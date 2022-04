Si ya no te quieren

Sentirte amado es uno de los aspectos que produce mayor bienestar, es una experiencia compartida por los seres humanos, porque brinda seguridad y tranquilidad y por eso es deseo constante de las personas, pero: ¿Qué pasa cuando tu pareja te dice que no te quiere? Lo primero es reconocer que sentirte querido y correspondido emocionalmente es algo muy importante, pero no indispensable para la supervivencia. En segundo lugar: cuando el amor se acaba es importante pensar no solo en la situación del que abandona la relación y en el dolor que causa en ti; sino en que tu relación pudo haber sido distinta, es decir, que eres tú quien pudo dejar a la pareja, porque ya no sentías lo mismo por ella.

Ante estas posibilidades, esa incómoda situación de sentirte abandonado por el ser que quieres genera un dolor intenso, principalmente por el alto valor que le has otorgado a esa persona, el cual no te permite aceptar que ella está sintiendo ahora cosas diferentes sobre ti. Sin embargo, presta más atención, no existe tal cosa como un súbito desamor, los sentimientos cambian progresivamente y en ese camino es posible conocer cuando una relación que fue espléndida se está deteriorando.

Cuando tu pareja dice “ya no te quiero” es probable, en medio de la sorpresa y el daño emocional que causa esa noticia, que te des cuenta de que tus sentimientos hacia el otro también se han deteriorado, o al menos han cambiado en sentido de hacerse débiles en muchos aspectos. Para que una relación amorosa se acabe, la cuota siempre va a ser compartida, al fin y al cabo, no puedes dar amor si no hay quien reciba el amor que puedes dar. Tratándose, por lo tanto, de un problema de pareja, hay que revisar en qué momento hemos dejado de ser prioridad para el otro, desde cuando se ha generado un distanciamiento que grita: ya no te deseo, ni me haces falta, ni quiero estar contigo.

Es un golpe al ego el enfrentar esta realidad por cuanto percibes que te están abandonando, que te estás quedando solo y entonces la sensación de vacío pone tu mundo al revés y tu autoestima se quiebra, porque entiendes que al no querer tu pareja estar contigo es porque has perdido tu valor personal. Pero nada de esto es cierto, son solo apariencias, formas que se esparcen cuando logras hacerle frente al proceso de duelo por pérdida de tu amor.

Para lograrlo debes aprender a vivir preparado para enfrentar el dolor, porque fingir todo el tiempo que no duele o que tienes el control, lleva a la resistencia del proceso natural de sanación que siempre lastima un tiempo. Entiende que sentirte triste es normal, e intentar ignorarlo lo único que hace es enfocarte más en la procesión que llevas por dentro; por eso, no trates de encontrar la razón por la que te abandonan, porque en realidad no existe una única razón sino una suma casi infinita de variables que intervienen para que se dé esa situación en tu vida.

Cuando ya no te quieren, asume que tu lado infantil se siente desprotegido y no desea aceptar la verdad, pero con el paso de los días irás tomando perspectiva adulta y podrás ver objetivamente la situación cada vez menos penosa. Entonces podrás concentrarte no en el amor negado de tu expareja, sino en el amor que puedes sentir por ti mismo; recuérdalo, al quedarte solo te obligas a ser más independiente en todos los sentidos y puedes aprender a autocuidarte como una prioridad que prevalece sobre esa otra persona que ya fue.