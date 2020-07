Recolección asistida

Una de las grandes dificultades por las que atraviesa la caficultura es el déficit de mano de obra, y lo que esta implica en el porcentaje total de los costos de producción de la carga. En una industria que lleva tantos años en crisis, las principales preocupaciones institucionales han sido: reducción de costos, aumento de la productividad, implementación de asistencia técnica y en los últimos tiempos mejoramiento de la calidad. El café de Colombia goza de una prima de calidad dentro del grupo de los “Suaves Colombianos” ganada por una tradición centenaria de cultura cafetera. Esos diferenciales han beneficiado al productor, ya que permiten reconocer, en el precio interno, la prima, que de no existir llevaría las cotizaciones a niveles que no cubrirían los costos de producción.

El sobreprecio es el reconocimiento a la calidad del café suave colombiano. Nuestra taza, característica de nuestro origen, es el resultado de la cultura de cosechar y procesar café seleccionado a mano, grano a grano, en óptimo grado de maduración. Obviamente lo anterior es altamente demandante en mano de obra, con alto costo, siendo la recolección el principal rubro en la producción. Los cafés arábigos de Brasil, recolectados y seleccionados mecánicamente, contienen un porcentaje considerable de granos verdes e inmaduros, tienen perfiles de taza más astringentes y amargos, que los diferencian del colombiano, por lo cual su precio es inferior y a veces se negocian por debajo del precio de bolsa.

La derribadora de café es una herramienta a motor adaptada por Cenicafé para recolección por medio de vibración de las ramas. Los granos caen al suelo donde son colectados en lonas extendidas a lo largo de las calles del cultivo. Las demostraciones que hemos presenciado, muestran que desprende granos maduros, pero con ellos caen igualmente frutos inmaduros, verdes y sobremaduros; obviamente no es selectiva, y a la lona cae todo el material, además de gran cantidad de hojas. Con esta metodología se pierde la posibilidad de cosechar material óptimo, ya que no contamos con seleccionadores electrónicos de granos por colorimetría indicador del grado ideal de maduración. Por otro lado nuestras densidades de siembra, el trazado de las calles del cultivo y la distancia entre plantas que tenemos, no contemplan el uso de este tipo de herramientas; habría que evaluar cuáles son las distancias y densidades óptimas que no deterioren el cultivo y no afectan la siguiente cosecha para no caer en la bianualidad de las cosechas brasileras manejadas mecánicamente. Además falta ver la posibilidad y la financiación para acceder a estas máquinas de la inmensa mayoría de productores pequeños de Colombia que están muy golpeados económicamente.

Procesar una masa heterogénea con todas las calidades resulta en una bebida con presencia de defectos, con perfiles astringentes y riesgo de fenoles, alteraciones que deprecian el producto. La mecanización es buena y necesaria, ajustándola a necesidades específicas, pero como está concebida, será cada vez más difícil aspirar a mejor remuneración al ofrecer un producto menos diferenciado (un commodity) en el cual el cliente no perciba valor, ni estará dispuesto a pagar más por él. El resultado de mediano y largo plazo podría ser perder paulatinamente el interés por nuestro café en los mercados internacionales, reducción o desaparición de la prima que recibimos actualmente y ser reemplazados por orígenes más baratos. El lema de Federación del último año, donde hace un fuerte énfasis en la calidad como salida para obtener mejores precios, riñe con las recomendaciones técnicas que apuntan a producir volumen al menor costo pero que a su vez trae el riesgo de pérdida de valor y reducción en los precios de venta.