Félix Chica

exrepresentante a la Cámara conservador

“Hay varios ministros con posiciones contrarias”.

1 No sé hasta dónde el presidente Petro los vaya a tolerar, pero sí han habido varias salidas en falso del ministro Ocampo en lo que tiene que ver a las fuentes de financiación de lo que ellos han denominado la reforma tributaria. Inicialmente estaban de acuerdo casi todos de que no se iba a depender de los hidrocarburos y del carbón, pero el ministro hoy dice que todavía se depende de ellos. Hoy tenderos y clase media sienten que la economía va mal. Eso no va a ser sostenible mucho tiempo porque hay varios ministros con posiciones contrarias, y efectivamente le tocará al presidente tomar partido.



2 Le va a tocar decir cuál va a ser la posición que va a respaldar. Es indudable que Colombia todavía va a pasar varias décadas dependiendo del petróleo y el carbón, no va a ser cierto que eso va a desaparecer en cierto tiempo, este gobierno no lo logrará y tendremos que seguir dependiendo de eso, pero adicionalmente el temor de los tenderos, el dólar alto, la inflación disparada, eso nos va a tocar a todos, y al presidente le va a tocar salir a dar la cara y a respaldar a uno o a otro de sus ministros, para que se empiecen a zanjar esas diferencias.



3 No creo que él esté cuatro años, de hecho su intención no fue llegar a quedarse todo el gobierno. Él acompañó el proceso de Petro, que salió airoso, pero no lo veo quedándose. Seguramente lo va a mantener al margen de una discusión que la cartera de hoy ostenta no solo va a ser criticada, sino que va a estar, ante la opinión pública, como un ministerio que estará buscando recursos a como dé lugar.