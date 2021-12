Desde hace seis semanas, según el gerente de la Concesión Pacífico Tres, Santiago Pérez, está listo el túnel de Tesalia (3,5 kilómetros), en la llamada Unidad Funcional II de 23,8 kilómetros, la cual conecta la zona de la vereda Kilómetro 41 (Manizales) con el municipio de Viterbo. Mientras tanto, sin definirse aún la fecha de inauguración de la obra, quienes podrían estar ya usando ese importante desarrollo vial siguen obligados a transitar por vías deficientes.

Es el caso de quienes deben llegar hasta las cabeceras de los municipios de Anserma, Risaralda o San José para luego descender hacia Viterbo, o tienen que ir hasta Pereira para luego dirigirse a La Virginia y girar hacia el norte para arribar a Viterbo, después de un recorrido demasiado largo y lleno de congestiones o deterioros en la calzada.

No se justifica que estando ya lista una obra en la que se han invertido tantos recursos y esfuerzos, no se ponga al servicio porque todavía no se han concretado las fechas de los actos protocolarios de inauguración. “Se estima que será muy pronto”, asegura el gerente de la concesión, pero es un total desperdicio tener ya lista una carretera tan importante, no solo para los distintos puntos de influencia en Caldas, sino también para Antioquia y el Valle del Cauca, sin ponerse al servicio de las comunidades.

Si hay unos cronogramas claros referidos no solo a la ejecución de las obras, sino también al flujo de los recursos para el desarrollo de los trabajos, no puede ocurrir que surjan trabas administrativas o simplemente protocolarias que impidan que los propósitos de los proyectos no se cumplan.

Si ya va un 91% de avances en todas las obras de la concesionaria, tomando en cuenta que solo falta la ampliación de la carretera a tercer carril desde La Felisa (Caldas) a La Pintada (antioquia), cuyo tránsito hoy en día es traumático, no tiene lógica alguna seguir esperando. Si la idea es que venga el presidente Iván Duque a hacer la entrega oficial, lo cual está muy bien, podría abrirse el paso desde ya y que se programe para luego el día de cortar cintas y celebrar.

A Pacífico Tres solo le quedaría un año de ejecuciones para que todo el corredor vial funcione y se generen beneficios muy importantes para la región. Estas vías, en las que se invierten cerca de $2,8 billones, estarán conectadas con las vías ya terminadas en Antioquia, correspondientes a Pacífico Uno y Pacíficos Dos. Para Manizales este entramado vial será de gran beneficio, porque el puerto de Buenaventura va a estar mucho más cerca, y al mismo tiempo será más rápido llegar a la zona del golfo de Urabá.