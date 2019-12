A diciembre 22, según el Instituto Nacional de Salud, en el país se registraban ya 277 quemados con pólvora, 103 de ellos menores. El 8 % de los lesionados con amputaciones. Solo el fin de semana de 7 y 8 de diciembre, días de alumbrados, hubo 94 afectados. En Ibagué murió un joven de 25 años. Caldas no lo hace nada mal, pues con 18 quemados, es el quinto departamentos con más personas heridas. A una buena parte de estos quemados la vida les cambia para siempre luego del trágico evento. Pero esto parece no importar, pues cada diciembre es la misma historia, Navidad y Año Nuevo vienen con su tragedia asegurada.

Generalmente, las personas que sufren los efectos perversos de la pólvora han tienen participación en el acto que ocasiona su mal, lo cual no merma para nada el dolor causado ¿pero qué decir de los animales que viven el peor suplicio por cuenta de esta manifestación de supuesta alegría? ¿acaso Archie, un bello perro de raza Bernés de la montaña, decidió que se tirara pólvora cerca de él para causarle un infarto y la muerte? que dicho sea de paso no tiene porque ser tan cerca, pues perros y gatos pueden escuchar a una distancia muchísimo mayor que nosotros y de una forma tal que sonidos como truenos y pólvora les cause un gran tormento.

¿Quisiéramos nosotros estar en medio de la guerra de Siria? obvio que no ¿entonces porque quienes tiran pólvora someten a los animales a un peligro y sufrimiento similar?

Ahora que el país saca pecho por su exuberancia en especies de aves, y Caldas en especial se perfila como destino internacional de aviturismo, parece que se olvida que los pájaros son los animales más afectados por la pólvora y los juegos pirotécnicos; muchos de ellos, ante la sucesiva explosión de fuegos artificiales, abandonan sus nidos y crías al sentir el lugar en que están como muy inseguro. ¿ Acaso algún humano se quedaría en el sitio de un feroz combate si pudiera huir ?

Está comprobado que luego de una temporada de pólvora, la tasa de cría de muchas aves disminuye. Colombia tiene más de 1.900 especies de aves, y está bárbara diversión está poniendo en riesgo este activo nacional.

Y tanto para seres humanos como para animales, los residuos que quedan de la quema de pólvora son contaminantes del agua, lo cual se ha comprobado en los Estados Unidos luego de los fuegos artificiales que tradicionalmente se queman el cuatro de julio, día de su independencia. También la pólvora genera altas concentraciones de material particulado (partículas con tamaños menores de 2.5 micrómetros) muy dañino para los sistemas respiratorio y cardiovascular. Y como si fuera poco, los fuegos artificiales poseen una alta densidad de metales pesados, los que están asociados a los diferentes colores y que con el tiempo tienen efectos acumulativos muy nocivos para los ecosistemas.

Las leyes nacionales que regulan el tema de la pólvora y juegos pirotécnicos, a pesar de ser recientes, siguen siendo muy pobres en materias de salubridad y ambiental, por lo que se requiere su modificación para contar con un marco legal más riguroso en la materia. No se compadece que sabiendo que lo ambiental es definitivo para nuestra subsistencia como especie, la regulación de este pernicioso asunto sea todavía laxa. Pero si bien los artículos 29 y 30 del Código Nacional de Policía son precarios respecto al control de la pólvora, ofrecen un marco de acción que permite a las autoridades tener mucho más control en la materia que lo que se ve en la práctica, pues se evidencia un incumplimiento generalizado a los mandatos de estos artículos.

Sin embargo, los avances jurisprudenciales respecto a la consideración de los animales como seres sintientes y con derechos, así como de los ecosistemas como sujetos de derechos, son mandatos que obligan a que las autoridades se tomen mucho más en serio el problema de la pólvora.

Una pregunta final ¿la empresa El Vaquero que vende pólvora en la región de Santágueda, municipio de Palestina, cumple con las obligaciones legales que se derivan del código citado ? pensaría que no.