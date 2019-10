Faltan solo días para que el momento más decisivo de nuestra democracia llegue. Fueron varios meses de intensa lucha y es apenas a la noche del 27 que serán proclamados los pocos vencedores y los muchísimos perdedores. A pesar de la resistencia de la gente a los políticos, la política es determinante en nuestro medio. Ya lo había dictaminado Gilberto Alzate cuando dijo: El que no participa en política, está condenado a padecerla.

En esta oportunidad, con la decisión de no permitir la publicidad política en los postes del alumbrado público, so pretexto de reducir la contaminación visual, el público no pudo conocer a la gran cantidad de aspirantes al Concejo. Si la meta era rebajar la contaminación, ésta simplemente se trasladó del centro de la vía a las fachadas de las casas y solo los candidatos aperados de mucha plata, pudieron comprar las vallas comerciales, dejando esta disposición sin publicidad a los candidatos más pobres. Esta sería la más palmaria demostración que en Colombia los que se abstienen y no votan y que denigran de los políticos logran hacer pelechar una ley que limite la fiesta democrática, llamada elecciones. Falta ver como esta situación se refleja en los resultados de los comicios.

Reclamaba un amigo en Facebook que ya los partidos y los candidatos no tenían ideología, que se hacían alianzas inconcebibles desde las ideas y la tradición de los partidos, y se me ocurrió contestarle que hoy somos una gran masa burguesa, mejor pequeño-burguesa, que solo tiene en mente participar en una sociedad de consumo acumulando dinero. Que hoy en día en el quehacer político se resaltan temas como cultura, empleo, salud, educación y animalismo, o sea temas que interesan a toda la comunidad trátese de un obrero de fábrica; un comerciante o un gran ejecutivo, pero no se apela a una clase. Ningún sindicalista serio en Europa pretende desestabilizar, porque sabe que el que pierde es él, participa en reformas para ajustar las políticas a los tiempos cambiantes, pero no se deja llevar por voces equívocas a una lucha frontal. Es justo decir que tampoco abundan por allá políticos que sobrecargan al pueblo con paquetes legislativos nocivos, provocando la ira y por ende la reacción de la gente.

Vemos en esta contienda electoral que temas como el animalismo, que era “patrimonio” de los verdes animalistas, se amplió a muchos candidatos que no militan a la sombra de esa bandera, diluyéndose esos electores en más candidatos, demostrando que la política fluctúa continuamente. A este cambio incesante están expuestas también las alianzas.

Ganará Camilo la Gobernación de Caldas, no solo por su tesón sino por el gran error que cometió el gobernador Guido con el manejo de las tarifas del agua. Ese ejercicio le dolió a los usuarios de Empocaldas y obligó a más de uno a pedir la desconexión del servicio, ya que no tenían con qué pagar las facturas y temiendo los inexorables embargos por no pago. Le correspondió a esta gente cargar ese preciado líquido y recolectar agua de lluvia como hace 150 años, tratando de evitar que los pusieran a estrenar medidores de agua en contra de su voluntad. Ahora como un Higuita desesperado, el Guido abandona su arco y juega en primera línea para lograr meter un gol, sabiendo que todo está perdido. Nadie, a quien le subieron las tarifas de forma desmedida, quiere seguir en esas manos estranguladoras. Me tocó en Salamina, hace tres meses, donde el poeta William Ospina fue interpelado por más de 150 personas en el parque preguntando por el paradero del Gobernador que si bien vino al lanzamiento del libro del poeta, no le dio la cara a la gente afectada y ofendida.

Hay que tener en cuenta que Camilo Gaviria es el retador, porque Luis Carlos Velásquez y Guido Echeverri ostentan el título y se supone que de entrada llevan una buena ventaja, ya que se pensó en darle continuidad a este tipo de gobierno. ¿Qué le pasó al académico y ponderado gobernador Dr. Guido Echeverri? Borró con el torpe codo lo que la pulcra mano redactó.