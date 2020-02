Una figura histórica controvertida

No es 12 de octubre, fecha en la cual salen como almas en pena pseudohistoriadores con el afán de exponer rabiosos sus puntos de vista a favor o en contra de las actuaciones de Colón. Así que aprovecho y aporto al debate de tan espinoso e interesante tema.

Le correspondió a España el papel de conquistadora, porque la propuesta de Colón llegó 15 años tarde a Portugal que ya se había orientado hacia otra parte del mundo; llegó 15 años antes a Francia e Inglaterra que aún estaban tanteando su futuro como naciones consolidadas, pero todos esos pueblos europeos le disputaran un poco más al león castellano su presa, y con bastante éxito. No cabe duda que en esa isla del mar Caribe chocaron la edad de piedra y la Europa renacentista. En 1492 Lebrija publicó su gramática de la lengua castellana; igualmente estaban pintando Miguel Ángel, Durero y Rafael; escribía Erasmo de Róterdam y el matemático Copérnico estaba terminando sus estudios; Leonardo construía un reloj de agua como despertador y Martín Behaim elaboraba un globo terráqueo insistiendo en la redondez de la tierra y colocando las regiones con precisión en el lugar que deberían estar.

El resultado de este encuentro era lógico, una cultura recién consolidada en ascenso desplaza lo que se encuentre en su camino, inverso a lo ocurrido en Europa 1.000 años antes, cuando Roma fue sucedida por un pueblo casi ágrafo y muy inferior como eran los germanos. No hubo gran diferencia entre cómo sucumbieron los aztecas o los incas y las otras culturas indígenas ante Europa. Muy pocos hombres, entrenados para la guerra, desestabilizaron gobiernos apresando y matando a los jefes, destruyendo las estructuras de poder locales que fueron reemplazadas, después de un periodo de terror, por ideas europeas. Se supone que para el año 1550 España venció y terminó la conquista.

Colón dio un paso definitivo y se apoderó de la tierra, ya que no se contentó con establecer factorías como lo hizo Portugal en la India o el África. España, posteriormente a este acto violento, deja una huella propia y el resultado es el mestizaje, cierra la conquista con éxito y de inmediato coloniza. Señorea, pero no es indiferente a las influencias nativas y africanas. España actuó como los fenicios, los griegos, romanos, godos, vándalos o sarracenos, que en los últimos 3.000 años se venían sucediendo en la conquista de la península ibérica.

¿Fue Cristóbal Colón un descubridor? Para Europa lo fue sin duda porque halló una región desconocida. Si bien los escandinavos estuvieron en América 500 años antes que Colón, ese conocimiento desapareció. Colón halló la ruta de ida y, muy importante, encontró la de regreso, lo que demuestra su gran experticia náutica. Para Europa fue un hecho feliz, pero para la llamada América fue una hecatombe. A culturas milenarias les quedarían a partir de esa fecha pocos años de armónica existencia. ¿Para el americano actual, que desciende de españoles conquistadores y de indios vencidos, qué significado tiene entonces el 12 de octubre de 1492? El mestizaje le da origen a las naciones latinoamericanas y lo que hay reprochable desde lo moral lo deben proyectar sobre su futuro. Los americanos del siglo XXI dejaron de ser españoles desde hace varios siglos. Igualmente dejaron de ser aborígenes, pero sí son colombianos, nación que suma logros y derrotas de toda la gente que nació y habita este territorio. El reloj no se puede devolver.

Colón no actuó con dolo, lo hizo acorde a las leyes de su época, no es un genocida, ni el santo que se trató de canonizar el siglo antepasado. España reaccionó como Estado y convirtió a los habitantes originarios en vasallos de la corona, reconociéndoles derechos y atributos. La reina Isabel en 1504 dio el primer paso; seguirán las Leyes de 1512 y la tercera gran recopilación de disposiciones al manejo de América se dará con las Leyes Nuevas de 1542. Al analizar el espíritu de estas leyes, es equívoco decir que España explotó brutalmente a las Indias, al contrario, puso todo su peso a favor del indio, incurriendo en errores ya que los nuevos dueños no tuvieron el menor respeto por lo dispuesto por los reyes.