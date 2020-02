Reflexiones acerca de la vida y de la muerte

Y la vida sigue… ¿Dónde, cuándo y cómo?

Igual, siempre y en el mismo sitio, y así vivimos en el paso a paso, en medio de la fugacidad del tiempo en lo que hacemos, con quién lo hacemos, y sin darnos cuenta para qué o para quién lo hacemos.

Cincuenta, sesenta, setenta…, en fin, miles de días se escapan de nuestras manos, y el tiempo se desliza noche tras noche en medio de la velocidad de los instantes.

Hoy, y tras la desaparición de algunos seres queridos, me he asomado tímidamente a la ventana de mi corazón y de mi alma y he experimentado la ventisca tenaz de la inconsciencia, sí, de la inconsciencia de esos años que ya fueron y ya no podrán ser. “Lo sido, sido fue” dice Sartre en la Náusea cuando habla de Roquentín, el personaje central que gastó su vida en la banca del parque de una gran ciudad.

Y por esto es que he vuelto atrás, no pretendiendo caer en la lamentación de lo que pudo haber sido y no fue, sino para recuperar ese gran pasado, grato sí, pero vivido muchas veces a la orilla del lago de Narciso, ensimismada en el sí y el para sí. Entonces me he puesto a pensar que la única manera de remediar el pasado es viviendo mejor el presente, dándole sentido, viviéndolo con actitud de futuro, es decir, con un para qué y un para quién, siendo esta mirada del presente la que alimenta la esperanza, y esta es la mejor manera de tomar conciencia, dejando de vivir inconscientemente en una negación de la realidad que diariamente nos toca la puerta, alimentando el egoísmo en el transcurrir de las horas solamente en función mía.

Así es que me asalta la idea de continuar escribiendo mi propia historia viviendo despaciosamente rápido, ya que la velocidad de los instantes nos roba la serenidad de la paz, que nos sirve de trasfondo para apaciguar la marcha en la dulce brega de vivir para el otro.

Entonces seamos asertivos viviendo el desafío a que nos invita el verdadero amor que implica, por ejemplo, la gentileza en el gesto, aunque desde la otra orilla se mezcle la acidez de una palabra cruda. La llamada a tiempo antes de que la vida cruce para el otro o para mí, el umbral del último adiós. La dulzura en las palabras, el abrazo la escucha sin aconsejar ni oponerse, aunque el desacuerdo nos quiera separar. Todo esto y mucho más, antes de que la voluptuosidad del tiempo nos robe su presencia, y ya no tengamos ni a quien, ni con quien.

El asombro, la admiración, la fragilidad para decir te amo, en fin, a todo esto quiero invitarlos, ya que la velocidad de los instantes nos paraliza y nos congela robándonos la conciencia para decir te amo de múltiples maneras, bien sea con la ternura de un lenguaje oportuno, o con el desprendimiento de un gesto que aunque cueste, deja la placidez de haberlo hecho de la mejor manera, y como decía el poeta “en vida hermano, en vida”. Y aquí dejo mi pluma para decirles en una sola frase que “la vida hay que vivirla con visión de Eternidad”, pues cuando llega ese momento tenaz del paso al más allá, queda el dolor crujiente del no lo hice, no llamé, no alcancé, no lo logré y entonces el dolor apresa el alma de una manera tal, que hasta respirar se hace difícil.

Por todo esto quiero agradecer a todos aquellos que hacen y han hecho parte de mi historia. Quisiera que a partir de hoy nos demos cuenta de lo importantes que son todos los días. Agradezco a Dios que me ha permitido amar, pues amar es lo único que le da sentido a la existencia, teniendo en cuenta que este vocablo encierra aceptación, admiración, perdón, escucha, prudencia y mucho más, y en fin y, como lo decía Amado Nervo, “Vida, nada te debo, vida estamos en paz”, y entonces los perfumes de un bienvivir nos colocaran alegremente en la fila de turno para iniciar la marcha con visión de eternidad.