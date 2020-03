A quedarse en casa y ser solidarios

El avance del covid-19 en Colombia nos mostraba ayer 65 casos, entre ellos el que se reportó desde el pasado fin de semana en Manizales. En otros de los 143 países a los que ya llegó el virus se ha visto que por falta de no tomar medidas drásticas desde el principio los contagios se expandieron en gran proporción, con lo que los efectos para la salud pública y la economía son de una gravedad incalculable. Hoy se tiene un gran desespero en países como Italia y España, donde el coronavirus mata cada día a cientos de personas, como resultado de la flexibilidad que se tuvo en los primeros días de contagio.

Si no queremos seguir ese camino y más bien superar con éxito esta crisis, resulta fundamental que además de las conductas permanentes de lavado de manos, de mantener distancia con otras personas y proteger de manera especial a los adultos mayores, se evite la permanencia de mucha gente en las calles. Lo ideal es que sin necesidad de medidas coercitivas haya disciplina social y que todos seamos conscientes de la urgente necesidad de cerrarle el paso a las posibilidades de contagio. Ya está probado que un aislamiento responsable y una actitud solidaria de los jóvenes, especialmente, con sus familiares de la tercera edad, puede ayudar mucho a mitigar los efectos de la emergencia.

Las determinaciones divulgadas ayer por la Alcaldía de Manizales, si bien pueden sonar algo exageradas en algunos aspectos resultan ser expresión de una previsión que podría dar resultados positivos más adelante. El toque de queda desde ayer, a partir de las 7:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m., durante seis días, es algo que perturba la cotidianidad de la ciudad de manera importante, y tal vez pudo considerarse para un poco más tarde. No obstante, es algo que puede ser revisado y ajustado si se considera conveniente. Lo fundamental en estos momentos es atender el llamado a quedarnos en casa y actuar con responsable acatamiento.

Igual ocurre con la restricción obligada de 24 horas para los menores de 18 años y los mayores de 60 años, desde ayer y por 14 días. Hay inquietud de algunos acerca de que muchas personas activas laboralmente tienen más de 60 años y que es desproporcionado obligarlos a permanecer encerrados en sus casas. No obstante, hay que buscar alternativas para que puedan seguir en ejercicio y que mientras pasa esta coyuntura se alejen de la posibilidad de contagio que pondría sus vidas en peligro. Esto es algo que también podría ser revisado, y tal vez elevar la edad de la restricción a los 65 años, por ejemplo.

El cierre de los centros comerciales y de los almacenes de grandes superficies es extremo y tiene consecuencias delicadas para la subsistencia de muchos empleados, en particular aquellos que trabajan con contratos a destajo. Hay que pensar que si se prolongan los cierres en el tiempo habrá que asistir humanitariamente a una gran cantidad de personas que quedarán cesantes. En eso, la disciplina y orden de todos para no abarrotar los supermercados ni pretender acaparar innecesariamente víveres y elementos de aseo nos permitirá superar esta emergencia.

Igual sucede con los horarios de cierre nocturno para algunas empresas, en particular las que producen alimentos. Una parálisis y desabastecimiento de los mercados sería muy grave, por lo que hay que sopesar todas las consecuencias antes de tomar determinaciones muy radicales.

Otras restricciones contenidas en las determinaciones de la Alcaldía son más aceptables, como el cierre de escenarios deportivos, así como la limitación del número de personas en reuniones de todo tipo, incluyendo las religiosas. Todavía los bancos y otras entidades de atención al público deben adoptar medidas que mitiguen el avance de la enfermedad, pero toda la sociedad, en general, debe ser consciente de que es indispensable no salir de casa y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).