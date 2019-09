Durante tres años he asumido el reto de escribir esta columna sobre problemática cafetera desde la cual he tenido la responsabilidad de ser el vocero del sentir de los productores. En Colombia todo el tiempo está el tema sobre la mesa, hablan los gobiernos, los ministerios, la institución, economistas, periodistas, pero ventanas de expresión de productores son muy contadas. Gracias al Dr Nicolás Restrepo y su apoyo incondicional, este espacio quincenal ha sido esa tribuna necesaria, ha publicado, sin editar una sílaba, mis posturas críticas del modelo productivo y comercial, y mi posición acerca de la política pública, institucionalidad cafetera, cafés certificados y multinacionales.

Lo que empezó como un ensayo acerca de lo que es el verdadero café especial, se fue convirtiendo en una oportunidad de expresar mi postura, y la de muchos productores, acerca del tema, lo cual, ha incomodado con frecuencia la institucionalidad y a sus representantes, pero por otro, ha hecho eco en muchos caficultores que me han apoyado y que hoy piensan y hacen cosas diferentes ante la necesidad imperiosa de cambiar paradigmas que los hagan competitivos. Decir verdades es necesario, las discrepancias de conceptos enriquecen las discusiones y no ha sido desde el unanimismo donde han salido soluciones a los problemas. Caldas ha sido departamento cafetero por tradición pero no ha evolucionado (contadas excepciones), con la dinámica del mercado y las necesidades de consumidores premium. A

diferencia de otros departamentos, seguimos enfrascados en una caficultura intensiva buscando altas producciones por hectárea pero de baja diferenciación en calidad y precio; las consecuencias son que los costos de producción no son cubiertos por el precio de venta y estamos fuertemente amenazados en la sostenibilidad económica del cultivo y en la principal fuente de empleo rural del departamento.

La columna ha sido inspiradora de la creación de un modelo productivo y comercial que empieza a dar frutos y que de cierta manera ha marcado el camino de un grupo de productores que quieren hacer algo diferente para cambiar una realidad que se torna crítica y amenazante. No así desde las políticas institucionales y de gobierno, cada año, el panorama de producción global, más la situación derivada de la guerra económica de las superpotencias torna la situación más compleja y no auguran un futuro prometedor para el café comercial.

El camino será el café diferenciado, especial, ecológico, orgánico, bajo sombra, con calidad de taza, que cumpla con los nuevos estándares que demandan el consumo y el cambio climático, pero los tangibles e intangibles que generemos en nuestro producto los tenemos que saber vender y eso infortunadamente no lo sabemos hacer. Nos falta un largo camino por recorrer, por mi experiencia como productor de cafés de especialidad les digo que no es fácil, no es rápido y no es barato, pero, ese es el camino.

La caficultura en Colombia y en muchos países caerá en el abismo de la inviabilidad económica, en ese escenario sobrevivirán los más eficientes, productivos o innovadores y esos no seremos los colombianos si seguimos por donde vamos. Nuestra apuesta debe ser otra y no hay tiempo de espera, pero infortunadamente no se ve el liderazgo ni la voluntad necesarias que orienten un cambio de rumbo.

He pedido al director modificar la frecuencia de la columna, generosamente ha aceptado que sea una vez al mes, lo cual me da la oportunidad de seguir trabajando en el tema sin la premura de tiempo de cada quincena, le agradezco y trataré de seguir con la objetividad y el perfil crítico de un modelo bastante imperfecto que está en las manos de los productores y sus agremiaciones trabajar para cambiar.