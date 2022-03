¿Estaré deprimido?

¿Sospechas que la vida va mal y estás a punto de buscar ayuda profesional? Uno de los principales motivos de consulta para los psicólogos son los síntomas depresivos y debes recordar que está muy bien pedir ayuda especializada cuando hay malestar persistente y todo se tiñe de oscuridad. Este artículo está escrito con la intención de informar acerca de los principales indicadores de la depresión para que no pospongas más la cita con el especialista.

Cuando alguien se deprime, su principal característica es la tristeza constante que es una emoción de infelicidad que le acompaña todo el tiempo, incluso, hasta el punto de llevarlo a no poder soportarla. Sentirte triste en este sentido se asocia con el pesimismo, llevándote a pensar que las cosas no van a salir bien para ti; hay una pérdida de esperanza que se traduce en pensamientos como: “nada bueno me puede pasar” o “las cosas están mal y seguro van a salir peor”. Todas estas ideas de fracaso te afectan negativamente en la medida en que empiezas a pensar que tu vida es un fiasco y que todo tu pasado es un desastre.

Adicional a esto, la persona deprimida puede descubrir que debe buscar apoyo profesional cuando ya no se siente bien haciendo cosas que antes disfrutaba, como ir a cine o hacer ejercicio, su pérdida de placer se nota y empieza a reemplazarlo por sentimientos de culpabilidad y crítica recurrentes como si todo lo malo que sucede a su alrededor recayera sobre sus hombros. Si no has pensado lo suficiente en eso, te invito a alejarte del castigo que no mereces; no debes esperar ser castigado en cada momento ni creer que todo lo que pasa es tu merecido viacrucis, porque cuando eso ocurre significa que te has decepcionado y te estás rechazando a ti mismo.

Si piensas que sería mejor morir e incluso estás deseando perder la vida, si lloras por cosas mínimas o te ahogas en la imposibilidad de demostrar tu tristeza; si te sientes inquieto y no puedes tranquilizarte un poco para hallar descanso, puedes imaginar que estas atravesando por un túnel del que debes salir para volver a interesarte en alguien o en algo. Por esto, buscar la ayuda de un psicólogo te ayudará a recuperar la confianza para tomar decisiones desde las simples a las más complejas. Lo cierto es que el que te sientas menos valioso que los demás es algo que debes cambiar con ayuda, porque sentir que no vales nada o casi nada, es bajar los brazos, perder la energía, es tener ganas de nada, es olvidarse del placer que produce el deseo, es abrazar el insomnio y la debilidad.

Cuando esto pasa, la posibilidad de concentrarte es remota, la mayor parte del tiempo estas irritado y en medio de una confusión de la que por ti mismo no es posible salir. Te distraes comiendo o pierdes el apetito hasta que la baja de peso alarma por tu aspecto a todas las personas que te conocen. En el cuerpo solo sientes fatiga, cansancio, agotamiento, y en la mente: tinieblas. Esto es parte del flagelo de la depresión y conocerlo es importante para prevenirlo. Si este es el caso pide ayuda a un psicoterapeuta, él te ayudará a lidiar con esta condición; no caigas en la automedicación porque podrías tener unos resultados adversos e inesperados. Y mientras tanto, trata de seguir tu rutina como un recetario, porque la ocupación responsable te sentará bien, ahora tomate treinta minutos al día para hacer ejercicio, porque el trabajo físico es mejor medicina para el alma que los antidepresivos.