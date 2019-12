Es hora de asumir el predial

Durante meses un equipo de periodistas de LA PATRIA recogió la información del recaudo predial en los municipios de Caldas y entrega hoy un importante documento que sirve no solo para mostrar la realidad de estas localidades, sino que se convierte en clave para la toma de decisiones de los alcaldes que asumen en los próximos días. Como se puede ver en las cifras y en las opiniones, quedan muchos temas pendientes de resolverse para mejorar las finanzas, pues se trata del más importante gravamen que tiene un mandatario para poder hacer inversión propia en su localidad.

No obstante, los resultados son preocupantes en la mayoría de municipios. Al hacer una comparación entre el número de predios y el recaudo se puede ver que hay lugares en donde durante años sus alcaldes no se han preocupado por hacer gestión predial, y esto va de la falta de actualización por el cambio de uso de los predios hasta la ausencia de cobro coactivo que se tiene que hacer para mantener un recaudo que permita construir desarrollo en el territorio. Hay también ejemplos maravillosos, como Riosucio que logró mejorar su recaudo en 259%, con una actualización parcial.

Hemos visto en los últimos años cómo se transforman nuestros municipios. Incluso nos hemos lamentado de que viejas casas patrimoniales dan paso a modernos edificios de varios pisos, pero el recaudo predial sigue igual. A un alcalde se le elige para ser ejecutivo, para acometer las decisiones que su localidad requiere sin ser timorato en estos asuntos, pues de nada sirve llegar a administrar si no toma decisiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Esto no se logra pretermitiendo que propietarios de bienes se queden tan anchos mejorando sus ingresos, pero incumpliendo con la función social de la propiedad, lo que significa pagar impuestos, que es como se irriga equidad, pues el Estado se encarga de recaudarlos para distribuirlos en favor de todos.

Está pendiente que se empiece a aplicar el Catastro Multipropósito en Colombia, posibilidad que se abre para que todos los municipios se puedan desatrasar y lo hagan de manera gradual, para que no se tomen decisiones que de un solo golpe afecten a los propietarios. Es necesario que los mandatarios asuman esta tarea que evaden muchas veces por no tocar los poderes locales que los mantienen: gamonales, propietarios de extensiones, especuladores de la tierra, grandes empresarios. Municipios como Aranzazu y Marmato muestran la difícil tarea que se viene, su capacidad de recaudo es mínima y es hora de que sus mandatarios asuman la responsabilidad que les corresponde para cumplirles a los electores de tener más inversiones en sus municipios.

Hay que recordar que Manizales tiene un atraso de por lo menos dos años en la actualización del catastro, en buena parte porque la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos no camina a la velocidad que se requiere. Una ventaja que traerá el área metropolitana es que al pasar de 500 mil habitantes el territorio conurbado se podrá hacer la propia gestión predial, lo que permitiría incorporar al inventario de predios de las cinco localidades en tiempo real de cada lote que se construye, de las casas que se vuelven edificios o de las residencias que se transforman en espacios para el comercio. Otra manera de corrupción es no pagar los impuestos que corresponden por una propiedad que no se encuentra actualizada en el catastro o que un funcionario para no tocar intereses particulares se haga el de la vista gorda para no ejecutar a quien se debe.