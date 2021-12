El café que tomamos 2

A raíz del artículo el mes pasado sobre el café que consumimos en Colombia, recibí varias comunicaciones de gente del café y de consumidores habituales quienes expresaron por un lado, su preocupación ante esta realidad, y por otro sorprendidos al saber qué es lo que nos tomamos. También conocí datos sobre los secretos a voces de la industria.

Mencionaba que el café que tomamos, llamado por la industria ¨consumo¨, es una mezcla de subproductos de exportación (pasillas, vinagres, fermentos, partidos, granos negros, reposados, fenoles), mezclados con robustas, que a su vez son también segundas de Brasil y Vietnam. A lo anterior, muchas marcas comerciales mezclan un cereal, similar a lentejas, producido en Perú y Bolivia, sembrado en la altura, llamado ¨sangre de toro¨ , que se tuesta muy quemado se agrega a las descritas arriba, que también se tuestan a punto de carbón. Si lo anterior no fuera suficiente, añaden saborizantes artificiales con sabor a café tostado, lo cual da por resultado el ¨tinto¨ que se sirve a lo largo y ancho del país en cafeterías, casas, hoteles, restaurantes y oficinas del gobierno.

El Invima no hace ningún control de calidad sobre la materia prima, ni exige información al consumidor acerca de lo que contiene la bolsa. En algún momento hubo una iniciativa sobre certificar la autenticidad del café de Colombia de consumo interno, pero obviamente las marcas no superaron ese escrutinio al ser mezclas con robustas. Hoy en día en las góndolas de los supermercados hay productos comerciales que son 100% robustas, no lo dice la etiqueta, aparece a lo sumo 100% café. El gobierno a través del Invima o la SIC no obligan a etiquetarlo como robusta o especificar qué variedades y porcentajes están empacados allí. Es un asunto de transparencia hacia el consumidor y solidaridad con los productores.

Hace algunos años, del 2009 al 2016, ante la crisis de precios, hubo un programa para incentivar el consumo de café, en una alianza estratégica de Federación con mas de 20 marcas comerciales en razón al bajo consumo per cápita en nuestro país. El programa ¨Toma Café¨ mostró unas cifras cuantitativamente interesantes, 36% incrementó el consumo, pero cualitativamente lo que crecieron fueron las mezclas mencionadas anteriormente, lo cual obviamente no benefició al productor colombiano.

Mucho se ha hecho por incentivar el consumo de café mostrando el lado bueno y los beneficios de tomarlo: aporta de nutrientes, quemador de grasa, estimulante, mejora la atención, fuente de antioxidantes, disminución de riesgo de diabetes tipo 2, Alzheimer y Parkinson, protector hepático y cardiaco, además de reducir el riesgo de aparición de ciertos tipos de cáncer. Esta información valiosa y basada en la evidencia, debe ser analizada cuidadosamente, pues no se puede generalizar y menos extrapolar a todas las calidades y lógicamente menos al café que consumimos aquí. A un producto de mala calidad, quemado, mezclado y saborizado no pueden endosársele beneficios que se han encontrado en producto de óptima calidad y procesado cuidadosamente. Por lo tanto cuando el consumo se incrementa por lo bajo, flaco favor se le hace al consumidor y menos al productor. No hay conciencia de la situación ni voluntad de darle solución.

El camino es comprar marcas de finca, pagar el esfuerzo de productores por procesar su café, una vez lo haga no se devuelve.

Apostilla: mencionaba hace dos meses el riesgo de las cooperativas y exportadores por los incumplimientos de futuros: llegó ese día. Vendrá una reacción en cadena de cobros a los caficultores incumplidos porque esos platos rotos no los va apagar el gobierno ni el gremio. Se gestionan recursos salvavidas que habrá que pagarlos y de algún lado debe salir el dinero