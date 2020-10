Solo nos protegemos nosotros

El café es uno de los más importantes commodities que se comercializan internacionalmente, el dinero que mueve la cadena ronda los 220.000 millones de dólares al año (de los cuales retorna a países productores menos del 10%), involucra 25 millones de familias y 50 países productores en el planeta. Como negocio con estructura de cadena, existen diferentes protagonistas, de los cuales, el productor, es el eslabón más vulnerable y el que mayor riesgo afronta. Colombia es fuerte en la exportación de café genérico (commodity) y un 35% de cafés con algún sello de sostenibilidad, que pertenecen al grupo de café especial con unos pequeños sobreprecios para el productor que no alcanza a compensar el mayor costo en la producción. El modelo tradicional de producción de genéricos y certificados se sustenta en los precios de bolsa de Nueva York que en los últimos años ha rondado un dólar, y que hoy, después de un leve repunte, se acerca de nuevo a esta cotización, quedando la posibilidad de mejor precio a expensas únicamente de la tasa de cambio.

Quienes se apropian del valor globalmente incluyen firmas, supermercados de cadena, operadores logísticos, diseñadores de marca y canales de distribución que además direccionan el negocio y capturan el valor generado por los productores. Hemos estado supeditados a la voluntad y el manejo de la industria olvidando que los que producimos y tenemos el café somos nosotros. Por otro lado existe una dinámica y una tendencia de los mercados en segmentos de consumidores “premium” que reconocen monetariamente factores de diferenciación lo cual involucra lo que los académicos denominan intangibles los cuales implican aspectos sociales y ambientales. Estos pueden generar un retorno de valor al origen y por otro lado incrementar el valor total de la industria (The powerful role of intangibles in the Coffe value chain. Samper LF y col.)

Los cafés finos suaves lavados, como los colombianos, tienen un potencial importante de ascender en la escala de valor si incorporamos en su producción tecnología, conocimiento, innovación y si además nos involucramos comercialmente en la cadena de suministro. El discurso del comercio justo y de mejores precios, solo funciona si hay un producto de calidad para poder explotar adicionalmente los intangibles. Un número limitado de productores tiene acceso a diferenciales económicos representativos, pero deben unir aspectos sensoriales, perfiles de sabor, desarrollo de procesos más los atributos de los ecosistemas de regiones o fincas específicas. En el lado de la demanda han aparecido en la última década cambios en la experiencia con la bebida, que han generado nuevas oportunidades y expectativas con una expansión en el consumo, lo cual otorga al productor en origen protagonismo y reconoce una diferencia en el producto.

En los cafés de tercera ola (https://www.lapatria.com/columnas/189656/comercio-deespeciales-las-olas-del-cafe) se desarrolla una interconexión entre productores, baristas y coffee shops para desarrollar y ofrecer nuevas experiencias y sabores alrededor de la bebida. En la era digital es necesario que los productores interactuemos dentro de la cadena, que el protagonismo no sea usurpado por intermediarios que utilizan al productor empobrecido como instrumento publicitario. Los nuevos tiempos demandan, además de la excelencia en la producción, gestión administrativa, logística y comercial que permita incentivar relaciones estables entre productores y tostadores en la cuales se fidelice al cliente con un producto exclusivo, diferente y trazable.

Los objetivos generales de un comercio ético los conocemos, la realidad es que infortunadamente no se cumplen; el cambio que debemos generar, que nos arrope bajo unas nuevas condiciones, depende del nivel de conciencia y conocimiento que tengamos de nuestra actividad, por tanto una nueva dinámica tendrá que surgir como productores porque: solo nos protegemos nosotros.