El Día sin IVA, un éxito a pesar de las críticas

La economía colombiana cayó 20% en abril. Ese cataclismo no podría recuperarse ni con diez días sin IVA como los tres que se tienen planeados para esta época de pandemia. Sin embargo, toda la izquierda ha puesto el grito en el cielo por cerca de 85 casos de aglomeraciones descontroladas en la jornada del viernes anterior, cuando el total de comercios abiertos fue de cerca de 75.000 en los que el día sin IVA se desarrolló en completa calma y con total éxito.

Esa misma izquierda fue la que permitió y fomentó recientes protestas callejeras en Bogotá y Medellín sin que éstas tuvieran la más mínima crítica por el rompimiento de todas las medidas preventivas contra el coronavirus. Claudia López y sus funcionarios dicen que ninguna compra vale tanto como para arriesgar la vida, pero callaron a conveniencia frente a los riesgos que conllevaban las marchas de protesta que, como siempre, terminaron en revueltas.

Cabe recordar que la señora López se ha opuesto repetidamente a abrir sectores comerciales e industriales para reactivar la economía nacional, y ha propuesto apagar la economía hasta que haya vacuna. Su juego es el de mantener a la gente confinada para que dependan del Estado, provocando además el colapso de la economía; todo lo cual sería culpa del gobierno del presidente Duque y la corriente política contra la que ella va a disputar las elecciones del 2022.

En ese orden de ideas, es apenas obvio que la izquierda critique con ferocidad las aglomeraciones del 19 de junio para opacar el evidente éxito de la jornada, en la que se esperaba que pocas personas aprovecharan las promociones porque, supuestamente, no muchas tendrían dinero con qué comprar y porque el país, ante tanta incertidumbre, estaría en una tónica de ahorro que debilitaría la demanda. Por fortuna, ocurrió todo lo contrario: el Gobierno esperaba ventas por 2,2 billones de pesos en las tres jornadas sin IVA, perdonando el recaudo de unos 450.000 millones de pesos por concepto de impuesto a las ventas, pero solo el pasado viernes se vendieron 5 billones, superando ampliamente las expectativas de los expertos.

Al margen de la mala intención de los críticos, es bueno reconocer que faltó disciplina social y cultura para tener un mejor comportamiento que evitara todo tipo de riesgos de contagio del covid-19. Y no sobra tomar en cuenta las enseñanzas que dejó esta experiencia para hacer correctivos con miras a las próximas jornadas. Es obvio que Claudia López y el alcalde de Cali pretendan que sean suspendidas, pero cualquier decisión debe tomarse con criterios técnicos y científicos que se ocupen no solo de la pandemia sino también de la economía, y no simplemente de los antojos y las pataletas de la oposición.

Por el éxito de la jornada del viernes, podría sospecharse que la mayor parte de las compras que los colombianos iban a realizar, ya se hicieron, y, por tanto, en los próximos días no se repetirán las aglomeraciones vistas. Por eso sería importante considerar si es conveniente tener otras dos jornadas tan próximas que podrían no ser tan exitosas, y analizar si la reactivación de la economía puede darse como resultado de la venta masiva de televisores o si sería más importante centrarse en el descuento del IVA para manufacturas colombianas exclusivamente.

Y claro. Todos sabemos que sería ideal que en estas jornadas se aprovecharan los canales virtuales, pero ya vimos que el viernes estos colapsaron ante tanta afluencia de compradores, y eso que muchas personas no tienen los medios ni el conocimiento para hacer compras y transacciones financieras por internet. Los ‘uga-uga’ todavía se cuentan por millones. De manera que si se van a realizar las jornadas que faltan debería pensarse en ensayar alternativas como la semana sin IVA, con pico y cédula; o tres días sin IVA, alternando por género y con un día adicional para las personas mayores de 65 años. Esto porque si bien es cierto que debemos cuidarnos, también lo es que tenemos que recuperar la aporreada economía nacional.

Lamentablemente, en la jornada del viernes se le dio combustible a la señora Claudia López para que siga criticando todas las medidas que toma el gobierno nacional. A partir de ahora dirá que todos los muertos y demás perjuicios que cause el coronavirus son culpa del día sin IVA del viernes, a pesar de que el covid-19 viene en franca escalada en Colombia desde hace más de 15 días, sobre todo en Bogotá, que es donde se ha presentado el peor manejo de la pandemia de todo el país.

ENTRE EL TINTERO: Por cierto, ¿no han notado que los que se opusieron a la cadena perpetua para violadores de menores son los mismos que critican el día sin IVA?