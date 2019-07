Cumple el 23 de julio 150 años de haber nacido en Salamina Juan Bautista López Ortiz, otro de los grandes literatos que le dieron lustre a esta ingrata región. Ni la Alcaldía de Salamina; ni el gobernador de Caldas se acordaron de esa fecha y de este hombre. Le correspondió otra vez a un particular, al escultor Fernando Toro, hacer la labor filial de organizar un semihomenaje a este excelente cronista y honrar su labor y memoria. En el 2011 le correspondió el olvido oficial a Agripina Montes del Valle, del cual fue salvada esta importante poetiza por la publicación “Contra Punto” que realizó a sus expensas Marta Patricia Mesa. Lo he dicho en esta misma columna: No es importante sobresalir en este Departamento, porque las generaciones presentes y venideras reaccionarán con una castrante indiferencia. ¡Bello ejemplo para esta juventud en éxtasis!

Este descendiente directo del colonizador Fermín Lopez nació en 1869 y fue un hombre adicto al progreso de su entorno. En Salamina fue cofundador de “La Tertulia Literaria”, cenáculo donde se daban cita las más preclaras cabezas de esa población a debatir temas de trascendencia universal, y en 1898 participó en la fundación del Banco de Salamina que operó hasta 1956, sobreviviendo a todos los otros bancos de la región. ¿Cuánta autonomía podrían ganar las provincias si se retomara este ejemplo? Un banco regional del cual son dueñas las regiones, que no permita que las ganancias pasen al circuito del capital globalizado y que les preste el capital necesario a las regiones para las obras de infraestructura física, fuera de atender a los particulares.

Cuando pasó a vivir a Manizales en 1908, fundó una librería y ejerció una influencia muy grande en lo que leía la ciudad, porque conocedor de todas las literaturas hacía pedidos a las editoriales basados en su valor literario y no su valor comercial. Fue don Juan Bautista el librero de los grecocaldenses en formación. También fue diputado y gran promotor y defensor del Ferrocarril de Caldas.

La fama de don Juan Bautista como escritor la obtiene especialmente en los géneros de historia y la crónica. La Imprenta Departamental de Caldas público en los años 40 una antología de su obra en dos tomos, sustentada con sus artículos publicados en periódicos y revistas del país, y es allí donde se puede ver la potencia de este púgil de las letras caldenses.

Es de ahora darle excesiva importancia a la lucha por la igualdad de género, y este autor fue uno de los pioneros en esta labor. Hay en esta antología dos bellos textos que tienen como protagonistas a dos mujeres: la Cayetana, que es un relato extenso, y la crónica de La Tía María Juliana, esclava liberta de la casa de los Marulanda. Aquí, este salamineño legítimo expone con detalle la existencia de estas figuras históricas. Vigorosa, bella y aguardientera la Cayetana; ocupada en su hogar la tía María Juliana, simbolizan la otra mitad de la sociedad que la historia escrita los hombres muchas veces no logra percibir con la claridad, como este fino y sensible hombre lo hacía. Inspiró el relato de La Cayetana al escultor Fernando Toro a realizar un mural en tres partes, captando las aventuras de esta singular mujer salamineña, o mejor mercedeña porque el territorio de sus actividades se encuentra ahora en ese municipio. El que quiera estudiar la liberación de los esclavos bien puede acudir al texto de don Juan Bautista.

No creo equivocarme en tildar a Juan Bautista López como maestro del más grande cronista que ha producido esta tierra en toda su época: de Tomás Calderón alias Mauricio, el cual continuó los lineamientos de su antecesor escribiendo sobre la gente sencilla y las “cosas inútiles”, temas y aspectos que los escritores políticos de la época como Aquilino Villegas o Gilberto Alzate, no le discaban atención, amenazando con dejar un vacío en la literatura local. Muere Juan Bautista López en Manizales en el año 1936 (8 de octubre) dejando una sólida obra.

¿Cuáles son los prohombres y las grandes mujeres que este Departamento quiere destacar? La ingratitud y el olvido son una fea remuneración que siegan toda jerarquía de valores. ¿Pregunto que destruye más un país: la corrupción o la ignorancia?