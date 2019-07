Nuevos contratistas para colegios

De acuerdo con los cronogramas, para este tiempo se estaría entregando la mayor parte de las obras que el Ministerio de Educación le encargó a la firma portuguesa Mota-Engil en infraestructura de 28 colegios públicos de Caldas, 7 de ellos en Manizales. Se ejecutan, en esta región $100 mil millones, tramitados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Sin embargo, los avances son precarios y pese a los múltiples aplazamientos y compromisos asumidos pero incumplidos por la empresa, ya está claro que gran parte de lo proyectado no podrá terminarse este año. Tal situación viene acumulando malestar en los distintos municipios caldenses.

Ante el reclamo del gobernador Guido Echeverri y de los alcaldes municipales, el Ministerio de Educación abrió la posibilidad de que algunas de las obras pasen a manos de otros contratistas que se comprometan a sacarlas adelante lo más pronto posible. Para ello proyecta la terminación anticipada de contratos incumplidos. Es una alternativa que hay que aprovechar y asegurar que se recupere en parte el tiempo perdido, y que no se dilaten más las soluciones. Esta es la mejor determinación, ya que no solo en Caldas hay un nudo en las ejecuciones, sino que otros departamentos están afectados: de 248 proyectos que el Mineducación le adjudicó a Mota-Engil, por cerca de $1,3 billones, las demoras están en 128 de esos establecimientos, cerca del 51%.

La empresa portuguesa responsabiliza al Patrimonio Autónomo del FFIE de ser lento en el flujo de los recursos. Ante los supuestos retrasos en los pagos, las demoras se repiten en contra de los subcontratistas y proveedores, quienes manifiestan que también están muy afectados con la situación. Habrá que revisar esos procesos, que son necesarios para garantizar transparencia y evitar que los dineros se desvíen de sus objetivos. Ahora bien, si hay tramitomanía excesiva eso también podría ir en contra de la eficiencia de las inversiones.

Los municipios más perjudicados en este departamento con los retrasos son Chinchiná, Neira, Salamina (San Félix), Manzanares, Pensilvania, La Dorada, Victoria y Riosucio. Hay obras que ni siquiera han comenzado en Marmato, Salamina y Villamaría. Apenas un colegio en Aguadas y otro en Anserma fueron entregados, lo que equivale a solo un 10% de lo pactado. Aunque se le diera crédito a los argumentos esgrimidos por el contratista, en el sentido de que el flujo de caja es lento, no hay cómo justificar tanta demora. En el proceso de asignación se exigía que el contratista tuviera músculo financiero, precisamente, para que las obras no se pararan por supuesta tardanza en los desembolsos.

Adicionalmente a que el Ministerio consiga otros contratistas idóneos que aceleren los proyectos, es fundamental que la Contraloría y la Procuraduría estudien las circunstancias de estos incumplimientos y tomen las medidas que sean necesarias, con el fin de recuperar la confianza en el proceso. Si hay actores estatales que han contribuido a que no se avance, es vital tomar las medidas pertinentes y sancionar a los responsables. Si los problemas son fundamentalmente del contratista hay que poner a funcionar las cláusulas y recursos jurídicos que permitan reasignar los contratos sin exponerse a profundizar los problemas.

Mientras todos estos enredos encuentran salida, avanza la recolección de firmas en los municipios para exigirle al Ministerio de Educación que no dé más largas a las soluciones que se requieren. En algunas poblaciones los alumnos asisten a aulas improvisadas o permanecen en establecimientos que ofrecen riesgos, debido a que las obras de las nuevas estructuras o las remodelaciones y reforzamientos se mantienen paralizadas. No es admisible que pese a tanta evidencia de incumplimientos haya exceso de paciencia frente a quien no ha mostrado voluntad real de superar sus errores.