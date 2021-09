Los tiempos están cambiando, por segunda o tercera vez en 20 años los precios del café en bolsa superan los costos de producción y dejan un margen de utilidad razonable que retribuyen el esfuerzo, la inversión y el riesgo de la actividad, mas no compensa el déficit acumulado. Durante 5 años que lleva esta columna, he abogado por adoptar cambios productivos, técnicos, éticos y comerciales en nuestra actividad. He sido un convencido que solo por el camino de la diferenciación es posible elevar nuestro producto en la escala de valor para acceder a mercados en auge que demandan producto diferente, de mejor calidad, con sentido ecológico de la producción, transparentes en la transacción y que retorne valor al origen.

Nuestra industria ha vivido una crisis permanente, este espacio ha tratado de analizar la problemática, ventilar necesidades, cuestionar modelos productivos, de transformación y comercialización. El sector es fuerte por la existencia de la Federación Nacional de Cafeteros; desde ella se ha construido un tejido productivo y social que no tiene igual entre países productores, pero esto no implica que todo sea perfecto, por tal razón, desde aquí, hemos analizado situaciones relacionadas con el sector, haciendo eco de opiniones de colegas, cuestionando aspectos técnicos, corporativos, gremiales, éticos y comerciales.

El sector cafetero y el campo arrastran una pobreza multidimensional: deterioro en infraestructura de vivienda, vías, servicios sanitarios, alcantarillado, informalidad, educación; necesidades que hace tres décadas atendía la FNC, supliendo obligaciones que el Estado nunca ha asumido, y que hoy, ante la imposibilidad de inversión institucional, gubernamental y de los productores los indicadores de deterioro de la calidad de vida en el campo aumentan sin que se vean políticas claras y efectivas para subsanarlas. El estudio “Indicadores demográficos y sociales de los hogares cafeteros” de José Leibovich de agosto de 2020, muestra necesidad de vivienda nueva rural en 57.441 familias (12%), arreglos en viviendas 370.238 (77,4%), cocinas 113.367 (23,7%), manejo inadecuado de excretas 175.552 (36,7%), sin acueducto 267.394 (55,9%).

Las políticas sociales y de infraestructura son atendidas por el Estado en zonas urbanas, los proyectos de vivienda de interés social y subsidiada, colegios, universidades y conectividad se desarrollan en ciudades y algunos municipios, pero construcción de infraestructura, en zonas rurales, sigue siendo la misma de hace tres décadas.

El campo demanda atención de necesidades insatisfechas, esta coyuntura de precios, más el momento preelectoral al que vamos a entrar, son propicios para comprometer candidatos en el desarrollo del campo. Los precios actuales permiten algunos excedentes, abren capacidad de pago a un sector que no lo ha tenido y esto sumado a inversión gubernamental, créditos pagables (aprovechando las bajas tasas de interés), harían posible que muchos productores mejoren sus viviendas e infraestructura productiva, para que los programas estatales no sigan siendo el incentivo para migrar a la ciudad. Esto debe ser un norte claro de nuestra institucionalidad, proponer proyectos basados en necesidades y en la información detallada que poseen los comités departamentales.

No olvidemos que los precios altos no duran, vendrá la recuperación de Brasil, estímulo a nuevas siembras y recuperación de la producción en no más de dos años, y con buena oferta de nuevo, los precios caerán en la bolsa para el café commoditie. Es el momento para trabajar, capacitarse e invertir en generación de valor, construir herramientas, desarrollar tecnología y consolidar clientes para cafés diferenciados, trabajar en producir cafés especiales con identidad de origen que seguramente en el corto plazo verán reducida su oferta ante la tentadora oportunidad de vender café corriente de regular calidad al precio que hasta hace poco tenían los especiales. Que esta sea una oportunidad para renacer.