La estampilla Procultura, un logro de peso

El 28 de abril fue un día asombroso para mí. Un amigo me había remitido la entrevista del gobernador indígena Velasco concedida a Blue Radio donde este muy bien preparado líder indígena se devoró a un no muy bien preparado periodista, en la que el jefe indígena justificaba la nueva e ilegal caída de la estatua del conquistador Belalcázar, y la noticia de que el Concejo de Manizales aprobó modificar el estatuto de rentas del municipio introduciendo una estampilla Procultura que le dará vida a la cultura en la ciudad. Con que claridad exponía el líder indígena sus antipatrióticas ideas que apuntan a que las minorías étnicas atacaran al estamento nacional en búsqueda de un empoderamiento bajo el amparo y orientación de un trasnochado ideario leninista.

En cambio, esta estampilla que al principio le causará cierto escozor a uno que otro contratista del municipio, pero rápidamente entenderán que es de gran beneficio para el bienestar de toda la ciudad, ayudará a surgir a un deprimido sector, el cual tendrá ahora unos recursos que superarán los 1.500 millones de pesos al año. Se basa esta estampilla Procultura en la Ley 666 del 2001 que faculta a los concejos municipales a establecer este tipo de contribución desde el año 2001 y solo los municipios de Marulanda y Manizales, en Caldas, no la habían establecido.

Es asombroso este hecho, porque a nadie le cabe la duda, a pesar de mucho que se habla de economía naranja, de que la cultura es una responsabilidad del Estado. De una orquesta de cámara, un museo, un archivo histórico o una casa de la cultura no se puede esperar que sea autosostenible. Con esta estampilla la cultura Manizales tendrá con que sostener y definir una política cultural y eso es importante para una ciudad con 430.000 habitantes, y que es además capital de un departamento. Es lógico que con dinero disponible se puede liderar un surgir de este sector que no solo generará empleos, sino que le permitirá a la ciudad expresarse. ¿Cuántos talentos artísticos tendrán ahora cómo trabajar y cumplir con ese profundo anhelo de comunicarse a través del arte con los demás?

El artífice de este histórico y trascendental hecho es Camilo Naranjo Molina, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Naranjo es un joven abogado administrativo que sorprendió al sector cuando fue nombrado en ese cargo, porque no era un hombre de cultura. Yo sabía que era un buen lector, y ya. Varias veces me acerqué a su oficina y conocí a un hombre inteligente y juicioso, con una visión pragmática del sector cultural. No eran realizaciones artísticas de gran envergadura las que lo inquietaban, él tenía puesto el ojo en otro tema que giraba alrededor del problema base de la cultura: la falta de recursos. ¿Eso se llama talento, malicia, intuición o sentido común? No sé; tal vez la combinación oportuna de las cuatro.

Si bien Naranjo me había comentado, con mucho entusiasmo, de su proyecto supe también que había aplazado su presentación en el Concejo, precisamente por el ambiente que gravita sobre la reforma tributaria del presidente Duque, así que fue una gratísima sorpresa saber que no solo se había presentado, sino que la estampilla se convirtió en una realidad. El lema del alcalde Carlos Mario Marín de más cultura se cumplió de forma cabal con la pragmática idea de este eficiente funcionario.

A pesar de ser yo un hombre de cultura, políticamente no estoy vinculado al centro izquierda en el escenario político, como tampoco manejo un ideario liberal, no me incomodo en reconocer y felicitar a esta Alcaldía por ese logro que cambiará la cara y el corazón a nuestra ciudad natal. Supo el alcalde Carlos Mario Marín escoger la persona para este desprestigiado cargo intuyendo que este abogado tuviese una idea tan brillante, ajena a reflexiones estéticas y momentos creativos e instituyera el marco legal para darle un presupuesto digno de Manizales y así hacer lucir a sus gestores de la cultura.