Bajo el lema “Todos pa' delante” Camilo Gaviria recorrió desde el año pasado nuestro Departamento haciendo un análisis y una colección de impresiones muy sistemática. Cada municipio con sus veredas fue detallado y a la vez la gente pudo conocer a este joven hombre dueño de un carismático don de gentes y dueño de una aspiración bastante grande: ser gobernador de Caldas. Armado de una libreta se entrevistó con líderes, con campesinos, con gente de pueblo para conocer de primera mano sus ideas y sus necesidades y anotar aspectos que no quería olvidar o confundir. Nombres, fechas, conceptos ocupan todas las páginas de varias de ellas.

Al principio, al trabar amistad con él, me irritó su aspiración que no había sido fortalecida por un trabajo en la Asamblea o siquiera en un concejo municipal, pero me convencí que este hombre tiene una fuerza interior a la altura de su anhelo. Esta es una de mis explicaciones de ese hecho: El hacendado caldense posee una condición humana especial, ya que tiene un pie en la ciudad y otro firmemente aferrado al campo. Sabe de la ciudad y sus atractivos, pero nunca pierde de vista la naturaleza de la región. Conoce al campesino, su sueños y anhelos porque son los mismos que él tiene, todo gira alrededor de la cosecha ya sea de café, yuca, plátano, papa o naranjas. Sabe de la diferencia que hay entre el campo y la ciudad y siempre prefiere lo provincial que sabe anclado en una tradición centenaria. Sufre con el anonimato urbano y prefiere el escrutinio del ojo pueblerino. Estas son condiciones humanas que hacen la diferencia y crean un marco referencial muy especial.

Me pregunto: ¿Para qué le sirve a Caldas un técnico que no sabe de los pesares y anhelos de la gente? Caldas necesita un hombre que sienta un profundo amor y respeto por la provincia; que goce con lo bueno y no se desespere con lo malo que sucede en nuestros pueblos. Camilo Gaviria no es un simple técnico que todo lo convierte en estadísticas; para Camilo los caldenses no somos números en una planilla, sino destinos que merecen lo mejor.

Para Camilo Gaviria recorrer a Caldas es un peregrinar por su propio interior y solo una persona llena de vida puede hacerlo con la intensidad que lo hace él. Sabe que debe conciliar estas dos actitudes humanas y ser un puente porque las innovaciones tecnológicas no pueden ser negadas, sobre todo si el futuro de la región depende de su impacto. La gente de provincia ve en Camilo a un hombre que es más de ellos que de la capital, a un hombre que los conoce a fondo y con quien es fácil compartir. Es innegable el carisma que pose Camilo Gaviria que engendra una inmediata confianza y cercanía con la persona que trata.

Municipios apartados como Samaná o Norcasia se convierten en retos para Camilo ya que hay una gran tarea para lograr que los pobladores de esa región alcancen el nivel de desarrollo del resto del Departamento. Acceder a civilidad y desarrollo es mucho más fácil en la gran ciudad, pero este atento observador sabe que se debe afrontar la despoblación de los municipios creando nuevos focos de desarrollo que engendren un futuro cierto. Con cada municipio caldense tiene una anécdota y un plan claro y aterrizado. Sabe Camilo que Caldas necesita infraestructura física y confianza en sí mismo porque le sobra fuerza. Así como admira la constancia y el orden del dueño de granero pequeño, sabe de los grandes negocios que mueven millones de pesos y engendran muchísimos riesgos. Rechaza antagonismos regionales y posee los argumentos para desvirtuar rivalidades que solo perjudican el bien común ya que no es un hombre ingenuo que se asusta ante las consecuencias que engendran sus posiciones.

Estoy convencido que Camilo es un enamorado de Caldas ahora que conoció todas y sus tan diversas regiones y entrará con ánimo al Palacio Amarillo a dirigir el futuro de esta región que aspira a más. Creo en el formato humano de este hombre que se ha hecho a sí mismo con su campaña que empezó solitaria y creo que será un hombre de gran utilidad para Caldas.