Nuevos nombres para el viejo Centro

Cursa en estos días un proyecto en el Concejo Municipal que pretende fortalecer el Centro Histórico de Manizales retomando, en parte, los nombres antiguos de sus calles y carreras, dejando atrás el sistema numérico. Esta iniciativa es otra de las interesantes propuestas que ha presentado la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales, fundación creada por Jorge Alberto Jaramillo Vargas hace 6 años, que agrupa varias decenas de propietarios de casas patrimoniales en el centro de la ciudad.

El hecho de poner un nombre es un acto de empoderamiento y es oportuno que surjan dolientes activos y motivados para rescatar, resignificar y conservar ese patrimonio que tenemos los manizaleños. Los centros históricos de nuestras ciudades todas sufren un proceso de lumpenización, que, en el caso de Manizales, significa no poder explotarlo como atracción turística. Ningún turista extranjero, y mucho menos un nacional, consentirá disfrutar este portento arquitectónico si lo tiene que compartir con la criminalidad que pulula en unas calles mal iluminadas. ¿Cuántos millones de pesos está perdiendo el sector turismo por no organizar y resaltar el Centro Histórico? ¿Cuántos empleos se están dejando de crear?

Intervenir los nombres del Centro sería un primer e importante paso para resaltar ese patrimonio, esa impronta que nos habla del interesante, pero olvidado pasado de nuestra ciudad. Deben seguir más actividades para que esos nuevos viejos nombres logren echar raíces en la población y los usen. Me imagino una campaña amplia y pedagógica que hable de la historia de esos nombres que involucre títeres, volantes, conferencias, obras de teatro, concursos; por qué no audiovisuales, sobre estas calles y su historia. Veo plegables con apartes del libro de don Luis Londoño de 1936 que hablen de las calles de Manizales, para ser repartidos gratuitamente en el transporte público de la ciudad. Se debe realizar toda una campaña publicitaria, con vallas y cuñas en la radio, para lograr impactar a la ciudadanía positivamente, ya que con estos nuevos nombres empezaría el futuro del Centro Histórico de Manizales y así veríamos en nuestras calles con nombres nuevos muchos extranjeros admirando lo que nuestros abuelos nos legaron. Ahora, si esta administración Municipal se siente con suficiente fuerza, podría articular este evento de los nombres con instaurar la cátedra de historia en los colegios, como lo ordena la Ley 1874 del 2017 que hace obligatoria esa asignatura en el pensum escolar, haciendo énfasis en la historia de Manizales.

Los cambios planteados se basan en su mayoría en la investigación que realizó el historiador Vicente Arango Estrada en el año 2006, cuando este paciente y atento investigador escribió la historia del nomenclátor de Manizales analizando cómo y cuándo habían cambiado los nombres y finalmente los números de estas céntricas calles. Fue Vicente Arango un gran conocedor del pasado de nuestra ciudad, no sólo por descender de sus fundadores, sino por los profundos estudios que llevó a cabo, condensados en 4 libros y un sinnúmero de artículos publicados.

Manizales es la ciudad de Colombia que posee el más amplio conjunto de edificios de estilo republicano, es Manizales para el estilo arquitectónico republicano, lo que es Villa de Leyva para la arquitectura colonial. No hay otra ciudad en los alrededores que pueda mostrar tantas y tan bellas casas, fuera de tener a la gran Catedral como remate. Y cosa curiosa: ese conjunto no ha sido explotado en forma desde el punto de vista turístico.

No quiero concluir esta columna sin antes expresar mi condolencia por la muerte del Dr. Jaime Alberto Jaramillo, padre de Jorge Alberto. Me unía al Dr. Jaime Alberto un nexo de simpatía ya que había sido compañero de salón de mi señor padre en el Colegio de Cristo, y en más de una anécdota de joven de mi padre aparecía este condiscípulo suyo.