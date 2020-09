Igual de obtusos y dañinos

El 11 de junio pasado, en esta misma columna (‘¿Dónde está el profesor?’), expuse lo que a mi juicio era un muy preocupante hallazgo en la educación pública. Consistía en unas guías de estudio para jóvenes de octavo grado con contenidos tremendamente difíciles para ellos y con un sesgo ideológico abusivo. Organizaciones gremiales de maestros habían cooptado los contenidos e introducido en estos mensajes tremendamente sesgados. La respuesta del profesor que diseñó las guías a la columna fue aún más virulenta que los postulados de las guías, no me bajó de esclavista y señor feudal. La guía para estudiantes y la respuesta del profesor eran portadores del mensaje de la izquierda dura.

Pues bien, la semana pasada me sorprendió, y también me indignó, una situación similar, pero de signo contrario. El abuso ideológico de la derecha dura a través de un documento público: una guía de estudio en un diplomado organizado conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. La revelación en medios de este episodio obligó al retiro de la guía, de lo contrario habría pasado ‘de agache’.

El diplomado “Paz, convivencia y cultura de la legalidad” estaba dirigido a 2.000 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos y líderes de las regiones. La desafortunada guía, por decir lo menos, abordó los temas del progresismo y el ateísmo de manera burda, ignorante y extremista, contribuyendo desde el mismo Estado al aumento de la estigmatización, la confrontación y la violencia que dice querer evitar. Tremenda contradicción al salir este texto de la oficina del alto comisionando de paz.

Esto decía sobre el progresismo: “Tema 2: pilares ideológicos progresistas, como base conceptual del siglo XXI, y como causas teóricas de violencias secundarias” “…los pilares de la ideología progresista pueden llegar a ser algunas de las causas teóricas generadoras de violencias secundarias que afectan la convivencia”… La mayoría de las experiencias de paz y de propuestas de convivencia contemporáneas, se ubican en paradigmas progresistas”…”esta concepción conlleva a que, indefectiblemente, los seres humanos se deslicen hacia el libertinaje”…”Los pilares del progresismo ideológico son la base rectora de las sociedades y el núcleo que ha generado y multiplicado formas de la violencia conducentes al extravío moral y, en algunos casos, al suicidio”

Del ateísmo la guía nos dice que “es el desconocimiento o negación de la existencia de Dios” y al ser pilar de la ideología progresista puede llegar a ser causa generadora de violencia.

Al leer los apartes de la guía que publicó La Silla Vacía, lo cual es tedioso a más no poder, se hace evidente un brutal sesgo de la derecha dura. El documento público, pues viene del gobierno, está plagado de afirmaciones temerarias de la mano de una supina ignorancia. Condenar al progresismo de violencia equivaldría a decir, por ejemplo, que los países nórdicos han sido fuente de violencia y perfidia. O que los partidos liberales y de centro izquierda son la causa de violencia. Es bastante torpe e ignorante pensar esto.

Y dado que estamos en Colombia, hay que decir que progresismo no es sinónimo de Gustavo Petro, ni de extrema izquierda. Cosa distinta es que movimientos populistas o de izquierda dura se han querido adueñar del término.

El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, se bajó del caballo muy fácil, dijo que los conceptos solo comprometían al autor de la guía, Camilo Noguera Pardo, y no al gobierno. Esto es como si un magistrado dijera que una sentencia aberrante no compromete al Estado sino solamente al juez.

Noguera es un abogado de la Universidad Sergio Arboleda, centro de pensamiento de la derecha radical. Esto publicó esta universidad en su momento: “Sergista liderará la estructuración conceptual y la estrategia pedagógica de la cultura de la legalidad que impulsa el gobierno”

¿Alguien se acuerda de monseñor Builes?

No podemos perder de vista que hay un mundo amplio, de muchos matices y posibilidades. Los extremos no son el único camino.