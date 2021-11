Lo que hicimos en Salamina

La idea de reunir a conocedores de temas históricos de la región en Salamina, para intercambiar opiniones, la tuve con Vicente Arango hace años. Salamina tiene un perfil que la hace muy atractiva para realizar este tipo de turismo que dista de ser el invasivo y mochilero que ha afectado los pueblos patrimoniales de Colombia.

Con la muerte de Vicente y el paso del tiempo, el enfoque había cambiado y era importante colocar otros acentos, mas la idea de convocar a toda la región y que esta se oiga, persistió. ¿De cuál región hablo? El sur de la Provincia de Antioquia y el norte de la Provincia del Cauca, en épocas del Rey de España, o sea el año 1800, y territorio que se convertirá en escenario de la Colonización Antioqueña en el siglo XIX y parte de dos décadas del siglo XX.

Cierta historiografía, durante décadas, se había concentrado en los conflictos de tierras, tema que se ajustaba muy bien a los idearios marxistas tan en boga en los años 60 y 70, logrando una comprensión muy precisa. Era hora de avanzar en la forma de escribir historia, porque al no salir a la luz pública otro documento, y dar el paso y empezar a estudiar la cultura lograda o acaecida durante la Colonización Antioqueña.

Le propuse al director de la Fundación Escuela Taller de Caldas, James Peña de asumir el mecenazgo de esta iniciativa y apostar por este otro tipo de acción en pos de nuestro patrimonio, que se debate y hunde en esa declaratoria un tanto viciada y una legislación que, igualmente, requiere de una revisión urgente. James Peña pidió resaltar el tema patrimonial, idea que perfectamente encajaba en los planteamientos.

Reuní entonces a voces destacadas en el tema cultural tratando de que todas las regiones acudieran. Era importante traer a Antioquia y hacer ver que los orígenes de nuestra cultura se ubican en Sonsón, Rionegro, Abejorral principalmente y sin la presencia de ellos todo este andamiaje seguía cojo. Los máximos exponentes de este tema son Juan Luis Mejía y Roberto Luis Jaramillo, que de inmediato me dieron su apoyo. Había que buscar el apoyo del otro extremo del territorio y me dirigí a Cartago para invitar a Betty Valencia, directora de la Casa del Virrey, o sea del archivo de la región. Igualmente, busqué a Alonso Molina Corrales, investigador pereirano de orígenes bugueños que había publicado una interesante investigación mostrando que la región estaba muy bien compenetrada y que cierta historiografía quiere mostrar como enfrentada. Lastimosamente estas voces no pudieron enriquecer el evento, igualmente, por razones técnicas, no pudo acudir Amparo Jaramillo de Drews que le había pedido que hablara de la restauración de la Catedral de Pereira, diseñada por Mr. Martin, que también había hecho la de Salamina. Acudió de Risaralda Jaime Ochoa, el bibliotecario de la región, dueño de 30.000 libros y presentó su investigación sobre Bernardo Arias Trujillo y la Colonización Antioqueña. El Caldas caucano estuvo representado por Julián Bueno de Riosucio y el Quindío iba a ser oído en la voz de Jaime Lopera que no pudo ir y delegó la representación en Gonzalo Valencia, vino Roberto Restrepo de Filandia que habló de Olga de Chica, aquella mujer que pintó paisaje cultural cafetero 30 años antes de la declaratoria.

De Caldas estuvimos Gonzalo Duque, Ramiro Henao, Carlos Ocampo, Fernando Macías, Fernando Toro, Felipe César Londoño y yo.

Se logró insuflar ánimo y orientar el interés al tema cultural a los participantes, mostrando el gran campo que está urgido de ser trabajado en beneficio de temas como la conservación del patrimonio, y porque no decirlo, en provecho de un turismo sano. Se habló de cultura y se entrelazó con la historia en una panorámica cultural mucho más rica de como se viene haciendo. Aquí no se aisló la cultura, sino por medio de la historia se mostró un conjunto coherente. El bahareque, la danza y música, los mapas, la gastronomía y la literatura de nuestra región son un todo y se debe exigir de percibirla como tal. Eso fue el 1° Encuentro de Patrimonio, Colonización y Paisaje y aquellos que siente curiosidad de que se habló, pueden ver las filmaciones de cada una de las intervenciones en el Facebook de la Fundación Escuela Taller de Caldas.