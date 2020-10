Una joven albacea

Una revista femenina de reciente edición me pidió que realizara dos entrevistas en Buenaventura. Una en el corregimiento bonaverense de La Bocana, donde entrevisté a varios personajes acerca del aumento del mar debido al dragado del canal de acceso del puerto amenazando la existencia física de este destino turístico. Y el otro encargo fue hacer un perfil de una niña superdotada que toca la marimba. Este segundo punto me pareció curioso, porque creí que se trataba de alguien de 12 años con ese talento musical a flor de piel y se convertía más en un acto circense que en un recital musical. Pero, como todo lo de Buenaventura, viví una interesante sorpresa y entendí porque me asignaron mis amigas de Amaica ese trabajo.

Me encontré con Eryen Korath Ortiz Garcés en el famoso Hotel Estación. Allí, esta mujer de 22 años acudió en compañía de su madre. Y al oírla hablar tres minutos entendí porque no hacía falta el instrumento o la música. Es muy escaso oír hablar a un músico con tal facilidad y pasión de su música, y Eryen es una amena, pero incisiva maestra. “Cuando tocamos en la Universidad Nacional de Ghana en la ciudad de Accra un currulao nuestros anfitriones nos dijeron que en una región del Alto río Volta tocaban igual, y esto ponía de manifiesto un vínculo preciso con el África y cómo se podía moldear toda una identidad real para fortalecer al afro colombiano”, oír esto de una joven de 22 años aumentó aún más mi grata sorpresa. Hablaba Eryen de que la educación escolar en Buenaventura debería hacer más énfasis en lo musical, fortaleciendo la identificación cultural. Se quejaba de que la mayoría de los jóvenes no tienen un vínculo con esa herencia.

Ella percibe el folclor como un resguardo de una fuerza que aplicada a lo social debe producir un cambio. Cree Eyren más en construir que en luchar. Y es evidente que choca con la tendencia amplia de los afrodescendientes, más después de la muerte del señor Floyd en los EUA, que hablan de lucha, de la conquista de valores y momentos históricos nuevos, cuando ella habla de preservar una tradición, de aprovechar un pasado. Y es cierto, la cultura es un centro sobre el cual reposa una sociedad. Las revoluciones procuran ostentar el cambio y transformación de la cultura, pero esa injerencia de los revolucionarios no dura más de una generación, y la cultura reina de nuevo en sus tradicionales cánones. El resto es anarquía.

La pasión y entusiasmo que le pone esta joven albacea es de importancia. Su fuerte personalidad; su juvenil fuerza y su visión saturada de esperanza auguran buenos tiempos para la cultura afro en Colombia, porque en esta mujer de ojos vivaces, opacados detrás de unos lentes, hay una líder inteligente y profunda conocedora de la cultura musical del Pacífico que, por supuesto, aglutina todas las otras expresiones culturales.

Le pregunté por agrupaciones musicales como Chocquibtown y me contestó de que, si bien este grupo empezó muy unido al folclor chocoano, rápido dejó esos lineamientos y se dedicó a hacer música más comercial. Que ella escucha esa música, pero no la considera una aliada para defender la rica herencia musical del Pacífico colombiano. Resaltó Eyren que el Petronio, evento en Cali donde se presentan los músicos del Pacífico no tiene la importancia cultural de las fiestas de San Pacho en Quibdó, donde la música no ha perdido su papel dentro esta celebración, haciendo parte de un todo.

Con voz clara, frases cortas, pero contundentes, la entrevista giró alrededor de la exposición de sus ideas, de cómo ella como artista quiere influir en su sociedad. Hay en Eyren mucho de ideóloga, algo de administradora y sobre todo una gran pasión por ese patrimonio cultural del Pacífico colombiano que enriquece a Colombia como nación.

Debo resaltar que no es habitual que una mujer toque marimba, un instrumento reservado para el hombre, pero ella se labró con su gran talento, un espacio y un respeto. Para complementar mi idea sobre Eyren me correspondió mirar en Youtube videos y poder constatar que ella es una virtuosa de la marimba de chonta, como dice ella llena de orgullo.