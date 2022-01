Día clave para votar en marzo

Quien quiera votar el próximo 13 de marzo para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República deberá tener inscrita su cédula de ciudadanía en puestos de votación cercanos a sus lugares de residencia. Pese a que la Registraduría Nacional del Estado Civil no hizo toda la promoción que sería deseable, hoy vence el plazo para que los ciudadanos que no votaron hace 4 años y ahora quieren hacerlo, o que ya no viven en el mismo lugar en el que votaron en el 2018, puedan participar en la jornada democrática que se aproxima.

Una buena noticia es que esta inscripción no exige el desplazamiento de las personas interesadas hacia las sedes físicas de la Registraduría o a lugares específicos en las ciudades y municipios colombianos, sino que podrá hacerse de manera virtual en la página web oficial de la Registraduría (www.registraduria.gov.co), donde hay un enlace específico para ejecutar esa tarea, donde solo se requiere llenar un formulario con datos personales y actualizar la información que aparezca allí por defecto, para que finalmente quede clara la localidad y puesto de votación más pertinente desde el punto de vista geográfico.

Para evitar fraudes y trampas se recomienda no hacer caso de supuestos enlaces con este propósito, sino más bien ir directamente a la página de la Registraduría y hacer allí todo el trámite. Ahora bien, quien prefiera no correr estos riesgos digitales o prefieran no usar las tecnologías e inscribir de manera directa el documento, pueden ir a las sedes de la Registraduría y allí ejecutar el respectivo trámite. Si hoy no se realiza este procedimiento, quienes no tengan inscrita la cédula no podrán ser actores directos de la democracia el 13 de marzo.

De acuerdo con el cronograma electoral, dos meses antes de las distintas elecciones se cierra la inscripción de cédulas para esos casos específicos. En ese sentido hay que decir que si un ciudadano quiere votar el 29 de mayo, en la primera vuelta presidencial, el plazo de inscripción de cédulas vence el 29 de marzo. Sería conveniente que la Registraduría hiciera una promoción mucho más activa y visible acerca de estos plazos, para que los ciudadanos no estén a última hora lamentando que no pueden votar, debido a que no concretaron estos procedimientos a tiempo.

En este mismo sentido, es fundamental que se les cuente de manera adecuada a los ciudadanos los cambios que se han ejecutado en cuanto a las mesas de votación. En el caso específico de Manizales, hay votantes que fueron trasladados con respecto a las elecciones de hace 4 años, y es necesario que se les informe de manera adecuada acerca de estos cambios.

La información de los puestos bloqueados, de los que se crearon recientemente, pero también de los que fueron cerrados o trasladados por distintas circunstancias debe divulgarse ampliamente, y sobre todo llegar a los directos interesados. Además de promover que todos los ciudadanos que hacen parte del censo electoral acudan a las urnas, hay que facilitar las cosas para que ningún ciudadano encuentre obstáculos en su propósito de ejercer el derecho a votar.