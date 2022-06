Vote por el que quiera

Los resultados de la primera vuelta presidencial fueron un bálsamo para algunos y un estruendo para otros, si bien solo han pasado algunos días la realidad es el campo de batalla al que nos estamos presentando en las redes sociales, pareciera que la humanidad deja de existir ante los ejercicios políticos.

Si bien el voto es personal, secreto e íntimo, muchas personas creen que con comentarios, difamaciones y maltratos en las redes lograrán mover la conciencia de las personas. Es claro que muchos votos hacen parte de las estructuras políticas del país, de aquellos que deben votar por X o Y persona so pena de finalizar los vínculos laborales con ciertas entidades públicas, votación que en materia presidencial es mucho más difícil de corroborar si en verdad lo hicieron, donde además les obligan a que sus familias los deben apoyar, situación mucho más difícil en la votación a Presidencia, donde el voto es libre y a conciencia; además la realidad de todas estas votaciones de estructura es que al final solo se benefician los llamados jefes, quienes aspirarán a ocupar un cargo en el nivel nacional, pero los demás súbditos de puestos territoriales no tendrán ningún beneficio, sin importar quién llegue a ocupar la Casa de Nariño.

La primera vuelta presidencial nos deja una gran conclusión, y es el voto de opinión frente al voto de estructuras, revisar el panorama de departamento de Caldas es darse se cuenta que la opinión ciudadana fue superior en muchos municipios con grandes estructuras políticas, además de corroborarse el carácter de secreto e íntimo del voto, después de finalizado el proceso electoral los votos de las urnas se silenciaron y sus autores se quedaron en el anonimato, nadie celebró, nadie dijo nada, solo hablaban las cifras, de donde aparecieron, quienes votaron, en realidad que la situación del país lleva a creer que la segunda vuelta será un voto donde extrañamente contrario a la regla general que tienen los procesos electorales en Colombia será un voto de opinión, el cual podría resumir como bien lo expreso una linda abuelita en el parque de mi pueblo: “ Usted vote por el que le guste, vote por el que le dé la gana, al fin de cuentas nadie se entera por quién se votó y en últimas lo más importante en mi caso es que voté por el que yo quería, así no gane y no pregunte por quien, a usted qué le importa”.

Nada está escrito, y sumar conciencias como sumando ovejas detrás del pastor no será el indicador de esta segunda vuelta, y como el voto es a 15 quince días, y si quieren conocer sus candidatos revisen sus propuestas y sus entrevistas, pero no intenten conocerlos con los comentarios de sus vecinos o amigos, al final nadie enseña lo que no sabe, como diría el gran escritor Fernando Vallejo. Al final, vote por el que a usted le dé la gana, pero vote, que la conciencia duele más por no votar que por votar por el candidato que pierda en la segunda vuelta presidencial.