentes, la inversión en infraestructura en muchos colegios, las políticas públicas con intención de medirse en pruebas internacionales y la continuidad en las políticas públicas, esto gracias a la permanencia que ha habido en los últimos 20 años de los ministros de Educación.

El Gobierno que se posesionará el 7 de agosto anunció al exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, para ocupar la cartera. No cabe duda de que tiene el conocimiento para ejercer en ese cargo, falta ver cómo será su relación con el sindicato, toda vez que este reclama buena parte del triunfo del presidente. Aunque Gaviria ha mostrado un talante independiente para sus decisiones, ya veremos si es un ministro para mantener la más reciente tradición de que se queden por largo tiempo o si será un fusible quemable del nuevo Gobierno. Ojalá que no, porque Gaviria es un elemento clave en lo que puede ser afinar los procesos educativos, sobre todo, cuando se ha anunciado que habrá recursos para mejorar. Ojalá asuma el reto de evaluar a los docentes en serio para que los que no cumplan los mínimos, pues den paso a mejores profesionales, y también para premiar las buenas prácticas.

No será fácil, vemos como en varios municipios no está asegurado el recurso para que los niños puedan acceder a transporte escolar en sitios apartados, de cómo en otros lugares la infraestructura amenaza a los estudiantes y a los profesores, que aún el paquete escolar o la alimentación en donde se necesita no llega a tiempo o no cubre todo el año. No obstante, también es cierto que se han brindado incentivos para lograr la cobertura, aunque aún no se logra que todos los que abandonaron clases por pandemia regresen. Es necesario que entendamos que la educación debe ser para todos, que hay que entregar el mejor conocimiento y que es necesario mantener los procesos que sirvan y para saber si logran resultados, estos deben ser evaluados constantemente, pues las demandas generacionales son distintas y los conocimientos pueden ser revaluados. Que el regreso a clases sea una oportunidad para que el aula sea un lugar de comunión con el conocimiento con espíritu innovador.