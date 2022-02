No por este candidato

Insisto, no votaría por un presidenciable hermético que piensa en su candidatura al amparo de una prepotencia odiosa. No voto por la falsa calma en su postura cuando en twitter es mordaz e incendiario; ¡peligroso! más que inteligente es astuto y oportunista, y su frialdad cercana a la actitud del delincuente que ha cauterizado su conciencia, le arropa con el fervor de una cifra de votantes que tiene sed de cambio a cualquier costo.

No votaría por alguien que se arropa con atuendos dictatoriales que no alcanzan el carisma de Hugo Chávez ni el liderazgo de Vladimir Putin. Es algo así como una figura a medias entre la intrepidez y la rebeldía, que no termina de convencer cuando se sube a la tarima con Roy Barreras. Esa ambivalencia se resuelve en una marcada obstinación por salirse con la suya, aunque esté equivocado. Y a menudo lo está, basta con reconocer sus ademanes de soberbia que arruinan todo concepto intelectualista del que pudiera echar mano para mostrar su competencia.

No votaría por un líder que se viste para parecer; que se exhibe públicamente desde la calma engañosa porque apunta a lesionar con ideas para afirmar su popularidad. Su rebeldía aparece como mecanismo de defensa cuando se siente atacado y en ese caso es su intención generar intimidación entre los contradictores. No voto por una persona que no expresa sus emociones, que a veces me produce la misma sensación de Anibal Lecter al quedarse inexpresivo segregando odio.

Es un candidato peligroso por la mansedumbre de sus aguas que encierran acertijos, verdades a medias y secretos; pues conoce el debate público, ha sido actor principal en la historia reciente del país y la quietud facial contrasta con su fervor guerrillero de antes; tiene aliados políticos muy poco recomendados para un estado democrático y un séquito electoral que lanza arengas en plena vía pública siempre que la situación es propicia.

Su silencio es oportunismo, no es sabiduría, es la quietud del chacal, el acecho de la víbora en pausa. Con voz mesurada, se resguarda para atacar con mala intención a quien se atraviesa en su camino, porque mira fijamente mientras asesina con la crítica que ha preparado desde antes para herir al rival y así alcanzar el ansiado triunfo sobre él. Es político que no sabe de un lenguaje distinto al de la superioridad y la imposición.

No voto por quien, habiendo tenido la oportunidad administrativa en la gran ciudad, estropeó la posibilidad de dejar un legado positivo y en vez de ello, trituró el cronograma de su gestión con división popular y escándalo. Su mácula no es el M19, ni su elocuencia ponzoñosa que rosa el arribismo y la jactancia; es su esencia personal; la sombra que oscurece el entorno cuando él aparece en recitales intelectualistas que no dejan de ser retórica.

Y cuando discursa, es uno menos entre los candidatos, uno que lastima a los otros como ninguno, esa es su experticia: matar con la mirada indiscreta, con la palabra encubridora, con el silencio tormentoso, con su testimonio inflamado que pervierte el ánimo de los escuchas. Él intenta matar poniendo veneno en los detalles y aludiendo al dolor del pueblo colombiano, como si no hubiera hecho parte de aquello que ha vencido las esperanzas de los ciudadanos. Por esta hipocresía y evidente oportunismo, no voto por la imagen turbia de quien carece de ángel ante la cámara, por aquel empeñado en su objetivo electoral, que recibe el apoyo de muchos ciudadanos confundidos por la falta de oportunidades en un país que merece mejor suerte que tenerle a él como máximo líder.