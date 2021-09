Descubrir lo bello

Señores Ministerio de Educación Nacional, desde marzo de 2020 la escuela no es la misma, su tiempo es otro, es tiempo de rutinas digitales y su espacio es el de las casas dominadas por pantallas. La pregunta es: si se ha desprivatizado el conocimiento ¿por qué no permitimos que las personas aprendan a su ritmo? ¿Por qué tanto afán en la presencialidad si uno aprende en cualquier parte y a cualquier hora?

A lo mejor esto se da por nuestra falta de preparación para el cambio, cambiar implica tomar una serie de decisiones que requieren planearse además de sostenerse en el tiempo y es muy probable que no estemos preparados para emplear las Tics con responsabilidad y sin rezagos, o hacer de nuestro trabajo remoto una oportunidad de progreso. El cambio abruma porque nos sentimos en riesgo, pero ahora la gente puede aprender lo que quiera y con un nivel de profundidad independiente, algunos marchando aceleradamente sobre la superficie mientras otros se toman su tiempo para sumergirse en el saber, para estos últimos la rapidez no es tan importante como el profundizar.

La escuela se resiste al cambio por unas políticas nacionales de cumplimiento y por mantener indicadores de gestión que priorizan el seguimiento permanente a los procesos y, por ende, a las personas. Pero este es el día en el que la escuela muestra la urgencia de trabajar con las personas desde sus necesidades y condiciones formativas, lo que quiere decir que es necesario poner el pie en el freno para tomar con precaución una curva cerrada que lleva a satisfacer las expectativas del aprendizaje desde la potencialización de las capacidades individuales. Para los que se preguntan por qué, la respuesta es que el covid-19 ha mostrado que el aprendizaje se da de múltiples maneras y no solo en las instalaciones físicas de un plantel educativo; es un hecho que los procesos de aprendizaje online, autónomo y de alternancia, han cobrado un valor significativo en medio de la discusión por la gratuidad de la escuela.

Personalizar la educación no es un tema tecnológico, sino de oportunidades al alcance de todos, en esto la tecnología es un medio para que profesores y estudiantes se encuentren en espacios de reflexión y praxis como partes de una relación que promueve los principios filosóficos de construir, convivir y progresar. La educación debe llegar a todas las personas, no a los que sean capaces de sostener el paso impuesto por el sistema educativo, por ello, debe tratar de generar procesos motivadores y comprensivos para todos.

El acceso a internet se ha vuelto una necesidad por razón del efecto que la interconexión tiene sobre nuestra salud mental, es una forma de hacer parte de la nueva economía y en ese sentido, el rojo de la educación se mantiene por la brecha entre las habilidades enseñadas versus las habilidades que se requieren hoy. Por eso ha llegado el momento de pensar las clases fuera del aula, hay mucho que se puede hacer en lugares distintos al salón de clase, por ejemplo: mejorar la calidad del contacto humano, centrarse en las preguntas y menos en respuestas, trabajar juntos en temas de interés común, formar equipos y unirnos a través del diálogo. Es momento de hacer de la escuela un lugar atractivo para superar la magistralidad, y no sucederá a menos que el saber produzca pasión, y para que eso ocurra debemos sentir pasión por los demás. Una forma en la que podemos desarrollar pasión por cualquier cosa o persona es trabajando en encontrar su belleza, he ahí la puerta para conectar con los demás: Descubrir lo bello.