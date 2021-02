Una entrevista doble y un libro

A Nieves todos la conocen. Sus atuendos, preferiblemente la sencilla falda, su mímica minimalista y algún atributo ponen en escena pequeñas obras llenas de chispa humana. Nieves con poco logra todo.

Las frases cortas de esta mujer abarcan mundos. Causa admiración como combina humor y claridad, porque la respuesta a sus opiniones siempre es una sonrisa. Nieves es tan clara en sus opiniones que se vuelve difícil definirla. Sobre todos los temas opina, y lo hace con desparpajo y desde un corazón bien ubicado. Es ingenua y a la vez segura. Se podría decir que sabe vivir la vida a pesar que no envejece. Su mirada, a veces profunda, y sus crespos hacen lucir aún más la madurez de sus opiniones. Nieves es negra y es blanca y es india.

Las poses que asume en tan limitado espacio ayudan a disuadir dudas acerca de sus pensamientos. Con opiniones profundas y da gusto saber que ve el vaso siempre medio lleno. Nieves contagia, o mejor educa, con el simple hecho de cómo ella ve la vida. No cabe duda que es una ciudadana atenta y una mujer sensible. Ella es moderna e interesante, es filósofa, pero no de una escuela específica. No se deja encasillar y es por eso que es deliciosamente impredecible. Rebosa de personalidad y vive plenamente, logrando compartir cosas buenas con la persona que la observe y la lea. Es humilde y a la vez contundente. La originalidad de Nieves, que no para de sorprender con sus posiciones, hace que sobresalga y capture toda la simpatía.

Nieves es tal vez la afrocolombiana más conocida de Colombia. Todo el mundo que haya tratado a esta mujer de tinta y papel ha reaccionado con una sonrisa. Nació en 1968 en “El País”, periódico caleño donde ha desarrollado su carrera profesional apareciendo en esas páginas cada día, sin falta. Quise conocer a Consuelo Lago, la responsable de la existencia de esta tan caleña figura y poder entender de donde surge y de que se compone esta entrañable mujer negra.

Una voz agradable de una mujer que no revela su edad me atendió durante la media hora que duró la entrevista por teléfono.

Podría suponerse que una creación tan especial, tuviese una autora de difícil trato y que Nieves fuese la sublimación de muchas frustraciones. Todo lo contrario, es tan interesante Consuelo como Nieves. Me habló de su infancia en Popayán siendo hija de padre español y madre caleña. Me refirió de su formación como pintora y sus viajes de estudio. Su don de gentes, su trato afable y cálido subyugan a cualquier interlocutor, pero lo que más resalta es la vitalidad de Consuelo Lago. Con fuerza, claridad y rapidez responde a las preguntas, ella no duda, ella ríe.

Hablando con Consuelo entendí de donde surge el carácter de Nieves. Y, parafraseando conceptos de la psicología, Nieves la hija de Consuelo, creció en un hogar sano, por ende, es tan honesta y especial. Se podría pensar que hay mucho de ventrílocuas entre estas dos personalidades, pero la relación de la artista Consuelo con su creación es más profunda. Nieves es la expresión de una pintora que también es escritora ya que las frases de Nieves son otro eje importante de esta creación. Aquí no hay truco o habilidades de espectáculo circenses. Hay entre estas dos mujeres una extraordinaria simbiosis, tal vez la más honesta y rica posible.

Cuando le pregunte por el género artístico de su obra ella, tomando prestado el desparpajo de Nieves, dijo: “Se llama Cali-catura!”. Y es acertada esta simpática definición porque dista mucho de ser Nieves una caricatura tradicional. Consuelo Lago no ataca a nadie con Nieves, pero sí quiere robar sonrisas. ¡Cuánto luce nuestra entrañable amiga de las sinceras preguntas en otros entornos! ¡Qué maja se ve Nieves posando para Picasso o Botero! Se manifiesta en este trabajo toda una nueva personalidad de esa joven que no envejece, al igual de su creadora. ¡Al parecer Nieves se emocionó mucho con esa labor de modelo internacional porque no pronunció ni una sola palabra!